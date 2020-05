شاید برای دوست داران محصولات AMD کمی ناراحت کننده باشد اما ظاهرا مادربردهای کنونی سری B450 و X470 از پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ پشتیبانی نخواهند کرد.

مادربردهای سری B450 و X470 در بین کاربران پردازنده‌های رایزن بسیار پر طرفدار بودند چون هم قیمت مناسبی داشتند و هم امکانات عالی. این موضوع به خصوص در رابطه با B450 صدق می‌کرد که اگرچه میان‌رده بود اما می‌شد با کمک آن یک سیستم بسیار قدرتمند با هزینه پایین تهیه کرد. در حال حاضر بسیاری از کاربران از این مادربرد در سیستم خود استفاده می‌کنند و لذا شنیدن این خبر شاید چندان خوشایند نباشد که سری رایزن ۴۰۰۰ AMD دیگر با این چیپست‌ها سازگاری نخواهند داشت.

با توجه به جزئیاتی که قبل از معرفی سری رایزن ۴۰۰۰ با معماری Zen 3 منتشر شد، ظاهرا فقط چیپست‌های X570 و B550 هستند که از پردازنده‌های نسل جدید AMD پشتیبانی می‌کنند و لذا کاربران باید برای خرید پردازنده جدید، مادربرد سیستم را نیز تعویض کنند.

سری رایزن ۴۰۰۰ باید مشابه نسل‌های قبل از سوکت AM4 بهره ببرند و همین مسئله نیز باعث شد بسیاری‌ها تصور کنند مادربردهای B450 و X470 از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. بر خلاف اینتل که معمولا هر سال در کنار قیمت بالای پردازنده‌هایش، هزینه اضافی خرید مادربرد را هم روی دست کاربران می‌گذارد، AMD تمایل زیادی به تغییر سوکت نداشت. اما متاسفانه این اتفاق بالاخره افتاد.

اما یک روزنه امید برای کاربران AMD وجود دارد. اگر به خاطر داشته باشید، هنگام عرضه رایزن ۳۰۰۰، AMD اعلام کرد این پردازنده‌ها با مادربرد‌های سری X370 یا B350 سازگاری نخواهند داشت که بعدها برخی شرکت‌ها با ارائه بروزرسانی، این مشکل را برطرف کردند. بنابراین می‌توان امید داشت در آینده و با ارائه بروزرسانی، پشتیبانی از پردازنده‌های رایزن ۴۰۰۰ نیز به مادربردهای سری B450 و X470 راه یابد.

البته بسیاری از کاربران انتظار داشتند این پشتیبانی به صورت پیش‌فرض و نه با بروزرسانی بایوس وجود داشته باشد. اگرچه هیچ تضمینی وجود ندارد که سوکت‌های یکسان از یکدیگر پشتیبانی کنند اما معمولا AMD از نظر پشتیبانی از نسل‌های قبل و بعد بسیار بهتر از اینتل عمل می‌کرد و همین موضوع نیز باعث شد کاربران از شنیدن این خبر تا حدودی متعجب شوند.

البته از طرفی دیگر نباید آنقدرها نگران بود. مثلا سری B550 هم قرار است مانند نسل قبل از قیمت مناسبی برخوردار باشند اما از لحاظ امکانات بسیار بهتر هستند. پشتیبانی کامل از PCIe 4.0 هم در آن‌ها وجود دارد که که افزایش چشمگیر پهنای باند حافظه و گرافیک را در پی دارد و خوشبختانه کاربر مجبور نخواهد شد برای بهره‌مندی از آن به سراغ سری X570 برود.

طبق گفته‌های این مقاله، مادربردهای B550 از دو گرافیک نیز پشتیبانی می‌کنند؛ قابلیتی که پیش‌تر فقط برای مادربردهای X470 یا X570 در دسترس بود. اینطور که به نظر می‌رسد، AMD همچنان تمرکز خود را روی سری‌های مقرون به صرفه معطوف کرده، به خصوص اینکه این شرکت اخیرا از پردازنده‌های رایزن ۳ ۳۱۰۰ و رایزن ۳ ۳۳۰۰X رونمایی کرد. دلیل بعدی، عملکرد عالی سری رایزن ۳۰۰۰ است. اگر شما در حال حاضر از یک پردازنده رایزن ۵ ۳۶۰۰X یا مدل‌های بالاتر استفاده می‌کنید، دلیل خاصی برای تغییر پلتفرم نخواهید داشت چون این پردازنده‌ها به خوبی از پس نیازهای شما در هر زمینه‌ای بر می‌آیند.

در حال حاضر هنوز هم مدل‌های زیادی از پردازنده مقرون به صرفه شرکت AMD در بازار وجود دارند که می‌توانید تا مدت‌ها روی توانایی‌ آن‌ها حساب کنید. این مسیر همچنین با عرضه سری B550 ادامه پیدا می‌کند و کاربران بسیار زیادی توان خرید مدل‌های میان‌رده و حتی بالارده AMD را خواهند داشت. جالب اینجاست حتی مدل‌های پایین‌رده AMD نیز توانایی بالایی دارند و به لطف اورکلاک می‌توانند رقیبی جدی برای پردازنده‌های میان‌رده اینتل باشند.

