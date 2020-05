مایکروسافت سرفیس هدفون ۲ با عمر باتری بهتر معرفی شد

مایکروسافت امروز علاوه بر سرفیس گو ۳ و سرفیس بوک ۳، سرفیس هدفون ۲ را هم معرفی کرد. این هدفون جدید حالا در رنگ مشکی مات عرضه می‌شود و مثل نسل اول خود، قیمت ۲۴۹ دلاری دارد. قابلیت نویز کنسلینگ هم همچنان در این هدفون وجود دارد و میزان آن را هم می‌توان با پیچ چرخانی که روی گوش‌های این هدفون قرار گرفته، تنظیم کرد.

همچنان مثل نسل قبل، ۱۳ لول یا مرحله از نویز کنسلینگ در سرفیس هدفون ۲ وجود دارد و با پیچ چرخان گوش دیگر این هدفون هم می‌توان صدای هدفون را کم و زیاد کرد. استفاده از این مکانیزم یکی از جذاب‌ترین نکات هدفون‌های Surface Headphones در نسل اول بود و طبیعی است که مایکروسافت همچنان آن‌ها را در نسل جدید این هدفون هم حفظ کرده است.

به طور کل چیزهای خیلی کمی درباره سرفیس هدفون ۲ تغییر کرده و بزرگ‌ترین تغییر همان اضافه شدن رنگ مشکی است. این هدفون‌ها هم چنین از درایورهای ۴۰ میلی‌متری که مایکروسافت آن‌ها را Free Edge می‌نامد استفاده می‌کنند تا خروجی صدا فراگیر یا Omnisonic باشد. این اسم‌های تبلیغاتی درباره صدای این هدفون را که کنار بگذاریم، نسخه بلوتوث در این هدفون به نسخه ۵ ارتقا یافته و حالا از کدک Qualcomm aptX هم پشتیبانی می‌شود. نسل قبلی این هدفون‌ها تنها از کدک SBC پشتیبانی می‌کردند که باعث می‌شد در مقایسه با رقبا، کیفیت صدا کمی کمتر باشد. همچنین مایکروسافت می‌گوید پوشش چرمی روی گوشی‌های این هدفون هم شامل بازطراحی شده‌اند تا وقتی به موسیقی گوش نمی‌دهید اما هدفون روی گردن شماست، حس راحتی داشته باشید.

عمر باتری و شارژدهی سرفیس هدفون ۲ نیز نسبت به نسل قبل بهبود داشته و از ۱۵ ساعت به ۲۰ ساعت رسیده است. این میزان شارژدهی در شرایطی است که ویژگی نویز کنسلینگ را هم روشن نگه‌دارید. با یک شارژ پنج دقیقه‌ای هم می‌توان تقریبا تا یک ساعت با این هدفون به موسیقی گوش داد.

مایکروسافت همچنین گفته که آن‌ها نویز کنسلینگ در این هدفون را بهبود بخشیده‌اند تا صدای افراد را بهتر متوجه شود. Robin Seiler، قائم مقام بخش مدیریت برنامه‌ها برای دستگاه‌های مایکروسافت، در این زمینه می‌گوید که: «ویژگی ANC در این هدفون را می‌توانید در رنج‌های مختلف تنظیم کنید. ما مخصوصا این ویژگی را برای صدای انسان بهینه کرده‌ایم. برای مثال وقتی در حال کار از خانه هستید و می‌خواهید صدای افراد خانواده مزاحم کارتان نباشد، این ویژگی برای این مورد عالی خواهد بود».

یک ویژگی دیگر هم به این هدفون اضافه شده که با آن در هدفون‌های Surface Buds آشنا شدیم. این ویژگی درواقع همان ادغام اپلیکیشن‌های آفیس در هدفون است و برای مثال می‌توان به هدفون متن را گفت و تا آن‌را در یک فایل ورد ذخیره کند! مایکروسافت سرفیس هدفون ۲ قرار است از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه و با قیمت ۲۴۹ دلار به بازار عرضه خواهد شد.

منبع: TheVerge

The post مایکروسافت سرفیس هدفون ۲ با عمر باتری بهتر معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala