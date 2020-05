اخیرا گوشی جدید شیائومی و ردمی با نام ردمی K30 5G Speed Edition در فروشگاه آنلاین JD.com دیده شده بود که به پردازنده اسنپدراگن ۷۶۸G مجهز شده است. ابتدا تصور می‌شد که اسم این پردازنده به اشتباه تایپ شده و با همان اسنپدراگن ۷۶۵G طرف هستیم. حالا اما تصویر دیگری در شبکه اجتماعی Weibo منتشر شده که نشان می‌دهد پردازنده اسنپدراگن ۷۶۸G نه تنها واقعیت دارد بلکه به زودی و با گوشی جدید ردمی شاهد آن خواهیم بود. پس از مدتی از انتشار پوستر زیر نیز اطلاعات این پردازنده در توییتر فاش شد.

پردازنده جدید از جهات بسیاری شبیه به پردازنده اسنپدراگن ۷۶۵G است که در گوشی ردمی ۵G شاهد آن بودیم. خوشه‌های این پردازشگر شامل یک هسته ۲.۸ گیگاهرتزی، یک هسته ۲.۴ گیگاهرتزی و یک خوشه شامل شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی می‌شود. پردازشگر گرافیکی این پردازنده هم همچنان همان Adreno 620 است اما تفاوت در این است که حالا چیپست پردازش گرافیکی سرعت ۷۵۰ مگاهرتزی دارد که از سرعت ۶۵۰ مگاهرتزی در اسنپدراگن ۷۶۵G بیشتر است. این یعنی به طور کل شاهد ۲۰ درصد افزایش سرعت در پردازش‌های گرافیکی خواهیم بود.

بنچمارک گرفته شده از پردازنده جدید کوالکام هم این پیشرفت را به خوبی نشان می‌دهد. اسنپدراگن ۷۶۸G در اپلیکیشن محبوب AnTuTu توانسته امتیازی در حدود ۳۶۰ هزار بگیرد که نسبت به امتیاز ۳۰۰ هزارتایی اسنپدراگن ۷۶۵G پیشرفت محسوسی است. در کل با این پردازنده، ردمی K30 5G Speed Edition کمی سریع‌تر از نسخه عادی و ۵G این گوشی است و با این حساب، باید انتظار برچسب قیمتی مشابه هم داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود مدل پایه این گوشی با رم ۶ گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی، حدود ۳۱۰ دلار قیمت داشته باشد.

