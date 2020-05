پردازنده مدیاتک Dimensity 1000 پلاس با پشتیبانی از نمایشگر ۱۴۴ هرتزی رونمایی شد

مدیاتک ساعاتی پیش از نسخه بهبود یافته پردازنده ۵G خود با نام Dimensity 1000 پلاس رونمایی کرد. از بسیاری جهات این محصول به مدل استاندارد شباهت دارد؛ مثلا از همان ترکیب هسته بهره می‌برد اما یک سری قابلیت‌ها به آن افزوده شده که آن را برای انجام بازی‌ها مناسب‌تر کرده است.

چیپ جدید مدیاتک از نمایشگرهایی با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند که وضوح تصویر حداکثر در آن به +FHD می‌رسد. این شرکت در پردازنده جدید خود از مودم ۵G UltraSave استفاده کرده که مصرف آن را تا حدودی کاهش می‌دهد. این مودم از دو حالت مختلف با پهنای باند بالا و پایین بهره می‌برد و بر اساس نیاز برنامه‌ها بین این دو حالت سوییج می‌کند. همین فناوری جالب هم باعث شده مصرف این مودم‌ تا ۳۲ درصد به نسبت قبل کاهش یابد.

وقتی هم این مودم با بالاترین سرعت خود فعالیت کند، می‌تواند دو فرکانس زیر ۶ گیگاهرتز را با یکدیگر ترکیب کرده و سرعت دانلودی معادل ۴.۷ گیگابیت بر ثانیه و سرعت آپلودی معادل ۲.۵ گیگابیت بر ثانیه در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین در حالت دو سیم کارت، هر دو سیم کارت می‌توانند از اینترنت ۵G بهره‌مند شوند. بر اساس کیفیت بستر خطی هم این مودم بدون هیچگونه مشکلی بین ۵G و ۴G سوییچ می‌کند.

در کنار همه این‌ها، فناوری HyperEngine 2.0 نیز وجود دارد که وظیفه آن افزایش فرکانس پردازنده و گرافیک است. همچنین برای بهبود عملکرد کلی سیستم، مدیریت رم و تمامی اتصاصالات بی‌سیم نیز تحت نظارت HyperEngine 2.0 انجام می‌شود.

این چیپست زمان تاخیر وای‌فای و بلوتوث را به حداقل می‌رساند و با کمک فناوری جالب anti-jamming، در برابر تداخلات شبکه کاملا مقاوم است. این یک موضوح حیاتی برای گیمرها به حساب می‌آید و ظاهرا مدیاتک به خوبی از آن آگاه بوده. بدین ترتیب کاربران بدون نگرانی از اختلالات می‌تواند کنترلرها و هدست‌های بلوتوثی خود را به گوشی هوشمند مجهز به این پردازنده متصل کنند و در تجربه بی‌نظیر گیمینگ غرق شوند.

شرکت iQOO اخیرا اعلام کرد در حال کار روی یک گوشی هوشمند با پردازنده Dimensity 1000 پلاس است. در مورد خود گوشی و دیگر مشخصات آن خبری در اختیار نداریم اما از آن جایی که در مراسم رونمایی از این پردازنده روی پشتیبانی از نمایشگر ۱۴۴ هرتز مانور زیادی داده شد، به احتمال بسیاز زیاد شاهد معرفی یک محصول ۵G گیمینگ با چنین نمایشگری خواهیم بود.

همانند نسخه استاندارد، Dimensity 1000 پلاس از لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره می‌برد که ترکیبی از ۴ هسته Cortex-A77 و ۴ هسته A55 cores در آن قرار گرفته. کنترلر حافظه رم در این پردازنده از رم‌های LPDDR4X چهار کاناله پشتیبانی می‌کند و فعالیت‌های گرافیکی نیز بر عهده یک گرافیک Mali—G77 MP9 قرار می‌گیرد که اگرچه نمی‌توان آن را به اندازه مدل‌های بکار رفته در نماینده‌های سامسونگ و اپل و دیگر شرکت‌ها قدرتمند دانست، اما به قدری خوب هست که بتواند از پس نیازهای کاربران به خوبی برآید.

