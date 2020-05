روز گذشته دعوتنامه مربوط به مراسم معرفی جدیدترین گوشی برند پوکو منتشر شد که طبق شواهد موجود در این مراسم گوشی‌های سری پوکو F2 رونمایی می‌شوند. اخیرا، گزارش‌هایی در مورد پوکو F2 پرو منتشر شده که ظاهرا همان ردمی K30 پرو محسوب می‌شود و این یعنی یک پرچم‌دار مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ خواهد بود.

حالا بر اساس گزارش سایت ۹۱Mobiles که ید طولایی در افشای اطلاعات درست دارد، مدل ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی در اروپا با قیمت ۵۷۰ یورو (۶۱۵ دلار) روانه‌ی بازار می‌شود. یکی دیگر از افشاگران مدتی قبل اعلام کرد که مدل ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی ۶۴۹ یورو (۷۱۱ دلار) قیمت دارد. البته این قیمت مربوط به کشور پرتغال بود که معمولا گوشی‌ها با قیمت بیشتری نسبت به باقی کشورهای اروپایی به فروش می‌رسند.

همچنین در گزارش ۹۱Mobiles آمده که پوکو F2 پرو در رنگ‌های سفید، ارغوانی، خاکستری و آبی روانه‌ی بازار می‌شود که این همان رنگ‌های ردمی K30 پرو به حساب می‌آید. با توجه به این قیمت فاش شده، پوکو‌ F2 پرو یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار ۲۰۲۰ خواهد بود. در همین رابطه می‌توانیم به رقیب مستقیم آن یعنی ریلمی X50 پرو اشاره کنیم که در بازار اروپا ۶۰۰ یورو (۶۴۷ دلار) قیمت دارد. در هر صورت بر اساس دعوتنامه منتشر شده، ۵ روز دیگر در تاریخ ۱۲ مه به احتمال زیاد این گوشی رسما معرفی خواهد شد.

منبع: Android Authority

The post قیمت گوشی پوکو F2 پرو فاش شد؛ یک پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala