مایکروسافت سرفیس گو ۲ با نمایشگر بزرگتر و پردازنده بهتر معرفی شد

کوچک‌ترین تبلت مایکروسافت امروز شامل یک بروزرسانی سخت‌افزاری شده و حالا با نام مایکروسافت سرفیس گو ۲ شناخته می‌شود. مهم‌ترین تغییر در این نسل نسبت به نسل قبلی، بزرگ‌تر شدن نمایشگر است. البته تفاوت تنها نیم اینچ است اما نکته قابل توجه اینجاست که در همان بدنه قبلی شاهد نمایشگر بزرگ‌تر ۱۰.۵ اینچی هستیم که این یعنی حاشیه‌های نمایشگر در سرفیس گو ۲ کوچک‌تر شده‌اند. البته هنوز حاشیه‌های نمایشگر این تبلت کوچک مایکروسافت، به اندازه Surface Pro X باریک نیست اما در هر صورت اینکه بالاخره آن حاشیه‌های بزرگ دیگر حضور ندارند، خبر خوشحال کننده‌ای است.

نمایشگر بزرگ‌تر همچنین به معنی رزولوشن بیشتر هم هست زیرا حالا شاهد رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۲۸۰ پیکسل با نسبت تصویر ۳:۲ و تراکم پیکسلی ۲۲۰ پیکسل در هر اینچ هستیم. درون این تبلت، مایکروسافت همچنین پردازنده را شامل بروزرسانی کرده است. مدل پایه مایکروسافت سرفیس گو ۲ که همچنان قیمت پایه ۳۹۹ دلاری دارد، متاسفانه از پردازنده‌های اینتل پنتیوم گلد استفاده می‌کند که در نسل قبلی دیدیم و سرعت پردازشی بالایی نداشت. اما در این نسل و مدل رده بالا، شاهد استفاده از پردازنده نسل هشتم اینتل Core m3 هستیم که سرعت پردازشی بسیار بیشتری دارد. حتی خود مایکروسافت هم اعلام کرده که مدل مجهز به پردازنده Core m3، تا ۶۴ درصد نسبت به نسل قبلی سریع‌تر است.

همچنین باید اشاره کنیم که مدل پایه این تبلت همچنان حافظه رم ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی از نوع eMMC دارد. مدل Core m3 که با قیمت ۶۲۹ دلار همراه است، ۸ گیگابایت حافظه رم و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی SSD دارد. در این میان یک مدل دیگر هم با قمیت ۵۴۹ دلار دیده می‌شود که آن هم رم ۸ گیگابایتی و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی SSD را همراه با پردازنده ضعیف‌تر Pentium Gold دارد. مثل همه تبلت‌های سرفیس دیگر نیز تایپ کاور این تبلت به صورت جداگانه به فروش می‌رسد و قیمت آن هم ۹۹ دلار تعیین شده است.









اگر شما هم کاربر سرفیس گو نسل اول هستید، باید بگوییم تایپ کاور تبلت شما و همچنین همه لوازم جانبی که برای آن خریداری کرده‌اید، همچنان با نسل دوم این تبلت سازگاری خواهد داشت. درواقع ابعاد و بدنه این تبلت نسبت به نسل قبلی فرق خاصی نداشته و هنوز پورت‌ها و دکمه‌ها در همان جاهای قبلی خود هستند. پورت USB-C که در نسل قبلی حاضر بود نیز اینجا دیده می‌شود و از آن می‌توان برای شارژ کردن و یا خروجی تصویر استفاده کرد. همچنین مثل نسل قبل، پورت USB-C تنها پورت دستگاه است و به جز جک هدفون، یک جایگاه برای microSDXC دارد. مایکروسافت همچنین می‌گوید در نسل جدید، میکروفون‌های استودیویی به Surface Go 2 اضافه کرده که باعث می‌شود کیفیت ضبط صدا و همچنین کیفیت صدای تماس‌های ویدیویی، بسیار بالاتر برود.

Robin Seiler، قائم مقام بخش مدیریت برنامه‌ها برای دستگاه‌های مایکروسافت، در مصاحبه به وب‌سایت ورج گفته که «ما همچنین به درخواست‌هایی که برای شارژدهی بیشتر باتری در این سدتگاه بود گوش کردیم. مایکروسافت سرفیس گو ۲ حالا باتری بزرگ‌تری دارد و همزمان مصرف انرژی آن کمتر شده تا بتوانید با یک بار شارژ تا ۱۰ ساعت از این تبلت استفاده کنید».

جدا از این موارد، یک مدل LTE هم از مایکروسافت سرفیس گو ۲ ساخته شده که قیمت آن ۷۲۹ دلار است، پردازنده اینتل Core m3 دارد و ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه SSD هم در آن حاضر است. یک مدل بیزنس برای کسب‌وکارها از این تبلت هم ساخته شده که مشخصاتش با مدل LTE یکسان است با این تفاوت که حافظه داخلی آن ۲۵۶ گیگابایتی است و قیمت آن هم ۸۷۹ دلار تعیین شده است.

تبلت مایکروسافت سرفیس گو ۲ قرار است از ۶ روز دیگر و تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه عرضه شود. شما درباره این تبلت جدید و میان‌رده مایکروسافت چه فکر می‌کنید؟

