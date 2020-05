در یک دهه گذشته شهرت ایلان ماسک به حدی رسیده است که دیگر نیازی به معرفی ندارد. این کارآفرین خود ساخته تا کنون شرکت‌های بزرگی را تاسیس کرده یا در رشد آن‌ها سهیم بوده است و در حال حاضر به‌طور همزمان مدیریت خودروسازی تسلا و سازمان فضایی خصوصی اسپیس ایکس را برعهده دارد. او به تازگی صاحب یک فرزند دیگر شده است و به همین بهانه، بار دیگر توجه رسانه‌ها به او و خانواده‌اش جلب شده است. اما خانواده ایلان ماسک نیز به گستردگی کسب‌و‌کار اوست و شاید جالب باشد بدانید که هر یک از اعضای خانواده پرجمعیت به نوعی در حوزه فعالیت خود نامی شناخته شده محسوب می‌شوند.

ایلان ماسک سبک زندگی عجیب و خاص خود را دارد، اما او تنها کارآفرین خانواده نیست که کمپانی‌هایی با ارزش چندین میلیون دلار تاسیس کرده و به‌واسطه این اقدامات به شهرت رسیده است. خانواده ماسک که اصالت آن‌ها به آفریقای جنوبی و کانادا بازمی‌گردد، از کارآفرینان و چهره‌های متفاوتی تشکیل شده است که به مشاغلی مانند مدلینگ، فیلم‌سازی، نویسندگی و … می‌پردازند.

ایلان در پرتوریا در آفریقای جنوبی به دنیا آمد و مدتی بعد به کانادا و نهایتا به کالیفرنیای آمریکا مهاجرت کرد. خانواده بزرگ ماسک علاوه بر والدین او، شامل خواهر و برادرش، همسران سابقش، دوقلوهایش، سه‌قلوهایش و فرزند جدیدش است که در روز دوشنبه گذشته به دنیا آمد. در ادامه نگاه دقیق‌تری به فعالیت هر یک از اعضای این خانواده خواهیم داشت.

ارول ماسک (Errol Musk)/ پدر

بر اساس آنچه ایلان ماسک از پدر خود بازگو می‌کند، ارول ماسک یک نابغه با ضریب هوشی بالا است. طبق اعلام رولینگ استون در سال ۲۰۱۷، ماسک پدر به عنوان جوان‌ترین فردی شناخته می‌شود که موفق شده صلاحیت یک مهندس حرفه‌ای در آفریقای جنوبی را کسب کند.

ایلان پس از جدایی پدر و مادرش، در کنار پدرش به زندگی ادامه داد. در آن زمان ارول ماسک مشغول ساخت‌و‌ساز بود و در استخراج زمرد هم دستی داشت. اما ظاهرا ارول در زندگی شخصی به اندازه زندگی شغلی‌اش موفق نبوده است، به‌حدی که فرزندش درباره او می‌گوید: «پدرم یک انسان افتضاح است. نمی‌دانید چقدر بد. تقریبا هر گناهی که فکرش را بکنید را مرتکب شده‌است».

می ماسک (Maye Musk)/ مادر

می ماسک از سن ۱۵ سالگی به حرفه مدلینگ مشغول است و اکنون بیش از ۵ دهه در این کار سابقه دارد. او علاوه بر مدل، به عنوان یک متخصص تغذیه نیز شناخته می‌شود. طبق اعلام نیویورک تایمز، تا‌ به‌حال تصاویر زیادی از او روی جعبه محصولات خوراکی یا مرتبط با زیبایی ثبت شده است و حتی یک بار عکس روی جلد مجله تایم هم به او اختصاص یافت. همچنین، می ماسک در هفته مد نیویورک به عنوان مدل روی صحنه رفته است.

او در سال ۲۰۱۷ و زمانی که ۶۹ سال سن داشت، به عنوان سخنگوی CoverGirl، شرکت آمریکایی فعال در زمینه لوازم آرایشی و زیبایی، انتخاب شد. می از زندگی خود با ارول ماسک با عنوان رابطه‌ای آزار دهنده یاد می‌کند. او مدتی پس از جدایی از همسرش، به همراه سه فرزند خود به کانادا مهاجرت کرد و به عنوان یک متخصص تغذیه کسب‌وکار خود را آغاز کرد.

