حذف جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون از آیفون یکی از اقدامات جسورانه اپل در راستای تحقق ایده «آینده بی‌سیم» این شرکت بود که طبق معمول، سایر کمپانی‌ها نیز به سرعت از این اقدام پیروی کردند و در نتیجه اکنون به دورانی رسیده‌ایم که تعداد پرچم‌داران مجهز به جک هدفون به کمتر از انگشتان دست می‌رسد.

حتی سامسونگ و هواوی که روزگاری منتقد سرسخت اپل بودند و اقدام این شرکت در حذف جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را با طعنه و کنایه پاسخ می‌دادند، اکنون در پرچم‌داران خود این درگاه صوتی را حذف کرده‌اند. اما خوشبختانه جک هدفون هنوز در برخی پرچم‌داران قدیمی و بسیاری از میان‌رده‌ها در دسترس است. اگر شما هم به حفظ این درگاه صوتی و استفاده از هدفون‌های قدیمی خود علاقه دارید، توصیه می‌کنیم به فهرست بهترین گوشی‌های جهز به جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نگاهی داشته باشید:

سامسونگ گلکسی اس ۱۰/ اس ۱۰ پلاس

با وجود برخورداری از تمامی مشخصات یک پرچم‌دار امروزی، گلکسی اس ۱۰ همچنان به جک هدفون وفادار مانده‌است. پرچم‌دار ۲۰۱۹ سامسونگ به نمایشگر OLED با ابعاد ۶.۱ اینچ مجهز است که با حفره‌ای در گوشه سمت راست خود میزبان یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی است. در زیر نمایشگر، چیپ قدرتمند اسنپ دراگون ۸۵۵ یا اگزینوس ۹۸۲۰ (بسته به بازار مصرفی) به همراه ۸ گیگابایت رم قرار گرفته است. قاب پشتی این دستگاه نیز میزبان یک ماژول دوربین سه‌گانه است که از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی و تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی تشکیل شده.

گلکسی اس ۱۰ پلاس به نمایشگر ۶.۴ اینچی مجهز است و از دوربین سلفی دوگانه ۱۰ و ۸ مگاپیکسلی بهره‌ می‌گیرد. این گوشی نسخه‌ای با حافظه یک ترابایت نیز دارد که به ۱۲ گیگابایت حافظه رم مجهز است. سامسونگ برای گلکسی اس ۱۰ یک باتری ۳۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و برای اس ۱۰ پلاس باتری ۴۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته است.

گوگل پیکسل ۳a

میان‌رده پیکسل ۳a یکی از گوشی‌های هوشمند سال گذشته بود که نظرات مثبت زیادی را به خود جذب کرد. دوربین این گوشی با عملکرد خیره کننده خود به‌راحتی با بسیاری از محصولات هم‌رده و حتی با پرچم‌داران رقابت می‌کند. پیکسل ۳a به نمایشگر ۵.۶ اینچی با پنل OLED، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، چیپست اسنپ دراگون ۶۷۰، ۴ گیگابایت حافظه رم و باتری ۳۰۰۰ میلی‌ آمپر ساعتی مجهز است که طبق نتایج آخرین بنچ‌مارک‌ها می‌تواند تا ۱۱ ساعت دوام بیاورد.

این میان‌رده مجبوب به همراه نسخه XL خود که از نمایشگر ۶ اینچی بهره می‌برد، از جمله گوشی‌های هوشمندی هستند که تلاش می‌کنند جک هدفون را زنده نگه دارند.

ال‌جی G8X Thin Q

پرچم‌دار سال گذشته ال‌جی از جمله گوشی‌های دیگر این فهرست است که همچنان از جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون بهره‌مند است. G8X ThinQ به نمایشگر ۶.۴ اینچی مجهز است که اسکنر اثر انگشت را نیز درون خود جای داده است. ال‌جی در این گوشی از چیپ اسنپ دراگون ۸۵۵ به همراه ۶ گیگابایت رم استفاده کرده و وظیفه تامین انرژی این دستگاه را به یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی محول کرده است.

کره‌ای‌ها برای این گوشی یک قاب Dual screen نیز در نظر گرفته‌اند که با استفاده از آن می‌توان یک نمایشگر دیگر به این گوشی اضافه کرد. در این حالت، به لطف سخت افزار قدرتمند دستگاه و این نمایشگر ثانویه، می‌توان از G8X برای تجربه لذتی بیشتر از موبایل گیمینگ استفاده کرد.

ایسوس ROG Phone II

ایسوس راگ فون ۲ به عنوان عضوی از جمهوری گیمرهای این شرکت، با محوریت ارائه بالاترین استانداردها در زمینه موبایل گیمینگ عرضه شده است. این گوشی که دومین نسل از گوشی‌های گیمینگ کمپانی تایوانی است، به نمایشگر بزرگ ۶.۶ اینچی بار پنل AMOLED مجهز است که از نرخ ریفرش ۱۲۰ هرتز و ویدیوهای HDR پشتیبانی می‌کند. پشت این نمایشگر غول پیکر، سخت افزار قدرتمندی خفته که در قلب آن چیپ اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس (نسخه اورکلاک شده اسنپ دراگون ۸۵۵) قرار گرفته است. این چیپ با همراهی ۱۲ گیگابایت حافظه رم و باتری عظیم ۶۰۰۰ میلی‌‌آمپر ساعتی، تجربه بی‌نقصی از اجرای بازی‌های موبایلی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. البته نباید حضور اسپیکرهای استریو و جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را هم از قلم انداخت.

منبع: Phone Arena

The post بهترین گوشی‌های هوشمند مجهز به جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala