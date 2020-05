افزایش فروش گلکسی Z Flip در میان عملکرد ضعیف سری اس ۲۰ سامسونگ

گلکسی Z Flip یکی از خاص‌ترین گوشی‌هایی است که تا کنون روانه بازار شده و اگرچه جز تجربه‌های اول سامسونگ به حساب می‌آيد اما آنقدر جالب و هیجان انگیز بوده که در میان سایه سنگینی که ویروس کرونا بر بازار گوشی‌های هوشمند انداخته، توانست با افزایش آمار فروش مواجه شود.

به نقل از وب‌سایت SamMobile، سامسونگ تا ماه مارس بیش از ۲۳۰.۰۰۰ دستگاه گلکسی Z Flip را در سراسر جهان به فروش رساند که این مقدار ۵۶.۱ درصد بیشتر از آن چیزی است که غول کره‌ای در ماه فوریه فروخته بود (۱۴۷.۰۰۰ واحد). در مقایسه با سری اس ۲۰ که با سرو صدای زیادی هم راهی بازار شدند و در دو هفته اول فقط در آمریکا ۳۵۰.۰۰۰ واحد از آن‌ها به فروش رفت، گلکسی Z Flip هنوز جا برای بهتر شدن دارد اما این اختلاف عملکرد کاملا طبیعی است. با این حال باز هم به طور کلی سری اس ۲۰ سامسونگ اصلا نتوانستند مطابق انتظار عمل کنند و به نسبت سری قبل (اس ۱۰)، ۳۵ درصد عملکرد ضعیف‌تری داشتند.

این آمار برای نماینده تاشو سامسونگ در حد انتظار نیست اما با نگاهی به شرایط کنونی بازار و اتفاقاتی که به خاطر ویروس کرونا پیش آمده می‌توانیم آن را بسیار خوب هم ارزیابی کنیم. شاید بعد از این اتفاقات گلکسی Z Flip بتواند عنوان پرفروش‌ترین گوشی تاشو را از آن خود کند.

در ماه ژانویه، یعنی حدودا ۴ ماه بعد از ورود رسمی گلکسی فولد به بازار، سامسونگ اعلام کرد حدودا ۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ واحد از آن به فروش رفت اما اکنون می‌بینیم بعد از گذشت تنها ۱.۵ ماه از ورود گلکسی Z Flip به بازار، سامسونگ توانست ۳۷۷.۰۰۰ واحد از آن را به فروش برساند که این با توجه به شرایط کنونی فوق‌العاده است.

به گفته EconoTimes، افزایش فروش گلکسی Z Flip احتمالا می‌تواند یکی از دلایلی باشد که سامسونگ قصد دارد اواخر امسال نسخه Mirror Gold این گوشی را تولید کرده و وارد بازارهای مهم کند. در نهایت، به نظر می‌رسد آهسته آهسته تمایل مردم به سمت گوشی‌های تاشو افزایش پیدا کرده و احتمال دارد در آینده تعداد محصولاتی که از این سری تولید می‌شود بیشتر از یک دستگاه در سال باشد. البته هنوز سال‌های زیادی باقی مانده که گوشی‌های تاشو به بخش اصلی گوشی‌های بازار تبدیل شوند اما با توجه به سرعت پیشرفت فناوری در سال‌های اخیر احتمالا تا سال ۲۰۲۵، شاهد عرضه صدها گوشی با چنین قابلیت به بازار خواهیم بود.

فروش کلی گوشی‌های سامسونگ امسال به دلایل مختلف ۲۲.۴ درصد کاهش پیدا کرد که این مقدار در بخش گوشی‌های پرچم‌دار بسیار بیشتر به چشم می‌آمد. این شرکت تا ماه مارس امسال موفق به فروش ۸۹.۴۶ گوشی هوشمند شد که به نسبت مدت زمان مشابه در سال قبل ۴.۳ درصد کاهش داشته.

افزایش قیمت، ظاهر نه چندان زیبا و جذاب، نبود نوآوری‌ها و قابلیت‌های کارآمد و بسیاری از موارد دیگر باعث شده دیگر گوشی‌های هوشمند برای کاربران جذاب نباشند. آن‌ها به دنبال محصولی جدید، نوآورانه و کاربردی‌تر هستند و به همین خاطر سامسونگ در حال سرمایه گذاری روی محصولات عجیب نظیر گلکسی فولد و گلکسی Z Flip است تا بتواند آن‌ها را در سال‌های نه چندان دور جایگزین پرچم‌داران سری اس و نوت خود کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا فکر می‌کنید گوشی‌های تاشو، نسل بعدی گوشی‌های هوشمند خواهند بود؟

منبع متن: digikala