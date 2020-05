وان پلاس اعلام کرد ۵ قابلیت جدید به رابط کاربری OxygenOS اضافه خواهد شد

وان پلاس در یک حرکت مشتری‌ مدارانه اعلام کرد کاربران می‌توانند ایده‌های خود را از طریق پلتفرم IDEAS برای بهبود رابط کاربری OxygenOS به این شرکت ارسال کنند تا آن‌ها بتوانند هر آنچه را که امکان‌پذیر است به این رابط اضافه کنند. این شرکت در رابطه با پلتفرم جدید خود گفت:

ایده‌ خوب می‌تواند از هرجایی دریافت شود. به همین خاطر در حال پیاده‌سازی روشی هستیم که از طریق آن بتوانیم به گفته کاربران خود گوش دهیم. این کار باعث می‌شود شنیدن ایده‌ها و اعمال برخی از آن‌ها راحت‌تر صورت گیرد. بیایید با نرم‌افزار شروع کنیم و OxygenOS را بهبود بخشیم.

بهترین ایده‌ها در وب‌سایت رسمی این شرکت منتشر شدند؛ جایی که کاربران می‌توانستند آن‌ها را مشاهده کرده و طبق سلیقه خود به جالب‌ترین و کاربردی‌ترین آن رای دهند. وان پلاس تصمیم گرفت از بین ۲۰ ایده برتر، ۵ مورد با بیشترین رای را درون OxygenOS بکار گیرد. نکته جالب هم جایی است که این شرکت به آن دسته از کاربرانی که ایده‌شان در رابط کاربری وان پلاس به کار گرفته شد یک ایربادز Bullets Wireless 2 هدیه ‌دهد.

در بین ۵ ایده برتر اما مهم‌ترین‌شان نمایشگر همیشه روشن یا همان Always on Display بود که توانست ۲۱۰۰ رای مثبت بگیرد. البته وان پلاس اعلام کرد در گذشته نیز به فکر استفاده از این قابلیت بوده اما به خاطر مصرف بالای باتری منصرف شد. با این حال این شرکت تسلیم نشد و احتمالا در ماه آگوست یا سپتامبر آن را به محصولات خود اضافه خواهد کرد. چهار قابلیت دیگر که قرار است به OxygenOS اضافه شوند عبارت‌اند از:

فعال سازی حسگر اثر انگشت برای تصاویر پنهان شده درون گالری

ایجاد صدا بعد از شارژ شدن گوشی

پوشه‌بندی در منوی برنامه‌ها

افزودن قابلیت‌های کاربردی‌تر به Zen Mode

در رابطه با Zen Mode که اتفاقا در فروشگاه گوگل پلی نیز در دسترس قرار دارد باید بگوییم این برنامه در محدوده زمانی خاصی که کاربر تعیین می‌کند، تنها اجازه پاسخ به تماس، برقراری تماس‌های ضروری و استفاده از دوربین را می‌دهد. به صورت پیش فرض، وقتی این قابلیت فعال باشد گوشی تا حداقل ۲۰ دقیقه عملا بلا استفاده خواهد شد (به جز اینکه می‌توانید سه کار بالا را با آن انجام دهید). حتی خاموش و روشن کردن دستگاه نیز نمی‌تواند باعث غیرفعال شدن این حالت شود.

۱۵ قابلیتی هم که در جمع ۲۰ ایده برتر بودند اما وان پلاس فعلا برنامه‌ای برای اضافه کردن آن‌ها به OxygenOS ندارد به شرح زیر است:

نور اعلانات در لبه‌های گوشی (Edge notification light)

وان پلاس دکس

ضبط تماس

پیام‌رسان گوگل

حالت مطالعه

پشتیبانی از API برای Gcam

بهبود روشنایی انطباقی (adaptive brightness)

انیمیشن سفارشی اثر انگشت

تصویر زمینه زنده آب و هوا

حالت یک دست

AMOLED dark (رنگ مشکی واقعی در منوی تنظیمات سریع و پنل کنترل صدا)

افزایش قابلیت‌های کلید alert slider

گزینه‌ای برای محدود کردن شارژ باتری تا ۸۰ درصد

سرعت شارژ متغیر

اجازه به کاربر در نصب برنامه‌های پیش‌ فرض حین راه‌اندازی گوشی

این کار وان پلاس واقعا ارزشمند است. اینکه می‌بینیم یک شرکت تا این حد به خواسته کاربران خود اهمیت می‌دهد که از آن‌ها می‌خواهد ایده‌های خود را برای بهبود وضعیت رابط کاربری ارسال کنند و جالب‌تر اینکه برخی از آن‌ها را اعمال می‌کند بسیار شگفت‌انگیز است و کمتر دیدیم شرکتی چنین سیاستی را در پیش بگیرد. شاید اعمال تغییرات آنقدرها نکته جالبی نباشد اما همینکه این شرکت اجازه می‌دهد صدای کاربرانش شنیده شود بسیار ارزشمند است و اگر سری به انجمن وب‌سایت وان پلاس بزنید متوجه خواهید شد چقدر کاربران از این کار سپاس‌گزار هستند.

البته وان پلاس تعدادی کاربر وفادار دارد که سال‌ها است نکاتی را برای بهبودی محصولات این شرکت به آن‌ها گوشزد می‌کنند. یکی از کارمندان وان پلاس می‌گوید:

پلتفرم IDEAS صرفا برای شما که جامعه کاربران ما هستید طراحی نشده بلکه به تیم توسعه سیستم عامل و تمام کسانی که در وان پلاس مشغول کار هستند تعلق دارد. بسیار مهم است که کنجکاو و روشن فکر باشیم و در عین حال از آنچه که اطرافمان می‌گذرد چیزهایی یاد بگیریم. معنای واقعی هم‌سازی بیشتر از اینکه از ما کاری بخواهید و آن را انجام دهیم، فرایندی است که طی آن از یکدیگر می‌آموزیم، از گفت‌و‌گویی که داریم و از زیبایی خلق یک محصول لذت می‌بریم و قدر این لحظات را می‌دانیم تا بتوانیم محصولاتی عالی را یکی پس از دیگری راهی بازار کنیم. به امید یک ماجراجویی بی‌پایان.

نظر شما درباره این کار وان پلاس چیست؟

