فرکانس پردازنده Core i9-10900K در اورکلاک به عدد شگفت انگیز ۵.۴ گیگاهرتز رسید

اینتل اخیرا از پردازنده‌های نسل ۱۰ دسکتاپ که تحت عنوان کامت لیک S شناخته می‌شوند رونمایی کرد که پردازنده Core i9-10900K با ۱۰ هسته و ۲۰ رشته گل سر سبد آن‌ها است.

از آن جایی که این محصول پسوند K را یدک می‌کشد، بنابراین قابل اورکلاک شدن است و لذا علاقه‌مندان به این حوزه بسیار مشتاقند ببینند توانایی‌های این پردازنده در این زمینه چقدر است. به صورت پیش فرض، پردازنده یاد شده در فرکانس ۳.۷ گیگاهرتز فعالیت می‌کند که در بیشترین حالت این مقدار به ۵.۳ گیگاهرتز می‌رسد. اگر این پردازنده را از لحاظ عملکرد مشابه نسل قبل بدانیم، نباید انتظار داشت در حالت لود کامل، تمام هسته‌های آن به چنین فرکانسی دست پیدا کنند.

با در نظر داشتن همه این موارد، ظاهرا شخصی توانست محدودیت‌ها را کنار بزند و با اعمال ولتاژ ۱.۳۵ ولت، تمام ۱۰ هسته را تا فرکانس حیرت‌انگیز ۵.۴ گیگاهرتز اورکلاک کند. برای اینکه توانایی‌های Core i9-10900K را در اورکلاک درک کنیم کافی است نگاهی بیندازیم به نماینده سال قبل اینتل یعنی Core i9-9900K که رسیدن به حداکثر فرکانس ۵ گیگاهرتز برای تمام هسته‌های آن به ۱.۳ ولت جریان نیاز داشت. به عبارتی بدون یک سیستم خنک کننده بسیار قدرتمند و غیرمعمول، رسیدن به فرکانس‌های بالاتر برای برخی‌ها یک رویا بود.

این سوال هرچند در اینجا هم باید پرسیده شود. این شخص برای اورکلاک پردازنده Core i9-10900K از چه خنک کننده‌ای استفاده کرد؟ با توجه به پست موجود در انجمن وب سایت baidu، برای رسیدن به چنین فرکانس خیره‌کننده‌ای باید یک خنک کننده با دمای ۲۰- درجه سلسیوس در اختیار داشت.

با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده چه بررسی‌های دیگری روی این پردازنده انجام می‌شود و بنابراین نمی‌توان آنقدرها به این اعداد و ارقام اعتماد کرد.

