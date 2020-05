در حالی‌که طرفداران ال‌جی منتظر معرفی پرچم‌دار بعدی از سری ‌‌‌‌‌‌‌G این شرکت با نام ال‌جی G9 بودند، کمپانی کره‌ای تصمیم گرفت راه متفاوتی را پیش بگیرد و از سری جدید Velvet رونمایی کرد. اولین نسل از این خانواده از مشخصاتی برخوردار است که پیش‌تر در خبرها به ال‌جی G9 نسبت داده می‌شد؛ مهم‌ترین این مشخصات، بهره‌مندی از چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵ با مودم ۵G است.

ال‌جی مدتی قبل به‌صورت رسمی مشخصات این دستگاه را اعلام کرد، اما عرضه رسمی آن به روز ۱۵ مه موکول شده است. تیزرهای منتشر شده، جزئیات افشا شده و البته اطلاعاتی که در معرفی نیمه‌رسمی ال‌جی مخابره شدند؛ همگی از طراحی جدید این محصول خبر می‌دهند. کره‌ای‌ها در گوشی جدید خود از ساختاری به نام «قطره باران» برای دوربین اصلی سه‌گانه استفاده کرده‌اند که به نحوه چینش لنزها و شباهت آن‌ها به حالت قطره اشاره دارد. از ویژگی‌های دیگری که ال‌جی به عنوان نوآوری در محصول خود از آن یاد می‌کند، می‌توان به طراحی متقارن دستگاه اشاره کرد که به گفته این شرکت هم تماشا و هم لمس آن حس خوشایندی را القا خواهد کرد.

طبق اعلام ال‌جی، نام Velvet (به معنی مخمل) به این دلیل برای محصول انتخاب شده است که تداعی‌ کننده تصویری از صافی، نرمی و زرق‌و‌برق است. استفاده از تصویر ذهنی مخمل البته اشاره‌ای است به بدنه شیشه‌ای یکپارچه دستگاه که حس خوبی را در دست القا می‌کند.

روز گذشته اولین نگاه نزدیک به این گوشی توسط رسانه‌های کره‌ای منتشر شد که برای اولین بار تصاویر زنده این دستگاه را به نمایش گذاشته است.

طراحی و سخت افزار

علاوه بر چینش موسوم به «قطره باران» برای دوربین اصلی، ال‌جی از رنگ‌های زیبای سفید، خاکستری، سبز و زرد/صورتی نیز برای جلب نگاه کاربران به محصول جدیدش کمک گرفته است. در پنل جلویی با یک نمایشگر با حاشیه‌های حداقلی روبرو می‌شویم که در بالای آن بریدگی کوچکی برای دوربین سلفی قرار دارد. تا روز گذشته در بخش مشخصات سخت افزاری از رزولوشن دوربین سلفی اطلاعاتی در دست نبود؛ اما به لطف مواردی که توسط رسانه‌های کره‌ای فاش شد، اکنون تقریبا از تمامی مشخصات سخت افزاری این دستگاه مطلع شده‌ایم که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را مرور خواهیم کرد:

نمایشگر ۶.۷ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p و نسبت ۲۰.۵:۹

چیپست اسنپ دراگون ۷۶۵ با پشتیبانی از ۵G

حافظه رم ۸ گیگابایتی

حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی

دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی (اصلی)، ۸ مگاپیکسلی (فوق عریض) و ۵ مگاپیکسلی (تشخیص عمق)

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

باتری ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعتی

استفاده از چیپ اسنپ دراگون ۷۶۵ که به مودم یکپارچه X52 مجهز است، از یک محصول میان‌رده خبر می‌دهد. استفاده از این چیپ در یک میان‌رده به معنی قدرت بیشتر آن نسبت به بسیاری از محصولات موجود در بازار است که (با در نظر گرفتن سایر مشخصات سخت افزاری) قیمت دستگاه را نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. البته می‌توان این تصمیم ال‌جی را یک انتخاب هوشمندانه توصیف کرد، زیرا اگر این شرکت از چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵ برای گوشی خود استفاده می‌کرد، حضور یک چیپ پرچم‌دار با پشتیبانی از ۵G، قیمت محصول را با افزایش چشمگیری روبرو می‌کرد و در عین حال Velvet نسبت به سایر پرچم‌داران ۵G بازار حرف زیادی برای گفتن نداشت. اما اکنون این شرکت یک میان‌رده معرفی کرده است که یک سر و گردن از بسیاری از محصولات میان‌رده بازار بالاتر ایستاده و در عین حال می‌تواند یک گوشی ۵G را با قیمتی ارزان‌تر نسبت به پرچم‌داران فعلی ارائه کند.

قیمت پیش‌بینی شده برای ال‌جی Velvet مبلغی بین ۵۹۹ تا ۶۹۹ دلار است که آن را هم‌ردیف محصولاتی مانند وان پلاس ۸، گلکسی اس ۲۰ و ال‌جی V60 قرار می‌دهد. در پایان ویدیو نگاه نزدیک این محصول را مشاهده خواهید کرد:

