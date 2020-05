بررسی اولیه تبلت سرفیس گو ۲ مایکروسافت؛ یک ارتقا جزئی اما هوشمندانه

مایکروسافت به تازگی از تبلت جدید خود که تحت عنوان سرفیس گو ۲ شناخته می‌شود رونمایی کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به مشخصات و عملکرد آن تا ببینیم آیا به نسبت قبل پیشرفت قابل توجه و ارزشمندی داشته یا خیر.

اگرچه بازار گوشی‌های هوشمند در طی چند سال اخیر آنقدر رشد کرد که فضای کمی برای تبلت‌ها باقی گذاشت، اما همچنان این محصولات با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه می‌شوند. معمولا اپل را به عنوان سازنده شماره یک در این بخش می‌شناسند و بسیار سخت است شرکتی بتواند با این شرکت رقابت کند. اما این بدان معنا نیست که رقابت پایان یافته؛ چرا که مایکروسافت اخیر از تبلت جدید خود با نام سرفیس گو ۲ رونمایی کرد. محصولی که به نسبت قبل، پیشرفت‌های جزئی اما مهمی داشته.

با قیمت پایه ۳۹۹ دلار، مایکروسافت دقیقا تبلت‌های اپل را هدف قرار داد. آن هم با قابلیتی که در هیچ محصولی از اپل آن را نمی‌بینیم؛ ویندوز ۱۰. ایده مایکروسافت ساده است: اگر کارهای زیادی هستند که برای انجام آن به تبلت نیاز دارید و از طرفی نمی‌خواهید هزینه زیادی برای آیپد پرو بپردازید، سرفیس گو ۲ در اختیار شما قرار دارد.

وقتی در تابستان سال ۲۰۱۸ مایکروسافت از اولین سری سرفیس گو رونمایی کرد، شاید خیلی‌ها فکر می‌کردیم این محصول اصلا قرار نیست با آیپد پرو رقابت کند چون واقعا کمبود یک سری ویژگی کلیدی در آن به چشم می‌خورد. مثلا باتری به شدت ضعیف، طراحی نه چندان زیبا، لوازم جانبی گران قیمت که برای استفاده از پتانسیل کامل آن لازم بود و بسیاری از موارد دیگر باعث شد سرفیس گو اصلا نتواند نظرمان را جلب کند.

اما با سرفیس گو ۲ مایکروسافت نشان داد می‌خواهد در بازار بماند. بسیاری از مشکلات سری اول در این نسل وجود ندارد و به وضوح مشخص است ردموندی‌ها از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اند. برخی‌ها می‌گویند هنوز این محصول برای تبدیل شدن به یک سیستم همه کاره فاصله زیادی دارد که خب باید گفت در خانواده سرفیس محصولات زیادی با این قابلیت وجود دارند و سرفیس گو صرفا برای مصارف عادی و دانشجویی طراحی می‌شود تا هزینه‌ها پایین بماند.

بهتر است نگاهی بیندازیم به این محصول تا ببینیم آیا می‌توان به عنوان یک لپ تاپ کوچک و جمع و جور از آن استفاده کرد یا خیر.

طراحی سرفیس گو ۲

سرفیس گو ۲ را می‌توان برادر کوچک‌تر محصولات سرفیس دانست. از نظر ابعاد، محصولی را در اختیار داریم که کاملا با سری قبل برابر بوده (۹.۶۵ × ۶.۹ × ۰.۳۳) و از لحاظ شکل و شمایل نیز تقریبا مشابه همان سری قبل است. همچنین بکارگیری آلیاژ منیزیم نقره‌ای با لوگوی معروف ویندوز در پشت، ظاهری آشنا، اما ساده و جذاب به عضو جدید سرفیس داده است.

حتی از نظر تعداد و نوع پورت هم تفاوت خاصی با نسل قبل وجود ندارد. یک پورت microSDXC در سمت چپ، یک پورت سرفیس کانکت برای شارژ و دک، یک USB-C و یک جک هدفون در سمت راست، تمامی اتصالات در سرفیس گو ۲ را تشکیل می‌دهند. کلید‌های کنترل صدا و پاور هم طبق معمول در بالای این محصل تعبیه شده‌اند و در کناره‌ها تنها شاهد پورت‌ها هستیم.

برای استفاده در حالت تبلت، پایه نگه‌دارنده کاملا با پشت دستگاه هم سطح می‌شود و برای قرار دادن آن روی سطوح مختلف نیز می‌توان آن را باز کرد که به کمک دندانه‌های موجود در دو طرف، به سادگی روی سطوح مختلف می‌ایستد. البته چون این پایه کمی باریک است، نباید انتظار داشته باشید روی پاهای شما ثابت بایستد چون پایه این محصول بیشتر برای قرار گیری روی سطوح طراحی شده.

با وزنی معادل ۵۴۵ گرم، اگرچه اصلا سنگین نیست اما در مقایسه با آیپد، آیپد Air و آیپد پرو ۱۱ اینچی که همه آن‌ها با وزن کمتر از ۵۰۰ گرم راهی بازار شدند شاید به چشم بیاید. با اضافه کردن کیبورد، وزن سرفیس گو ۲ تا ۷۷۰ گرم نیز افزایش می‌یابد که خب نباید مشکل خاصی باشد چون بودن کیبورد بسیار بهتر از نبودن آن است و ۲۰۰ یا ۳۰۰ گرم اضافه‌تر بعید به نظر می‌رسد مشکل خاصی بوجود بیاورد.

نمایشگر

یکی از تغییراتی که بسیاری‌ها آن را یک پیشرفت عمده در نظر می‌گیرند، نمایشگر است. سری قبل از یک نمایشگر ۱۰ اینچی با وضوح ۱۸۰۰ × ۱۲۰۰ بهره می‌برد که با حواشی بسیار زیاد، اصلا نمای جالبی نداشت. اما به لطف کاهش محسوس حواشی کناری و بالا و پایین و افزایش وضوح تصویر به ۱۹۲۰ × ۱۲۸۰، کار با نمایشگر ۱۰.۲ اینچی سرفیس گو ۲ بسیار لذت‌بخش تر از قبل شده.

با روشنایی متوسط ۴۰۸.۲ نیت، تماشای محتوا در این تبلت چه در خانه و چه بیرون خانه رضایت بخش است و توانست ۱۰۷ درصد از دامنه رنگی sRGB را پوشش دهد. این میزان اندکی بهتر از آیپد سال قبل است اما به نسب نسل قبل خود، خیر! وقتی به استاندارد گاموت رنگی DCI-P3 رسیدیم، سرفیس گو ۲ تنها ۷۶.۱ درصد از دامنه را پوشش داد که چندان رضایت بخش نبود.

کیبورد و قلم سرفیس گو ۲

شباهت دیگر بین نسل قبل و الان، به کیبورد و قلم بر می‌گردد. کیبورد سرفیس گو همچنان با قابلیت جدا شدن و به صورت لوازم جانبی با قیمت ۹۹ تا ۱۲۹ دلار به فروش می‌رسد که اصلا ارزان نیست. مدل ۱۲۹ دلاری که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفت، رنگ پلاتینیومی بسیار جذابی داشت و با چرم آلکانترا مزین شده بود. طبق توضیحات، از چرم آلکانترا در ساخت محصولات بسیار با کیفیت و گران قیمت استفاده می‌کنند و لذا خوشحالیم آن را در تبلت ارزان قیمت مایکروسافت می‌بینیم.

همانطور که می‌بینید، استفاده از مواد مختلف باعث شده بدنه این کیبورد به رنگ خاکستری درآید ولی کلیدها با رنگی تیره‌تر و نور پس زمینه سفید روی آن خودنمایی می‌کنند. همچنین تاچ پد ۲.۲ × ۳.۸ اینچی که روی این کیبورد قرار گرفته، رنگ یکسانی با کلیدها دارد.

از آن جایی که این کیبورد بسیار کوچک‌تر از کیبورد لپ تاپ است، بنابراین شاهد قرارگیری نزدیک کلیدها در کنار هم هستیم که بسیار کوچک هم هستند اما این موضوع چیزی از کیفیت بالای آن کم نمی‌کند. ضربه‌پذیری این کلیدها بسیار خوب است به طوری که کاملا آن را حس می‌کنید. به همین خاطر تایپ کردن با آن شما را به دردسر نمی‌اندازد. مقاومت آن‌ها بسیار خوب است و اصلا حس لق بودن به کاربر القا نمی‌شود. همه این‌ها در کنار نرمی بالای کلیدها باعث می‌شود کیبورد سرفیس گو ۲ اگرچه گران قیمت است اما بسیار با کیفیت و جذاب باشد. تاچ‌پد تعبیه شده روی این کیبورد هنگام کلیک خوردن بسیار خوب عمل می‌کند و هرچند کمی سفت است اما مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

برای کارهای طراحی، مایکروسافت قلم سرفیس را هم به صورت لوازم جانبی در نظر گرفته که ۹۹ دلار قیمت دارد و خب در این مقایسه حتی بدون این قلم هم همه چیز خوب پیش رفت. اگرچه نمایشگر تا حدودی بزرگ‌تر شده اما برای اهداف طراحی هم به صفحه بزرگ‌تری نیاز است هم سخت‌افزار بهتر. فقط سوالی که پیش می‌آید این است که چرا مایکروسافت چنین قیمتی را برای لوازم جانبی خود در نظر می‌گیرد؟

