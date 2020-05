این روزها برای شرکت‌های غیر از اپل، سامسونگ یا سونی بسیار سخت است که یک ایرپادز با قابلیت‌های خوب و محبوبیت بالا راهی بازار کنند اما یک راهی که وجود دارد مجهز کردن این گجت‌ها به قابلیت کلیدی محصولات برتر شرکت‌های یاد شده است. هواوی نیز دقیقا همین کار را انجام داد و با آوردن قابلیت حذف نویز به ایرپادز FreeBuds 3i خود و قیمتی معادل یک سوم قیمت ایرپادز اپل، نگاه بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان به این گجت‌ها را به سوی خود معطوف کرد.

هواوی در حال حاضر بزرگ‌ترین فروشنده گوشی هوشمند در کشور چین به حساب می‌آید و همین مسئله نیز دست آن‌ها را برای کاهش قیمت دیگر محصولات از قبیل ایرپادزها کاملا باز می‌گذارد. در حالی که کاملا بعید به نظر می‌رسد شاهد عرضه گجت جدید در آمریکا باشیم، FreeBuds 3i قرار است در تاریخ ۲۰ مه سال جاری (۳۱ اردیبهشت) با قیمت حیرت‌انگیز ۸۹.۹۹ پوند وارد بازار انگلستان شود. اگر بخواهیم این مبلغ را به دلار تبدیل کنیم چیزی حدود ۱۱۰ دلار بدست می‌آید که در مقایسه با ۲۵۰ پوندی که باید برای خرید یک ایرپادز پرو پرداخت واقعا ناچیز است.

ایرپادز پرو اپل تقریبا ۳ برابر گران‌تر از آن قیمتی است که هواوی برای نسخه مشکی مات و سفید سرامیکی FreeBuds 3i با قابلیت حذف نویز در نظر گرفته. شاید جالب باشد اما این ایرپادز ارزان قیمت به قابلیتی مجهز شده (حذف نویز)‌ که گلکسی بادز پلاس و Powerbeats پرو نیز از آن بهره نمی‌برند. اجزای بکار رفته درون این محصول حداقل روی کاغذ برابر آن چیزی است که در ایرپادز پرو بکار رفته. یعنی یک میکروفون رو به داخل و دو میکروفون رو به بیرون که با دقت بسیار بالا در زمینه حذف نویز تا ۳۲ دسیبل و حذف نویز باد تا ۶ متر بر ثانیه عمل می‌کنند.

شاید طراحی این محصول تا حد زیادی شبیه به طراحی ساده ایرپادز باشد اما بعید به نظر می‌رسد مشکل خاصی باشد چون آنقدر قیمت و قابلیت جذابی دارد که می‌توان از شباهت زیاد آن به محصول اپل چشم پوشی کرد. البته باید حدس زده باشید که کیفیت باتری در ایرپادز هواوی FreeBuds 3i آنقدرها تحسین برانگیز نیست. یعنی در حالت عادی تنها می‌توان ۳.۵ ساعت با این ایرپادز به موسیقی گوش داد که با به همراه داشتن کیس این مقدار تا ۱۸ ساعت افزایش می‌یابد.

همه این‌ها در کنار هم بیشتر از ۱۱۰ دلار هزینه در پی نخواهد داشت. با در نظر گرفتن اینکه هواوی ادعا کرده کیفیت این محصول در پخش موسیقی و باس فوق‌العاده است و همچنین از استاندارد IPX4 نیز پشتیبانی می‌کند، بنابراین می‌توان گفت FreeBuds 3i یکی از ارزشمندترین ایرپادزهایی با قابلیت حذف نویز خواهد بود که می‌توان خریداری کرد.

منبع: phonearena