کیمبال ماسک (Kimbal musk)/ برادر

کیمبال ماسک، برادر ایلان، به عنوان بنیان‌گذار سه شرکت غذایی Big Green ،The Kitchen Restaurant Group و Square Roots شناخته می‌شود و یک کمپانی فعال در زمینه کشاورزی نیز دارد.

کیمبال در زمان نوجوانی به همراه برادرش به کانادا مهاجرت کرد و با همراهی او کمپانی Zip2 رو تاسیس کرد که در سال ۱۹۹۹ به مبلغ ۳۰۷ میلیون دلار فروخته شد. سپس در PayPal نیز سرمایه‌گذاری کرد و اکنون در هیئت مدیره تسلا و اسپیس ایکس حضور دارد.

طبق اعلام نیویورک تایمز، کیمبال ماسک در سال ۲۰۱۰، زمانی که مشغول تیوب سواری بود، از ناحیه گردن دچار آسیب شد و پس از آن تصمیم گرفت زندگی شغلی خود را وقف صنعت خوراکی کند. او تا کنون دو بار ازدواج کرده است: همسر اول او جن لوین بود که با یکدیگر کمپانی‌های The Kitchen Restaurant Group و Big Green را تاسیس کردند. حاصل این ازدواج سه فرزند است. کیمبال ماسک بار دیگر در سال ۲۰۱۸ با کریستینا وایلی، دختر مبلیارد معروف سم وایلی، ازدواج کرد.

توسکا ماسک (Tosca Musk)/ خواهر

توسکا ماسک که خواهر کوچکتر ایلان است، از سال ۲۰۰۱ به تهیه کنندگی فیلم‌های سینمایی مشغول است و طبق آنچه در صفحه اختصاصی او در وب‌سایت IMDB ثبت شده، توسکا تا کنون بیش از ۴۰ فیلم ساخته است.

او در حال حاضر به عنوان هم‌بنیان‌گذار و مدیر عامل سرویس استریم فیلم Passionflix نیز شناخته می‌شود. تنها دختر خانواده ماسک علاوه بر فعالیت در صنعت سینما، مادر دو فرزند نیز هست.

لیندون رایو (Lyndon Rive)/ پسرخاله

لیندون به همراه برادرش پیت، در سال ۲۰۰۶ کمپانی سولار سیتی (SolarCity) را تاسیس کردند که در زمینه انرژی‌های پاک فعالیت دارد. او تا سال ۲۰۱۶ در سمت مدیر عامل سولار سیتی فعالیت داشت، اما در این سال تسلا این شرکت را به مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار به مالکیت خود درآورد. پس از آن، رایو تا سال ۲۰۱۷ به عنوان مدیر فروش بخش انرژی تسلا به فعالیت پرداخت.

پسرخاله‌های ایلان ماسک پیش از تاسیس سولار سیتی، در ۱۹۹۹ یک شرکت نرم افزاری به نام Everdream را تاسیس کردند که ۸ سال بعد به مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار به کمپانی دل فروخته شد.

پیت رایو (Pete Rive)/ پسرخاله

پیت به همراه برادرش لیندون به عنوان کارآفرینان فعال دنیای فناوری شناخته می‌شود. او که هم‌بنیان‌گذار سولار سیتی و مدیر ارشد تکنولوژی آن بود، تنها ۸ ماه پس از فروش این شرکت، تسلا را ترک کرد.

در فوریه ۲۰۱۹، لیندون و پیت رایو به استارت‌آپ Zola Electric پیوستند که سعی دارد برای قاره آفریقا انرژی پاک و ارزان‌قیمت تهیه کند.

راس رایو (Russ Rive)/ پسرخاله

راس که برادر پیت و لیندون است، در تاسیس شرکت نرم افزاری Everdream با آن‌ها مشارکت داشت. او مدتی بعد کمپانی SuperUber را تاسیس کرد که در حوزه‌های هنر، طراحی و تکنولوژی فعالیت دارد. تسلا و اسپیس ایکس از جمله مشتریان SuperUber هستند.