عملکرد سخت‌افزاری سرفیس گو ۲

مایکروسافت تصمیم گرفت این بار سرفیس گو ۲ را با پردازنده قوی‌تر اینتل Core m3-8100Y راهی بازار کند. اگرچه فرکانس پایه آن به نسبت پردازنده اینتل پنتیوم گلد ۴۴۱۵Y کمتر است، اما وقتی به حالت توربو نگاه می‌کنیم می‌بینیم این پردازنده نهایتا به فرکانس بسیار خوب ۳.۴ گیگاهرتز نیز دست پیدا می‌کند. مایکروسافت ادعا می‌کند عملکرد سخت‌افزاری این محصول به نسبت قبل ۶۴ درصد بهتر شده؛ چه واقعیت و چه اغراق، آنچه که مسلما می‌دانیم، افزایش قدرت سخت‌افزاری سرفیس گو ۲ به نسبت قبل است.

سرفیس جدید در دو مدل با ۴ و ۸ گیگابایت رم در دسترس کاربران قرار می‌گیرد که به ترتیب ۶۴ حافظه eMMC و ۱۲۸ گیگابایت حافظه SSD نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده. خوشبختانه در این بررسی هر دو محصول حضور داشتند تا بهتر بتوانیم بین محصولات بالارده و پایین رده مایکروسافت نظر بدهیم. به صورت پیش فرض، برنامه‌های آفیس ۳۶۵ و مایکروسافت اج نیز طبق معمول روی این دستگاه نصب است که احتمالا برای رفع نیاز کاربران مناسب نخواهند بود و آن‌ها باید باز هم به برنامه‌های شخص ثالث متوسل شوند.

پشتیبانی از وای‌فای ۶ یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های سرفیس گو ۲ به نسبت نسل قبل است که سرعت بسیار بالایی ارائه می‌دهد. همچنین با یک مودم LTE می‌توانید در هر نقطه‌ای به بالاترین سرعت دسترسی داشته باشید که البته شاید وزن دستگاه بالا برود اما ارزشش را دارد.

مایکروسافت می‌گوید باتری سرفیس گو ۲ تا ۱۰ ساعت توان روشن نگه داشتن این محصول را در صورت انجام کارهای عادی دارد. این نتیجه بعد از بررسی‌های مختلف خود شرکت بدست آمده و از آن جایی هم که این محصول در بررسی اولیه قرار دارد بنابراین باید برای انجام تست‌های سخت‌افزاری و میزان دوام باتری اندکی منتظر بمانیم. سرفیس گو نسل قبل در بررسی‌ها توانست ۶ ساعت و ۶ دقیقه در کارهای معمولی روشن بماند که بسیار کمتر از تبلت‌های هم رده بود. بنابراین امیدواریم این محصول حداقل بتواند ۸ تا ۱۰ ساعت شارژدهی داشته باشد. توجه داشته باشید که بعد از انجام این تست‌ها و اعلام نتایج، این پست نیز بروزرسانی خواهد شد.

کیفیت دوربین و صدا در سرفیس گو ۲

مانند گذشته، دوربین‌ها نقشی اساسی در تبلت‌ ایفا می‌کند و از آن جایی که تعداد دوربین بکار رفته در چنین محصولاتی کم است (معمولا یکی) بنابراین انتظار یک مدل با کیفیت و رضایت بخش را داریم. سرفیس گو ۲ برای این منظور روی پنل پشتی خود سنسوری به بزرگی ۸ مگاپیکسل دارد که با قابلیت فوکوس خودکار و عکاسی و فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰P، گزینه ایده‌آلی محسوب می‌شود.

روی حاشیه بالایی پنل جلو، دو دوربین طراحی شده که یکی از آن‌ها مخصوص سرویس ویندوز Hello و دیگری هم برای انجام مکالمات ویدئویی است و بزرگی سنسور آن به ۵ مگاپیکسل می‌رسد. مانند دوربین پشتی، این دوربین نیز از وضوح ۱۰۸۰P بهره می‌برد که خبر بسیار خوبی است. در کنار این‌ها اما ۲ میکروفون نیز تعبیه شده تا شفافیت و کیفیت بالای صدا را در عین حذف نویز پس زمینه برای کاربران فراهم کنند.

برای بررسی کیفیت دوربین می‌توانید به تصاویر زیر نگاه کنید. به طور کلی کیفیت آن‌ها رضایت بخش است اما خب گاهی اوقات در نمایش رنگ‌ها حتی در محیط بیرون از خانه و در محل‌هایی با شرایط نوری مساعد هم عدم توانایی بالا در نمایش دقیق رنگ‌ها به خوبی به چشم می‌خورد.

