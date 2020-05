اگرچه گوشی‌ها در سه ماه اول ۲۰۲۰ بدترین فروش تاریخ را داشته‌اند، ولی در هر صورت به لطف یک گزارش جدید می‌توانیم با پرفروشترین گوشی های جهان در این مدت آشنا شویم.

شرکت Canalys با انتشار یک گزارش فهرست پرفروشترین گوشی های سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ را منتشر کرده و همان‌طور که انتظار داشتیم، بار دیگر اپل در صدر قرار گرفته است. طبق این آمار، آیفون ۱۱ با اختلاف زیادی مقام اول را به خود اختصاص داده و آیفون ۱۱ پرو مکس و آیفون ۱۱ پرو به ترتیب در جایگاه ششم و دهم قرار گرفته‌اند. آیفون ۱۱ که ارزان‌ترین مدل آیفون‌های ۲۰۱۹ محسوب می‌شود، از زمان عرضه تا حالا فروش بسیار بالایی داشته و انتظار می‌رود در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ این مقام به نسل جدید آیفون SE برسد.

در این بین، گوشی‌های ردمی نوت ۸ و ۸T در مقام دوم پرفروشترین گوشی های این مدت قرار دارند و از آنجایی که آمار فروش آن‌ها به صورت تفکیک شده ارائه نمی‌شود، هر دو آن‌ها به‌عنوان یک محصول در نظر گرفته شده‌اند. در کل این آمار نشان‌دهنده‌ی فروش بسیار بالای گوشی‌های شیائومی است زیرا ردمی نوت ۸ پرو در مقام پنجم قرار گرفته و ردمی ۸A هم رتبه‌ی نهم را از آن خود کرده است. این گوشی‌ها هم از آنجایی که با وجود داشتن قیمت ارزان از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند، توانسته‌اند توجه کاربران زیادی را جلب کنند.

بر اساس گزارش شرکت Canalys، در این مدت شیائومی به پرفروش‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در اسپانیا بدل شده و در کشورهای ایتالیا و فرانسه هم به مقام سوم و چهارم دست پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد که استراتژی شیائومی برای حضور بیشتر در اروپا کاملا موفقیت‌آمیز بوده است.

در نهایت نباید گوشی‌های سامسونگ را از قلم بیندازیم که توانسته‌اند در دیگر رتبه‌های این فهرست قرار بگیرند. به طور مشخص، باید به گلکسی A51 (سوم)، گلکسی A10s (چهارم)، گلکسی A20s (هفتم) و گلکسی A01 (هشتم) اشاره کنیم. این شرکت کره‌ای اخیرا توجه زیادی به گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده نشان داده و همان‌طور که می‌بینید، این گوشی‌ها فروش بسیار زیادی داشته‌اند.

منبع: Android Authority

The post با پرفروش‌ترین گوشی‌های سه‌ ماهه اول ۲۰۲۰ آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala