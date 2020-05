گوشی‌های سری وان پلاس ۸ از شارژ ۳۰ وات پشتیبانی می‌کنند که در مقایسه با تعدادی از رقبا سرعت خیلی بالایی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که دیگر برندهای زیرمجموعه هلدینگ BBK یعنی ریلمی و اوپو گوشی‌های مبتنی بر سرعت شارژ ۶۵ وات را روانه‌ی بازار کرده‌اند.

حالا در همین رابطه، سندی در ارتباط با وجود قابلیت شارژ ۶۵ وات گوشی جدید وان پلاس منتشر شده است. این گواهینامه استاندارد مربوط به شرکت آلمانی TUV Rheinland است که در زمینه‌ی بررسی ایمنی و کیفیت محصولات فعالیت دارد. دریافت این گواهینامه بدین معناست که کاربران گوشی موردنظر بدون نگرانی بابت انفجار و دیگر حوادث می‌توانند از شارژر موردنظر استفاده کنند. در ادامه می‌توانید سند موردنظر را مشاهده کنید.

به احتمال زیاد، این سند مربوط به نسل جدید پرچم‌داران وان‌پلاس یعنی سری ۸T است. البته باید خاطرنشان کنیم صرف وجود یک شارژر ۶۵ وات به معنای پشتیبانی این گوشی‌ها از چنین سرعت شارژی نیست. زیرا مثلا شیائومی می ۱۰ پرو با وجود اینکه از سرعت شارژ ۵۰ وات پشتیبانی می‌کند، همراه با شارژر ۶۵ وات به فروش می‌رسد تا کاربران بتوانند برای لپ‌تاپ‌ها هم از این شارژر استفاده کنند. بنابراین شاید وان‌پلاس هم قصد داشته باشد برای گوشی‌های جدید خود چنین رویکردی را اتخاذ کند.

البته از آنجایی که تعداد زیادی از ویژگی‌های گوشی‌های اوپو روانه‌ی گوشی‌های وان پلاس می‌شود، امیدواریم این مشخصه هم به نسل جدید پرچم‌داران این شرکت راه پیدا کند. به‌عنوان مثال، اوپو رینو Ace به لطف پشتیبانی از شارژ ۶۵ وات می‌تواند باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود را در عرض فقط ۳۰ دقیقه به طور کامل شارژ کند. با توجه به افزایش تعداد گوشی‌های ۵G در بازار که به مصرف انرژی بیشتر هم شهرت دارند، افزایش سرعت شارژ اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

