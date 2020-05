بالاخره نسل سوم مایکروسافت سرفیس بوک معرفی شد

امروز بالاخره لپ‌تاپ‌های مایکروسافت سرفیس بوک ۳ با این قول که ۵۰ درصد از نسل قبلی خود سریع‌تر است، معرفی شد. نسل قبلی این لپ‌تاپ‌ها بیش از دو سال پیش به بازار عرضه شدند و از آن موقع تا به حال، هیچ بروزرسانی سخت‌افزاری دریافت نکردند. حالا امروز نسل جدید این لپ‌تاپ‌های جذاب از راه رسیده که در ظاهر هیچ تغییری ندارد و همچنان هم در دو اندزه ۱۳.۵ اینچ و ۱۵ اینچ عرضه می‌شوند. امیدوار بودیم مایکروسافت بعد از این همه مدت، تغییری در طراحی آن‌ها ایجاد کند اما به جای آن تنها به بهبود مشخصات سخت‌افزاری بسنده کرده است.

مایکروسافت سرفیس بوک ۳ با پردازنده نسل دهم اینتل همراه خواهد بود. نسخه پایه از مدل ۱۳.۵ اینچی این لپ‌تاپ با قیمت ۱۵۹۹ دلار همراه است و پردازنده چهار هسته‌ای Core i5 دارد. نسخه پایه از مدل ۱۵ اینچی اما با پردازنده چهار هسته‌ای Core-i7 همراه است و قیمت آن هم ۲۲۹۹ دلار تعیین شده است. در حالی که مدل ۱۳.۵ اینچ این لپ‌تاپ به صورت پایه با گرافیک اینتل Iris Plus همراه است، یک آپشن دیگر برای خریداران در نظر گرفته شده تا گرافیک آن را به Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q ارتقا دهند که قیمت پایه برای این حالت هم ۱۹۹۹ دلار است. مدل ۱۵ اینچی این لپ‌تاپ هم به صورت پایه با گرافیک GTX 1660Ti همراه است اما مدل بیزنس آن می‌تواند تا پردازنده Quadro RTX 3000 ارتقا یابد که قیمت پایه برای چنین مدلی ۳۴۹۹ دلار است.

Robin Seiler، قائم مقام بخش مدیریت برنامه‌ها برای دستگاه‌های مایکروسافت، در مصاحبه به وب‌سایت ورج گفته که: «برای طراحان و کاربران حرفه‌ای که به قدرت پردازش گرافیکی زیادی نیاز دارند، ما مدلی با گرافیک Nvidia Quadro RTX 3000 در نظر گرفته‌ایم. در این مدل وقتی با ابزارهایی مثل Solidworks، رندر می‌گیرید، زمان رندر شما تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند». درواقع این مدل از سرفیس بوک ۳ که قیمت زیادی هم دارد، مشخصا برای آن دسته از کاربران حرفه‌ای ساخته شده که کارهای گرافیکی سنگینی انجام می‌دهند.

مایکروسافت همچنین در سرفیس بوک ۳ به بازی‌ها و کاربران گیمر هم توجه داشته است. در بررسی‌های وب‌سایت ورج از نسل قبلی این لپ‌تاپ، مشخص شد که آن محصول برای اجرای بازی‌های سنگین ساخته نشده و حتی وقتی در حین بازی سنگین آن را به شارژر وصل می‌کردید، به دلیل توان محدود ۱۰۲ واتی شارژر، همچنان از عمر باتری لپ‌تاپ کاسته می‌شد. حالا در نسل سوم این ایراد رفع شده و کاربران می‌توانند در سرفیس بوک ۳ و مدل ۱۵ اینچی آن، به راحتی بازی کنند بدون اینکه دغدغه پاور داشته باشند؛ زیرا شارژر این لپ‌تاپ حالا توان ۱۲۷ واتی دارد.

مایکروسافت سرفیس بوک ۳ به جدیدترین پردازنده‌های GeForce RTX انویدیا مجهز نیست که این یعنی از نظر سخت‌افزاری در زمینه Ray Tracing ضعیف‌تر است. اما در هر صورت GTX 1600Ti به اندازی کافی خوب هست تا بتوان جدیدترین بازی‌های Xbox Game Pass را در رزولوشن ۱۰۸۰P و با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اجرا کرد. مایکروسافت همچنین می‌گوید که از حالت Game Mode در ویندوز ۱۰ استفاده کرده تا بتواند این لپ‌تاپ‌ها را برای بازی کردن بهینه کند و مشکل داغ‌کردن بیش‌ازحد در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ بنابراین امیدواریم کمتر صدای فن‌ها در حین بازی شنیده شود. اما باز هم با تمام این تفاسیر، لپ‌تاپ‌های مایکروسافت سرفیس بوک ۳ به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری و البته قیمتشان، محصولات مناسبی برای گیمرها نیستند. برای مثال در حال حاضر مدل جدید ریزر Blade 15 با گرافیک RTX 2060 و نمایشگر ۱۴۴ هرتزی، می‌تواند قیمت کمتری از سرفیس بوک ۳ داشته باشد.

