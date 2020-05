روز گذشته یک گوشی با نام می ۱۰e در بنچمارک گیک‌بنچ دیده شده که بسیاری‌ها را غافلگیر کرد. اما ظاهرا یک مسئله بسیار مهم‌تر نیز در رابطه با این محصول وجود داشته و آن هم پردازنده بکار رفته در آن است. اینطور که به نظر می‌رسد، همان پردازنده‌ای که در سری اس ۲۰ سامسونگ بکار رفت قرار است این بار در نماینده‌ای از شیائومی حضور داشته باشد.

شیائومی تا این لحظه محصولات نسبتا زیادی را از سری می ۱۰ راهی بازار کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به می ۱۰، می ۱۰ پرو و می‌ ۱۰ لایت اشاره کرد. به عنوان عضو آخر، این شرکت از محصولی دیگر تحت عنوان می ۱۰ نسخه جوانان (Mi 10 Youth Edition) نیز رونمایی کرد اما ظاهرا باز هم قرار است شاهد انتشار نماینده دیگری از این سری باشیم.

گوشی جدیدی که در بنچمارک دیده شد، می ۱۰e نام دارد. این نکته خود به اندازه کافی عجیب بود و لذا پردازنده بکار رفته در آن نیز همه چیز را عجیب‌تر کرد. تاکنون ندیده بودیم شیائومی چنین نامی را برای محصولات خود بکار گیرد. مهم‌تر اینکه تا به این لحظه ندیده بودیم شرکت سازنده گوشی هوشمند نظیر سامسونگ که سازنده پردازنده نیز به حساب می‌آید و اتفاقا بخشی از گوشی‌هایش را به پردازنده‌های اختصاصی خود مجهز می‌کند، به شرکت رقیب، اجازه استفاده از چیپست‌های خود را بدهد. آن هم نه چیپست میان‌رده؛ اگزینوس ۹۹۰ در واقع همان پردازنده‌ای است که سری اس ۲۰ به آن مجهز شده‌اند و اینکه ببینیم شیائومی قرار است از آن استفاده کند کمی عجیب است.

حال سوال اینجاست که شیائومی اصلا چرا می‌خواهد از این پردازنده گران قیمت در محصول غیر پرچم‌دار خود استفاده کند؟ بحث قیمت را که نادیده بگیریم، از لحاظ قدرت نیز اخیرا ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد ردمی نوت ۸ پرو با پردازنده هلیو G90T از شرکت مدیاتک، پا به پای گلکسی اس ۲۰ با اگزینوس ۹۹۰ پیش رفت. این در حالیست که زیر ۲۰۰ دلار قیمت دارد.

امتیاز کسب شده توسط می ۱۰e تقریبا مشابه همان امتیازی است که سری گلکسی اس ۲۰ در این بنچمارک کسب کرد؛ ظاهرا شیائومی واقعا قصد دارد محصولی را مجهز به اگزینوس ۹۹۰ راهی بازار ‌کند. با این اوصاف همه این موارد ممکن است یک شایعه باشد و بنابراین بهتر است فعلا آن را باور نکنیم. بارها پیش آمده که برخی‌ها نام یک سری محصول را از طریق فتوشاپ در کنار امتیاز بنچمارک قرار می‌دهند پس اینکه شیائومی می‌خواهد از اگزینوس ۹۹۰ به عنوان قلب تپنده محصول جدید خود بهره ببرد می‌تواند کاملا یک شایعه بی اساس باشد.

نظر شما چیست؟ آیا سامسونگ واقعا اجازه استفاده از پردازنده بالارده خود را به شیائومی می‌دهد؟ و یا اصلا شیائومی بین تمام مدل‌های موجود در بازار، قصد دارد سراغ پردازنده‌ای بیاید که کاربران از آن رضایت کافی ندارند؟ باید منتظر ماند و دید در آینده نزدیک چه پیش خواهد آمد.

منبع متن: digikala