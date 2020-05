آنطور که تا به امروز و تمام شایعات خبر داده‌اند، آیفون ۱۲ قرار است در چهار مدل عرضه شود. کوچک‌ترین مدل ۵.۴ اینچی خواهد بود و بزرگ‌ترین مدل هم ۶.۷ اینچی؛ اما مدلی که احتمالا بیشترین توجهات را به سمت خود جلب خواهد کرد، مدل ۵.۴ اینچی خواهد بود.

ابعاد مدل ۵.۴ اینچی پیش از این لو رفته بود اما به تازگی کانال یوتیوب EverythingApplePro فاش ساخته که تا به امروز درباره ابعاد این نسخه اشتباه می‌کرده‌ایم و این گوشی کوچک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. حالا با این اطلاعات جدید، چرا فکر می‌کنیم کوچک‌ترین مدل آیفون ۱۲ قرار است محبوبیت زیادی داشته باشد؟

گوشی را تصور کنید که از آیفون SE جدید کوچک‌تر است و تقریبا تمام بخش جلویی آن را هم نمایشگر فرا گرفته و خبری از حاشیه‌های بزرگ و قدیمی آیفون SE نیست! برای مقایسه باید بگوییم که ابعاد آیفون SE معادل ۱۳۷.۹ در ۶۷.۳۱ میلی‌متر است اما ابعاد کوچک‌ترین مدل آیفون ۱۲ فرار است ۱۳۰.۸۱ در ۶۳.۷۵ میلی‌متر باشد. هنوز ضخامت این گوشی را نمی‌دانیم اما درباره آن هم در شایعات شنیده‌ایم که آیفون ۱۲ قرار است نازک‌تر از آیفون ۱۱ باشد.

برای رسیدن به این ابعاد و آن اندازه نمایشگر، باید صفحه نمایش مدل ۵.۴ اینچی آیفون ۱۲، کمی بلند‌تر و باریک‌تر از پنل آیفون SE جدید باشد. اما هرچه باشد، این گوشی به اندازه آیفون SE و یا حتی بیشتر از آن، خوش‌دست‌تر خواهد بود و راحت‌تر می‌توان با یک دست با آن کار کرد. تفاوت نسبت نمایش نمایشگر آن‌ها هم ۱۹.۵ به ۹ در آیفون ۱۲ در مقایسه با ۱۶:۹ در آیفون SE است.

آنطور که تا به امروز در خبرها داشتیم، دو مدل رده پایین iPhone 12 قرار نیست از طیف موج‌های میلی‌متری ۵G پشتیبانی کنند و در عوض از طیف Sub-6 در این شبکه پشتیبانی می‌کنند که سرعت کمتری دارد. همچنین این گوشی‌ها فاقد دوربین تله‌فوتو و همچنین سنسورهای LiDAR خواهند بود. همچنین نمایشگر ۱۲۰ هرتزی هم در این گوشی‌ها حاضر نخواهد بود و تمام این ویژگی‌هایی که نام بردیم، در دو مدل آیفون ۱۲ پرو و iPhone 12 Pro Max قرار می‌گیرند.

اما فکر می‌کنیم حذف این موارد برای پایین آمدن قیمت دو مدل معمولی آیفون ۱۲، انتخاب هوشمندانه‌ای از طرف اپل است؛ مخصوصا اینکه مدل ۵.۴ اینچی از iPhone 12 قرار است تنها ۶۴۹ دلار قیمت داشته باشد. با این قیمت کاربران پردازنده A14 را دریافت می‌کنند که از همین حالا حدس می‌زنیم سریع‌تر از پردازنده اندرویدی‌های رقیب باشد و از طرف دیگر هم اپل LCD را بالاخره کنار خواهد گذاشت و OLED را به دو مدل پایه آیفون ۱۲ خواهد آورد؛ این یعنی نمایش دقیق‌تر و بهتر رنگ‌ها، کانتراست بسیار زیاد و زاویه دید بیشتر که کاربران عاشق آن خواهند شد.

با تمام این مواردی که گفتیم، طبیعیی به نظر می‌رسد اگر آیفون ۱۲ معمولی و کوچک، بتواند لقب پرفروش‌ترین گوشی سال را ازآن خود کند. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

منبع: tom’s guide

منبع متن: digikala