آلمدا رایو (Almeda Rive)/ دخترخاله

آلمدا که خواهر لیندون، پیت و راس است، یک موتورسوار حرفه‌ای است. طبق اعلام Vanity Fair، او در حساب لینکدین خود ذکر کرده بود که در بخش فروش سولار سیتی هم فعالیت داشته است.

جاستین ماسک (Justine Musk)/ همسر اول

جاستین ویلسون زمانی که در دانشگاه کویین در کینگستون استان انتاریو کانادا مشغول به تحصیل بود با ایلان ماسک آشنا شد. مدتی بعد ماسک به مدرسه Wharton در دانشگاه پنسیلوانیا منتقل شد؛ اما زمانی که ماسک در حال تاسیس نخستین استارت‌آپ خود بود و جاستین هم سعی داشت نگارش اولین رمان خود را به پایان برساند، آن‌ها دوباره با یکدیگر همراه شدند.

این زوج در سال ۲۰۰۰ با هم ازدواج کردند و پس از آن لوس آنجلس را برای زندگی برگزیدند. اولین فرزند آن‌ها پسری بود که نام نوادا (Nevada) را برایش انتخاب کردند، اما متاسفانه عمر نوادا تنها ۱۰ هفته بود و به دلیل سندروم مرگ ناگهانی نوزاد (SIDS) از دنیا رفت. البته این زوج به غیر از نوادا ۵ فرزند دیگر نیز دارند؛ دوقلوهایی به نام‌های دمین (Damian) و خاویر (Xavier) و سه‌قلوهایی به نام‌های گریفین (Griffin)، ساکسون (Saxon) و کای (Kai). شاید جالب باشد بدانید که چندقلو زایی در خانواده ایلان ماسک سابقه دارد؛ مادر و خاله ماسک دو قلو هستند و خواهرش نیز فرزندانی دوقلو دارد.

جاستین در یکی از یادداشت‌هایش از رابطه خودش و ایلان با عنوان ناسالم یاد می‌کند. در نهایت، آن‌ها در سال ۲۰۰۸ از یکدیگر جدا شدند.

تلولا رایلی (Talulah Riley)/ همسر دوم

پس از جدایی از جاستین، ماسک با یک بازیگر بریتانیایی به نام تلولا رایلی آشنا شد و ۶ هفته بعد رسما نامزدی خود را اعلام کردند. ایلان و تلولا در سال ۲۰۱۰ با یکدیگر ازدواج کردند، اما دو سال پس از این ازدواج، ماسک در توییتی خطاب به همسرش نوشت: «چهار سال شگفت انگیزی بود. برای همیشه دوستت خواهم داشت. تو یک روز کسی را بسیار خوشبخت خواهی کرد».

همین توییت کافی بود تا رسانه‌ها خبر جدایی ماسک و رایلی را منتشر کنند. البته این زوج در سال ۲۰۱۳ بار دیگر با هم ازدواج کردند، اما این ازدواج هم دوام چندانی نداشت. یک سال بعد، ماسک درخواست طلاق کرد و رایلی نیز در سال ۲۰۱۶ این درخواست را ارائه کرد و در نهایت در همان سال این زوج برای بار دوم از یکدیگر جدا شدند. اما طبق آنچه رایلی در مصاحبه با People اعلام کرده است، آن‌ها همچنان رابطه خوب و دوستانه‌ای دارند.

کلیر بوچر با نام هنری Grimes (گرایمز)/ همسر

در سال ۲۰۱۸، ماسک در جریان گردهمایی سالانه Met Gala در موزه متروپولیتن به همراه گرایمز، خواننده و تهیه کننده کانادایی، در مراسم ظاهر شد. پس از آن نشریات از آغاز رابطه عاشقانه میان این دو نفر خبر دادند.

البته آشنایی اولیه آن‌ها به توییتی از ایلان ماسک بازمی‌گردد که با هوش مصنوعی شوخی می‌کرد و متوجه شد که پیش از او، گرایمز چنین چیزی را منتشر کرده است. این خواننده در ماه ژانویه با انتشار عکسی در اینستاگرام از بارداری خود خبر داد. در نهایت این کودک در روز ۴ ماه مه به دنیا آمد و این زوج اعلام کردند که نام عحیب X Æ A-12 را برای فرزندشان انتخاب کرده‌اند.

