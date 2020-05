Ryzen 3 3100 در مقابل Core i3-10100؛ شکست نماینده اینتل در بنچمارک ۳DMark

اخیرا بنچمارکی از پردازنده Ryzen 3 3100 شرکت AMD منتشر شد. محصولی پایین‌رده و ۹۹ دلاری که قرار است به زودی راهی بازار شود اما با مشخصاتی که دارد اصلا نباید آن را دست کم گرفت. چون در مقایسه با پردازنده پایین‌رده اینتل Core i3-10100 با قیمت ۱۲۲ دلار که اصلی‌ترین رقیب آن نیز به حساب می‌آید عملکرد بهتری داشت.

شخصی با نام کاربری TUM_APISAK در توییتر، پردازنده Ryzen 3 3100 را با نماینده پایین‌رده اینتل یعنی Core i3-10100 مقایسه کرد که خب نتیجه نهایی مطابق انتظار، برتری نماینده تیم سرخ از لحاظ ارزش خرید و عملکرد را نشان می‌دهد. این پردازنده‌ها در واقع پایین‌رده‌های دو شرکت به حساب می‌آیند که با هدف گیمینگ در سطح پایین وارد بازار می‌شوند. یکی از نکات مثبت در باره این پردازنده‌ها در اختیار داشتن ۴ هسته و ۸ رشته است که باعث می‌شود به نسبت پردازنده‌های پرچم‌دار نسل قدیم خوب عمل کنند و در عین حال برای انجام بازی‌های روز نیز مناسب باشند.

مشخصات پردازنده رایزن ۳ ۳۱۰۰ و اینتل Core i3-10100

رایزن ۳ ۳۱۰۰ مبتنی بر معماری Zen 2 بوده و از ۴ هسته و ۸ رشته بهره می‌برد. حافظه کش آن به طور کلی به ۱۸ مگابایت می‌رسد و توان مصرفی آن نیز ۶۵ وات است. فرکانس پایه در این پردازنده به ۳.۶ گیگاهرتز می‌رسد که در حالت بوست به ۳.۹ گیگاهرتز نیز ارتقا می‌یابد. در طرف دیگر اما نماینده اینتل را در اختیار داریم که از تعداد هسته، رشته و فرکانس پایه مشابهی (۳.۶ گیگاهرتز) برخوردار است، اما وقتی به فرکانس بوست می‌رسد شاهد افزایش این میزان تا ۴.۱ گیگاهرتز هستیم. فرکانس بوست این محصول برای یک هسته نیز تا ۴.۳ گیگاهرتز بالا می‌رود و این واقعا می‌تواند در انجام بازی‌ها نتیجه بهتری برای کاربران به همراه داشته باشد. این محصول ۱۲۲ دلار است در مقایسه با نماینده ارزان قیمت رایزن که با قیمت تنها ۹۹ دلار راهی بازار خواهد شد.

در این بین بد نیست نگاهی بیندازیم به پردازنده‌های سری رایزن ۳۰۰۰ شرکت AMD تا ببینیم این محصولات با چه قیمتی راهی بازار شده‌ند.

بیشتر بخوانید: پایین‌رده در مقابل پرچم‌دار؛ مقایسه رایزن ۳ ۳۱۰۰ با Core i7-7700K

نام پردازنده هسته/رشته فرکانس پایه فرکانس بوست کش سطح ۲ + سطح ۳ مسیر PCIe توان مصرفی قیمت عرضه رایزن ۹ ۳۹۵۰X ۱۶/۳۲ ۳.۵ گیگاهرتز ۴.۷ گیگاهرتز ۷۲ مگابایت ۴۰ ۱۰۵ وات ۷۴۹ دلار رایزن ۹ ۳۹۰۰X ۱۲/۲۴ ۳.۸ گیگاهرتز ۴.۶ گیگاهرتز ۷۰ مگابایت ۴۰ ۱۰۵ وات ۴۹۹ دلار رایزن ۷ ۳۸۰۰X ۸/۱۶ ۳.۹ گیگاهرتز ۴.۵ گیگاهرتز ۳۶ مگابایت ۴۰ ۱۰۵ وات ۲۹۹ دلار رایزن ۷ ۳۷۰۰X ۸/۱۶ ۳.۶ گیگاهرتز ۴.۴ گیگاهرتز ۳۶ مگابایت ۴۰ ۶۵ وات ۳۲۹ دلار رایزن ۵ ۳۶۰۰X ۶/۱۲ ۳.۸ گیگاهرتز ۴.۴ گیگاهرتز ۳۵ مگابایت ۴۰ ۹۵ وات ۲۴۹ دلار Ryzen 5 3600 ۶/۱۲ ۳.۶ گیگاهرتز ۴.۲ گیگاهرتز ۳۵ مگابایت ۴۰ ۶۵ وات ۱۹۹ دلار رایزن ۵ ۳۵۰۰X (مخصوص چین) ۶/۶ ۳.۶ گیگاهرتز ۴.۱ گیگاهرتز ۳۵ مگابایت ۴۰ ۶۵ وات ۱۵۹ دلار رایزن ۳ ۳۳۰۰X ۴/۸ ۳.۸ گیگاهرتز ۴.۳ گیگاهرتز ۱۸ مگابایت نامشخص ۶۵ وات ۱۲۰ دلار رایزن ۳ ۳۱۰۰ ۴/۸ ۳.۶ گیگاهرتز ۳.۹ گیگاهرتز ۱۸ مگابایت نامشخص ۶۵ وات ۹۹ دلار

رایزن ۳ ۳۱۰۰ در مقابل اینتل Core i3-10100؛ بنچمارک ۳DMark Firestrike

برای مقایسه عملکرد از بنچمارک ۳DMark Firestrike شروع می‌کنیم که به بررسی توانایی پردازنده می‌پردازد. در اینجا می‌بینیم رایزن ۳ ۳۱۰۰ امتیاز خوب ۱۳.۳۹۹ را در حالت پایه بدست آورده و در حالت اورکلاک نیز به امتیاز ۱۴.۹۹۹ دست یافت. فرکانس این پردازنده در شرایط اورکلاک تا ۴.۴ گیگاهرتز نیز افزایش پیدا کرد.

