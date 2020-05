به نظر می‌رسد ال‌جی برای احیای بخش موبایل خود می‌خواهد بار دیگر گوشی‌های نوآورانه‌ای را روانه‌ی بازار کند. این شرکت به تازگی از گوشی Velvet رونمایی کرده و حالا خبرهایی در مورد توسعه گوشی دیگری توسط ال‌جی به گوش می‌رسند. اما برخلاف گوشی معمولی Velvet، ظاهرا این گجت جدید قرار است مشخصه‌ی مربوط به گوشی‌های دوران سیستم‌عامل سیمبین یعنی نمایشگر چرخان را به بازار برگرداند.

بر اساس گزارش سایت Korea Herald، ال‌جی قصد دارد یک گوشی دارای نمایشگر چرخان افقی را در نیمه دوم سال جاری روانه‌ی بازار کند. گفته می‌شود این گوشی عجیب از دو نمایشگر بهره می‌برد که می‌توانند به‌صورت افقی بچرخند. احتمالا به نوعی با طراحی مشابه گوشی‌های قدیمی مانند نوکیا ۶۲۶۰، نوکیا N93 و سامسونگ Anycall SCH-V600 مواجه خواهیم شد. اگر طراحی این گوشی‌ها را به خاطر ندارید، در ادامه می‌توانید تصویری از بدنه آن‌ها را مشاهده کنید.

حالا به جای بخش کیبورد فیزیکی، به نظر می‌رسد یک نمایشگر دیگر انجام وظیفه می‌کند. بر اساس این ایده، در ادامه می‌توانید تصویری را ببینید که احتمالا کلیت گوشی ال‌جی موردنظر را نشان می‌دهد. البته این تصویر نشان‌دهنده‌ی محصول نهایی نیست ولی در کل به تصور طراحی چنین گجتی کمک می‌کند.

طبق این گزارش، گوشی مذکور با قیمت ۱ میلیون وون یا حدود ۸۱۶ دلار معرفی خواهد شد. همچنین در این گزارش به عرضه گوشی ال‌جی دارای نمایشگر رول شونده در نمایشگاه MWC 2021 اشاره شده است. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم ال‌جی تلویزیون اولد رول شونده را هم معرفی کرده است و حتی TCL بر اساس این ایده از یک گوشی مفهومی رونمایی کرد.

در هر صورت بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد ال‌جی برای برگشت به دوران اوج می‌خواهد انواع و اقسام ایده‌ها را عملی کند. اما در نهایت باید بگوییم که این اطلاعات فعلا در حد شایعه هستند و اگر ال‌جی واقعا می‌خواهد چنین محصولاتی را عرضه کند، مطمئنا اطلاعات بیشتری در مورد آن‌ها منتشر می‌شود.