اینکه مایکروسافت روی قدرت لپ‌تاپ‌های جدید این خانواده تمرکز کرده، در یک بخش دیگر هم نمود پیدا می‌کند. سرفیس بوک ۳ حالا می‌تواند تا ۳۲ گیگابایت رم داشته باشد که این مورد مخصوصا برای توسعه‌دهندگان حائز اهمیت است. Seiler در این زمینه بیشتر می‌گوید که: «تغییری دیگری که در سرفیس بوک ۳ رخ داده این است که حالا این لپ‌تاپ می‌تواند تا ۳۲ گیگابایت رم داشته باشد که مخصوصا برای اجرای ماشین‌های مجازی مثل Kubernetes مهم است». مایکروسافت سرفیس بوک ۳ همچنین حالا با سریع‌ترین SSDهایی که مایکروسافت استفاده می‌کند همراه است: حافظه‌های یک و دو ترابایتی M.2 2280.

SSD جدید، رم بیشتر و پیشرفت پردازشگرهای GPU، همچنان با پردازنده اصلی این لپ‌تاپ‌ها همراه ندارند. درواقع مایکروسافت از مدل‌های ۱۵ واتی پردازنده اینتل استفاده می‌کند (به طور دقیق‌تر در مدل ۱۵ اینچ شاهد Core i7-1065G7 هستیم) در صورتی که رقیب دیرینه این شرکت یعنی اپل، از پردازنده‌های ۴۵ واتی در مک بوک پرو استفاده می‌کند.

متاسفانه تمرکز روی عملکرد و پرفورمنس، باعث نشده تا مایکروسافت در انتخاب پورت‌های این لپ‌تاپ تغییری ایجاد کند. اینکه هنوز مایکروسافت سرفیس بوک ۳ فاقد پورت تاندربولت ۳ است، برای بسیاری خبر ناامیدکننده‌ای است. با پورت تاندربولت ۳ نه تنها می‌توان حافظه‌های جانبی بسیار سریع‌تر به این لپ‌تاپ‌ها اضافه کرد، بلکه می‌شد با استفاده از eGPUها، توان پردازش گرافیکی در سرفیس بوک ۳ را بالاتر برد. در این دو لپ‌تاپ همچنان شاهد دو پورت کلاسیک USB-A، یک پورت USB-C با پشتیبانی از Power Delivery 3.0 و یک جایگاه برای کارت حافظه UHS-II SD Card هستیم. پورت اختصاصی Surface Connect هم در این لپ‌تاپ‌ها همچنان دیده می‌شود.

اخیرا یکی از کارکنان مایکروسافت فاش ساخته بود که این شرکت بنا به نگرانی‌های امنیتی، حاضر نیست از پورت تاندربولت ۳ در محصولات خود استفاده کند. خبرنگار ورج از آقای Seiler در این زمینه پرسیده و او اینطور جواب داده است: «ما درباره قرار دادن بخش‌های مختلف در دستگاه‌هایمان و اینکه چقدر مشتریان از قابلیت‌های آن‌ها استفاده می‌کنند، یک استراتژی عمومی داریم. از همین رو فکر می‌کنیم با چیزی که سرفیس بوک ۳ دارد و قابلیت‌هایی که در داک جدید قرار داده‌ایم، مشتریان عملکردی که انتظار دارند را دریافت می‌کنند».

مایکروسافت همچنین امروز از سرفیس داک ۲ رونمایی کرد که ویژگی‌های جدیدی از جمله پشتیبانی کامل از شارژ سریع، چهار پورت USB-C، پشتیبانی برای دو مانیتور ۴K با سرعت ۶۰ هرتزی دارد. این مورد آخر مخصوصا به لطف بیت‌ریت بیشتر در پورت DisplayPort سرفیس داک ۲ امکان‌پذیر شده است. طول کابل Surface Connector که داک را به سرفیس بوک ۳ وصل می‌کند هم بلندتر شده تا داک را راحت‌تر بتوان کنار مانیتورها قرار داد.

در پایان، ویژگی جدید دیگری که به این دو لپ‌تاپ اضافه شده، میکروفون‌های استودیویی جدید است که اولین بار آن‌ها را در سرفیس لپ‌تاپ ۳ شاهد بودیم. این لپ‌تاپ‌ها از امروز برای خرید عرضه شده‌اند اما تحویل آن‌ها به تاریخ ۱ خردادماه موکول شده است. سرفیس داک ۲ هم قرار است از ۶ خرداد و با قیمت ۲۵۹ دلار عرضه شود.