در طرف مقابل اما نماینده اینتل به امتیاز ۱۱.۶۸۲ در حالت پایه و ۱۳.۱۸۹ با متوسط سرعت تمام هسته‌ها روی ۴.۲ گیگاهرتز دست پیدا کرد. یکی از نقاط ضعف اینتل این است که بر خلاف AMD تمام پردازنده‌هایش قابلیت اورکلاک را ندارند و همین مسئله موجب شد تا کمی از لحاظ عملکرد ضعیف‌تر از رایزن باشد. اما ظاهرا شخصی که این بررسی‌ها را انجام داده از مادربرد جدید ازراک (ASRock) یعنی Z490 Taichi استفاده کرد. مادربردی که از قابلیت BFB یا همان Base Frequency Boost پشتیبانی می‌کند و لذا با کمک آن می‌توان حتی پردازنده‌های غیر K نسل دهمی اینتل را هم اورکلاک کرد.

بیشتر بخوانید: پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل (مخصوص دسکتاپ) معرفی شدند

در بنچمارک ۳DMark Firestrike نماینده تیم سرخ توانست در حالت پایه ۱۲ درصد سریع‌تر از Core i3-10100 عمل کند که این مقدار در مقایسه با پردازنده اورکلاک شده اینتل هم ۱ درصد بهتر است. نتیجه این بنچمارک در حالتی که هر دو پردازنده اورکلاک شده بودند کاملا به طرف رایزن هست چرا که این پردازنده توانست ۱۲ درصد سریع‌تر از Core i3 باشد. پردازنده اورکلاک شده رایزن نیز به نسبت حالت پایه اینتل ۲۶ درصد برتری داشت.

حالت پایه

رایزن ۳ ۳۱۰۰: امتیاز ۱۳.۳۹۹

اینتل Core i3 10100: امتیاز ۱۱.۶۸۲

حالت اورکلاک

رایزن ۳ ۳۱۰۰: امتیاز ۱۴.۹۹۹

اینتل Core i3 10100: امتیاز ۱۳.۱۸۹

رایزن ۳ ۳۱۰۰ در مقابل اینتل Core i3-10100؛ بنچمارک ۳DMark Time Spy

بیشتر بخوانید: پردازنده رایزن ۴۰۰۰ سری دسکتاپ ماه سپتامبر روانه بازار می‌شود

در بنچمارک ۳DMark Time Spy هم هر دو پردازنده با همان شرایط قبلی مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت نتیجه به این صورت بود: رایزن ۳ ۳۱۰۰ در حالت پایه به امتیاز ۴۷۲۶ و در حالت اورکلاک نیز به امتیاز ۵۲۹۳ دست یافت. این مقادیر برای نماینده اینتل به ترتیب به ۴۸۸۲ و ۵۲۱۳ رسید. با این دو مقایسه به این نتیجه می‌رسیم که پردازنده رایزن ۳ ۳۱۰۰ در هر دو بنچمارک توانست در حالت اورکلاک به برتری دست پیدا کند اما در حالت پایه حدودا ۳ درصد ضعیف‌تر از Core i3-10100 است.

حالت پایه

رایزن ۳ ۳۱۰۰: امتیاز ۴۷۲۶

اینتل Core i3 10100: امتیاز ۴۸۸۲

حالت اورکلاک

رایزن ۳ ۳۱۰۰: امتیاز ۵۲۹۳

اینتل Core i3 10100: امتیاز ۵۲۱۳

رایزن ۳ ۳۱۰۰ همچنین یک برتری دیگری هم دارد و آن هم مصرف پایین‌تر آن به لطف بهره‌مندی از لیتوگرافی ۷ نانومتری است (در مقایسه با لیتوگرافی ۱۴ نانومتری اینتل). دمای کاری آن هم در بررسی‌ها کمتر از رقیب بود که همه این‌ها با در نظر گرفتن تفاوت قیمتی حداقل ۳۰ دلاری، به وضوح برتری رایزن را نشان می‌دهد. از آنجایی هم که نسل ۱۰ اینتل فقط با مادربردهای نسل ۴۰۰ سازگاری دارند، هزینه ساخت یک پلتفرم مبتنی بر رایزن نیز بسیار کمتر از اینتل خواهد بود. علاوه بر همه این‌ها، اگر اهل اورکلاک هستید می‌توانید کاملا روی توانایی‌های رایزن ۳ ۳۱۰۰ حساب کنید.

نظر شما در رابطه با این دو پردازنده چیست؟ اخیرا شنیده بودیم که AMD در بخش پردازنده‌های بالارده بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد؛ فکر می‌کنید آیا پیشرفت این شرکت در سری‌های پایین رده نیز ادامه خواهد داشت؟

منبع: wccftech

The post Ryzen 3 3100 در مقابل Core i3-10100؛ شکست نماینده اینتل در بنچمارک ۳DMark appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala