این روزها تقریبا تمام گوشی‌های پرچم‌دار از قابلیت شارژ بی سیم و شارژ بی‌سیم معکوس پشتیبانی می‌کنند که برای این مشخصه باید از سیم‌پیچ اختصاصی بهره ببرند. حالا انجمن NFC موافقت خود را در مورد استفاده از چیپ‌های NFC برای فناوری شارژ بی سیم اعلام کرده است.

البته در این رویکرد نباید انتظار سرعت بالای شارژ را داشته باشیم و گفته می‌شود سرعت آن فقط ۱ وات خواهد بود که این یعنی حتی از شارژ بی سیم معکوس گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ هم کندتر عمل می‌کند. روی هم رفته، این مشخصه بیش از اینکه مناسب گوشی‌های هوشمند باشد، برای گجت‌های اینترنت اشیاء و دیگر گجت‌های کوچک مثمر ثمر واقع می‌شود.

در بیانیه انجمن NFC آمده: «این راهکار به گجت‌های کم‌مصرف مانند ساعت‌های هوشمند، دستبندهای تندرستی، ایربادهای بی‌سیم، قلم‌های دیجیتال و دیگر گجت‌های مصرفی کوچک اجازه می‌دهد راحت‌تر از گذشته از فناوری شارژ بی‌سیم بهره ببرند.»

روی هم رفته، این فناوری قرار نیست برای گجت‌های فعلی دارای چیپ NFC ارائه شود.

این انجمن خاطرنشان کرده که شارژ بی سیم مبتنی بر چیپ NFC به شرکت‌های سازنده اجازه می‌دهد که در صورت وجود چنین قطعه‌ای در گجت‌های موردنظر، از قطعات جداگانه برای شارژ بی‌سیم صرف‌نظر کنند. این موضوع می‌تواند دست شرکت‌ها را برای ارائه امکانات متنوع بازتر کند؛ زیرا وقتی که نیازی به تعبیه قطعات بیشتر وجود نداشته باشد، مهندسان می‌توانند مثلا باتری بزرگ‌تری تعبیه کنند یا قطعات دیگری را در این گجت‌ها قرار بدهند.

هنوز در مورد جزییات چیپ‌های NFC متناسب با این قابلیت اطلاعاتی منتشر نشده اما در هر صورت باید چیپ‌های NFC جدیدی مورد استفاده قرار بگیرند که به غیر از انجام وظیفه اصلی خود، قادر به انتقال انرژی هم باشند. روی هم رفته، این فناوری قرار نیست برای گجت‌های فعلی دارای چیپ NFC ارائه شود.

