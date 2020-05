طبق جدیدترین گزارش شرکت تحقیقاتی Strategy Analytics، علی‌رغم تأثیر گسترده بیماری کووید ۱۹، آمار فروش ساعت های هوشمند طی سه ماه نخست سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده است که بخش زیادی از آن‌ها از طریق فروشگاه‌های آنلاین به فروش رسیده‌اند. طی این مدت، ۱۳.۷ میلیون ساعت هوشمند روانه‌ی بازار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۲۰ درصدی این آمار هستیم. اپل واچ با داشتن ۵۵ درصد از سهم بازار جهانی همچنان در صدر قرار دارد و شرکت‌های سامسونگ و گارمین در رتبه دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

در بخشی از این گزارش آمده که ساعت های هوشمند از طریق فروشگاه‌های اینترنتی فروش قابل توجهی دارند و تعداد زیادی از کاربران در دوران بحران کرونا، از این گجت‌ها برای بررسی سلامتی خود استفاده می‌کنند. در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰، اپل موفق شده ۷.۶ میلیون اپل واچ به فروش برساند که نشان‌دهنده‌ی افزایش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین سهم بازار این گجت هم از ۵۴ درصد به ۵۵ درصد رسیده.

سامسونگ در این مدت با اندکی افزایش نسبت به سال قبلی، ۱.۹ میلیون ساعت هوشمند عرضه کرده ولی سهم بازار این گجت‌ها از ۱۵ به ۱۴ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش، کاهش رشد فروش ساعت‌های هوشمند سامسونگ تا حدی به تعطیلی‌های گسترده کره جنوبی به دلیل بحران کرونا و ظهور رقبای قدری مانند گارمین برمی‌گردد.

کمپانی گارمین برای نخستین بار طی دو سال گذشته موفق شده مقام سوم را به دست آورد و طی سه‌ماهه نخست سال جاری ۱.۱ میلیون ساعت هوشمند به فروش رسانده که به معنای افزایش ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ساعت‌های هوشمند این شرکت موفق شده‌اند سهم بازار جهانی خود را از ۷ درصد به ۸ درصد برسانند.

به نظر تحلیلگران شرکت Strategy Analytics، در سه‌ماهه دوم سال جاری باید انتظار کاهش سرعت فروش ساعت های هوشمند را داشته باشیم ولی در نیمه دوم ۲۰۲۰، با باز شدن تمام فروشگاه‌ها و البته تمایل برخی از کاربران برای خرید این گجت‌ها به منظور بررسی وضعیت سلامتی خود، این آمار بار دیگر افزایش پیدا می‌کند.

منبع: Tech Crunch

