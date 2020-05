گوگل تصادفا ۱۰ گوشی پیکسل ۴ برای یک خریدار ارسال کرد

گوگل از طریق فروشگاه آنلاین خود حجم زیادی از گوشی‌ها را به فروش می‌رساند. به همین خاطر، بروز اشتباه برای چنین فروشگاه‌هایی چندان بعید به نظر نمی‌رسد. حالا در همین زمینه، یکی از خریداران فقط یک پیکسل ۴ آنلاک خریداری کرده ولی گوگل در عوض برای او ۱۰ پیکسل ۴ ارسال کرده است.

این کاربر اتفاق موردنظر را در سایت Reddit شرح داده است. به گفته او، با توجه به اعمال تخفیف برای این گوشی و رسیدن قیمت آن به ۵۰۰ دلار، او تصمیم گرفته یک پیکسل ۴ نسخه آنلاک خریداری کند. اما وقتی که محموله به خانه او رسیده، دیده که در کارتن موردنظر ۱۰ گوشی پیکسل ۴ قرار دارد.

این فرد در ابتدا به این فکر بوده که این ده گوشی را نگه دارد که طبق قوانین آمریکا، این فرد از چنین حقی برخوردار است؛ اما در نهایت همسرش او را راضی کرده که صادق باشد و گوشی‌های اضافی را به گوگل بازگرداند. او نوشته: «برای یک لحظه احساس کردن بلیط بخت‌آزمایی برنده شده‌ام اما زمانی که فرشته روش شانه‌ام و همسرم صحبت کردند، فهمیدم که فقط یک انتخاب وجود دارد.»

در نهایت، او با اکراه به سرویس پشتیبانی گوگل این اشتباه را اطلاع داد که در نهایت این موضوع فرایند پیچیده‌ای را به همراه داشت. گوگل به جای اینکه حرف خریدار را قبول کند، از او خواست که از موبایل‌های اضافی عکس بگیرد و برای آن‌ها بفرستد. بعد از این کار، گوگل ۲ روز بعد با فرد موردنظر تماس گرفت. در نهایت هم به او اطلاع داده شد که یک پیک برای تحویل گرفتن ۹ گوشی اضافه به آدرس این خریدار مراجعه خواهد کرد. سرانجام این خریدار بعد از پشت سر گذاشتن دردسرهای متعدد، توانست فقط همان پیکسل ۴ خریداری شده را نگه دارد.

