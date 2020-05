«لی جائه یونگ» (Lee Jae-yong) نائب رئیس هیئت‌مدیره شرکت سامسونگ و رهبر حقیقی آن، با حضور در بین خبرنگاران اعلام کرد که آخرین وارث سامسونگ خواهد بود و کنترل این شرکت به فرزندان او واگذار نخواهد نشد. این اولین حضور رسمی آقای «لی» در بین رسانه‌ها طی نیم دهه گذشته است. این شخص به دلیل پرداخت رشوه برای جلب حمایت رئیس‌جمهوری پیشین کره جنوبی، به پنج سال زندان محکوم شد و این پرونده همچنین به استیضاح و برکناری رئیس جمهور سابق این کشور انجامید. ظاهرا او با این کار قصد داشته کنترل خود را بر سامسونگ افزایش دهد. اما بعد از مدتی، او توانست بنا به حکم دادگاه تجدیدنظر آزادی مشروط دریافت کند اما حالا دیوان عالی کره جنوبی بررسی این پرونده را دوباره به جریان انداخته است.

آقای «لی» درحالی که برای عذرخواهی جلوی دوربین تعظیم کرده بود گفت: «ما نتوانستیم انتظارات مردم را برآورده کنیم و آن‌ها را نامید کردیم. ما در پیروی دقیق از قانون و اخلاق شکست خوردیم و تمام مسئولیت این قضایا را می‌پذیرم.» وی همچنین اضافه کرد: «امروز، من قول می‌دهم که دیگر از نظر اخلاقی میان‌بر سؤال‌برانگیزی طی نخواهیم کرد و تنها روی افزایش ارزش این شرکت تمرکز می‌کنم.»

او در مورد عدم انتقال کنترل به فرزندانش هم گفت: «من مدت‌ها درباره‌ی این مساله فکر می‌کردم، اما نمی‌خواستم چیزی بگویم زیرا فکر می‌کردم اظهارنظر درباره جانشینی طی این دوران دشوار و حتی قبل از اینکه به درستی به‌عنوان یک رهبر ارزیابی شوم، غیرمسئولانه است.»

سامسونگ از جمله بزرگ‌ترین هلدینگ‌های خانوادگی کره جنوبی موسوم به «چایبول» (chaebol) است که معمولا توسط وراث بنیان‌گذاران کنترل می‌شوند. پدربزرگ رییس فعلی این شرکت، «لی بیونگ-چول» (Lee Byung-chul)، سامسونگ را در سال ۱۹۳۸ تأسیس کرد و پدر او یعنی آقای «لی کان-هی» (Lee Kun-hee) از سال ۱۹۸۳ کنترل سامسونگ را در دست گرفت.

آقای «لی کان-هی» در سال ۲۰۱۴ دچار حمله قبلی شد و از آن زمان تاکنون در ملأعام دیده نشده است. اگرچه او حداقل از لحاظ رسمی همچنان رئیس هیئت مدیره سامسونگ محسوب می‌شود، اما در واقع طی چند سال گذشته فرزند او رییس کل سامسونگ به حساب می‌آید. اما از لحاظ رسمی، او همچنان نایب رییس سامسونگ است.

در بین شرکت‌های خانوادگی کره جنوبی، عدم انتقال کنترل شرکت به فرزندان بسیار نادر محسوب می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آقای «لی جائه یونگ» دو فرزند دختر و پسر دارد که هر دو زیر سن قانونی هستند.

