گلکسی اس ۲۰ اولترا با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی شد و اخیرا گزارش‌های زیادی در مورد تلاش سامسونگ برای افزایش بیش از پیش رزولوشن سنسور دوربین‌های موبایل منتشر شده است. حالا یکی از افشاگران اعلام کرده نسل بعدی این گوشی که احتمالا گلکسی اس ۳۰ اولترا نام دارد، با دوربین اصلی ۱۵۰ مگاپیکسلی به دست کاربران می‌رسد.

به گفته او، این گوشی به غیر از دوربین اصلی ۱۵۰ مگاپیکسلی، از دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی، ماکرو ۱۲ مگاپیکسلی و سنسور ToF بهره می‌برد. به گفته او، حداقل دوربین‌های اصلی و تله فوتو هم دارای لرزشگیر اپتیکال خواهند بود. همچنین برای دوربین سلفی یا اولترا واید هم می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از لرزشگیر اپتیکال را داشته باشیم.

اگر خبر وجود دوربین ۱۵۰ مگاپیکسلی در گلکسی اس ۳۰ اولترا صحت داشته باشد، پس با توجه به فناوری ترکیب ۹ پیکسل مجاور با عکس‌های ۱۶ مگاپیکسلی مواجه خواهیم شد. البته امیدواریم سامسونگ برای این گوشی بتواند مشکلات فوکوس خودکار دوربین اس ۲۰ اولترا را حل و فصل کند.

در این بین، وجود دوربین ماکرو ۱۲ مگاپیکسلی هم تغییر قابل توجهی برای سامسونگ است زیرا در بین گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ چنین دوربینی دیده نمی‌شود. در حال حاضر، بیشترین رزولوشن دوربین ماکرو در بین گوشی‌های هوشمند به ۵ مگاپیکسل محدود شده است.

این افشاگر مدتی قبل هم خبر همکاری سامسونگ و گوگل برای توسعه یک تراشه را اعلام کرد و مدتی بعد این خبر از طرف یک رسانه آمریکایی مطرح شد. اما در هر صورت، از آنجایی که فاصله بسیار زیادی تا عرضه گلکسی اس ۳۰ اولترا داریم، فعلا نباید چنین خبری را چندان جدی بگیریم و باید منتظر انتشار گزارش‌های بیشتری بمانیم.

