با توجه به جدیدترین خبری که منتشر شده، به نظر می‌رسد وان پلاس قصد دارد میان رده مورد انتظار خود را (وان پلاس Z) با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G راهی بازار کند که اگر این اتفاق حقیقت داشته باشد، ارزش خرید این محصول از پیکسل ۴a و آیفون SE نیز بیشتر خواهد شد.

اینظور که به نظر می‌رسد، وان پلاس Z قرار است به پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۷۶۵G مجهز شود و این یعنی در رقابت با محصولات میان رده دیگر نظیر پیکسل ۴a و آیفون SE، کاربران این گوشی از یک برتری بسیار تعیین کننده بهره می‌برند و آن هم اینترنت ۵G است.

شخصی با نام کاربری Max J در توییتر، تصویر زیر را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد میان رده جدید وان پلاس از پردازنده مجهز به ۵G کوالکام بهره خواهد برد. بدیهی است در این صورت دیگر نباید این سه گوشی را در یک محدوده قیمتی ببینیم اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت وان پلاس Z تا ۶۰۰ دلار هم می‌تواند همچنان آن را گزینه ارزشمندتری به نسبت رقبا تبدیل کند.

پیش‌تر از این شنیده بودیم نماینده ارزان قیمت‌ وان پلاس قرار است به پردازنده Dimensity 1000 مدیاتک مجهز شود که هم ارزان قیمت است هم بسیار قدرتمند. هرچند آنچه که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد وان پلاس نظر خود را تغییر داده و می‌خواهد از میان رده کوالکام در گوشی خود استفاده کند. Max J قبلا هم در رابطه با محصولات وان پلاس خبرهای زیادی منتشر کرد و در بین کاربران به عنوان یک منبع قابل اعتماد شناخته می‌شود.

به نسبت آیفون SE، این گوشی هم برتری دارد و هم نقاط ضعف. مثلا یکی از بارز‌ترین نقاط قوت و ضعف آن به ترتیب بهره‌مندی از اینترنت ۵G و قدرت کم نسبت به A13 است که خب در مورد قدرت پردازنده واقعا انتظار دیگه‌ای هم نداریم چون A13 حتی اسنپدراگون ۸۶۵ را نیز از لحاظ سرعت عملکرد پشت سر می‌گذارد اما بدیهی است در دنیای فناوری، صرفا سرعت بالا معیار خوبی برای قضاوت در رابطه با محصولات مختلف نخواهد بود.

مثلا پشتیبانی از اینترنت ۵G یکی از همین قابلیت‌های خوب است که باعث می‌شود کاربران در سال‌های آینده نیز بتوانند از سرعت بالای اینترنت بهره‌مند باشند. در حالی که آیفون SE می‌تواند از لحاظ سرعت پردازش و پشتیبانی نرم‌افزاری عملکرد بهتری داشته باشد اما کاربران این محصول برای بهره‌مندی از اینترنت پر سرعت، راهی به جز تعویض گوشی ندارند.

در این سمت اما پیکسل ۴a را در اختیار داریم. محصولی که البته معرفی نشده اما تمام قابلیت‌های آن فاش شده است. نماینده گوگل با توجه به شایعات قرار است ۳۹۹ دلار قیمت‌گذاری شود و همین مسئله نیز باعث شد گوگل تصمیم بگیرد به جای استفاده از پردازنده گران قیمت‌تر اسنپدراگون ۷۶۵G، از مدل ۷۳۰ استفاده کند که اگرچه قدرتمند است اما همچنان از اینترنت ۴G پشتیبانی می‌کند.

البته گوگل قصد دارد پیکسل ۵ را با پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵ راهی بازار کند اما با شناختی که از این شرکت و سیاست قیمت‌گذاری آن داریم، بعید به نظر می‌رسد این محصول قیمت پایینی داشته باشد چون ظاهرا قرار است به قابلیت‌های بسیار خوبی مجهز شود.

با توجه به خبرهای گوناگون پیرامون این گوشی، ظاهرا وان پلاس Z در ماه جولای (تیر-مرداد) معرفی و راهی بازار می‌شود و قیمت احتمالی آن نیز چیزی بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ دلار خواهد بود. در کنار پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵، گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر ۶.۴ اینچی، سه دوربین در پنل پشتی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۳۰ واتی نیز بهره‌مند خواهد بود.