تصویر ثبت شده در شرایط نوری نامساعد بسیار نویز داشت و خب اصلا نباید روی توانایی‌های دوربین این محصول برای عکاسی در چنین شرایطی حساب کرد، چون به نظر می‌رسد هر گوشی هوشمندی که داشته باشید احتمالا توانایی بیشتری در ثبت تصاویر دارد و این کاملا طبیعی است.

بلندگوهای دوگانه استریو با فناوری Dolby Audio Premium بر خلاف عملکرد نه چندان رضایت بخش دوربین بسیار عالی هستند. صدای خواننده به وضوح شنیده می‌شود و باس هم شدت خوبی دارد. نباید انتظار داشته باشید این محصول به تنهایی فضای یک اتاق را با بلندگوهایش پوشش دهد اما قطعا از پس نیازهای شما به بهترین شکل ممکن بر خواهد آمد. به خاطر داشته باشید افزایش صدای این تبلت تا انتها باعث می‌شود کمی نویز وارد صدا شود و همین مسئله نیز باعث عدم شفافیت خواهد شد. پس همیشه بلندی صدا را در حد معمول نگه دارید.

ویندوز ۱۰ با حالت S Mode

برخی از محصولات سرفیس از ویندوز ۱۰ با حالت S Mode بهره می‌برند که بسته به نیاز کاربران می‌تواند کافی یا محدود کننده باشد. حالت S Mode با هدف بهینه‌سازی برنامه‌های استارت آپ (Startup) و افزایش سرعت بارگذاری برنامه‌ها طراحی شده و از نظر امنیتی نیز در شرایط بهتری قرار دارد. کاربران با نیازهای معمولی، والدین و آن‌هایی که به امنیت بسیار اهمیت می‌دهند و در عین حال کارایی زیادی از سیستم نمی‌خواهند می‌توانند از این سیستم نهایت استفاده را ببرند.

عملکرد تبلت در این حالت شبیه به کروم بوک‌ها می‌شود اما در کروم بوک‌ها کاربر آزادی بیشتری در انتخاب برنامه‌ها دارد. به عبارتی ویندوز ۱۰ در حالت S Mode تنها اجازه نصب برنامه‌های تایید شده توسط استور مایکروسافت را می‌دهد و همین مسئله می‌تواند به شدت آزاردهنده باشد. در حالت معمول، هیچ یک از برنامه‌های تست سخت‌افزار که روی بسیاری از لب تاپ‌ها و تبلت‌ها نصب می‌شوند، روی سرفیس گو ۲ نصب نشدند. البته می‌توانید از این حالت خارج شوید و به استفاده از ویندوز ۱۰ Home بپردازید اما این کار هزینه‌ای برایتان در پی خواهد داشت و آن هم این است که دیگر نمی‌توانید به حالت S Mode برگردید.

باید قبل از خرید تصمیم خود را بگیرید که در چه شرایطی قصد استفاده از این محصول را دارید. برخی‌ها ممکن است با همان حالت تمام کارهای خود را پیش ببرند و برخی دیگر نیز خیر. حتی برای تبلت‌های پایین رده نیز آزاد گذاشتن کاربران بهتر از محدود کردن آن‌ها است. حال چرا مایکروسافت بعد از سوییچ کردن حالت S Mode دیگر اجازه بازگشت به کاربر را نمی‌دهد مشخص نیست.

نتیجه

اگر به دنبال یک تبلت ویندوزی مناسب می‌گردید که در کنار قیمت خوب عملکرد رضایت بخشی هم داشته باشد، سرفیس گو ۲ می‌تواند در بین گزینه‌های شما قرار گیرد. تغییرات صورت گرفته به نسبت نسل قبل کم اما بسیار مهم و هوشمندانه هستند تا محدوده بیشتری از نیاز کاربران را پوشش دهند. همچنین عرضه در مدل‌های مختلف هم باعث می‌شود هنگام انتخاب، دستتان کاملا باز باشد و نسخه‌ای مطابق نیاز خود خریداری کنید.

به خاطر داشته باشید اگر بخواهید لوازم جانبی سرفیس گو ۲ را تهیه کنید باید حداقل ۲۰۰ دلار دیگر هم بپردازید که این مسئله برچسب قیمتی جذاب این محصول را از ۴۰۰ به ۶۰۰ دلار می‌رساند. در واقع با این قیمت، کاربر به محدوده لپ تاپ‌ها وارد می‌شود؛ جایی که می‌توان محصولات جذاب‌تری تهیه کرد.

با این اوصاف اگر تبلت ویندوزی با قیمت پایین می‌خواهید که بتواند از پس نیازهای روزانه شما بر بیاید و از طرفی با یک سری محدودیت هم کنار می‌آیید، قطعا سرفیس گو ۲ را می‌توانید به عنوان یک گزینه مناسب در نظر داشته باشید.

نظر شما در این باره چیست؟ آیا سرفیس گو ۲ ارزش خرید بیشتری به نسبت رقبا دارد؟

