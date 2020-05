از گلکسی نوت ۲۰ سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

با توجه به بحران کرونا، مراسم معرفی پرچم‌دار بعدی سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۲۰ احتمالاً به‌صورت آنلاین برگزار خواهد شد. به نظر می‌رسد سامسونگ قصد ندارد معرفی این گوشی را به تأخیر بیندازد و این یعنی به احتمال زیاد حدود سه ماه دیگر شاهد معرفی گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ خواهیم بود.

در مورد گلکسی نوت ۲۰ با قاطعیت زیادی می‌توانیم بگوییم که برخی از ویژگی‌های خود را از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ دریافت می‌کند اگرچه در حال حاضر در مورد این ویژگی‌ها نمی‌توانیم با اطمینان زیادی صحبت کنیم. در هر صورت، در این مطلب قصد داریم انتظارات خود را از ویژگی‌های گلکسی نوت ۲۰ مطرح کنیم که امیدواریم سامسونگ حداقل بخشی از آن‌ها را عملی کند.

خمیدگی کمتر نمایشگر برای تجربه بهتر قلم S Pen

اگرچه نمایشگرهای خمیده سامسونگ مزایایی را به همراه دارند، اما برای قلم S Pen چندان مناسب محسوب نمی‌شوند. این ترکیب اگرچه تجربه کاربری را مختل نمی‌کند، اما از طرف دیگر مزیت مهمی هم ارائه نمی‌کند. باید خاطرنشان کنیم سامسونگ برای گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ خمیدگی نمایشگر را کاهش داده و به همین خاطر در سمت راست و چپ نمایشگر این گوشی‌ها دیگر خمیدگی کمتری دیده می‌شود. امیدواریم سامسونگ برای سری گلکسی نوت ۲۰ هم این رویکرد را در پیش بگیرد.

رزولوشن QHD+ برای مدل پایه

دو مدل گلکسی نوت ۱۰ که سال گذشته معرفی شدند علاوه بر اینکه از لحاظ نمایشگر اندازه مختلفی داشتند، بلکه رزولوشن نمایشگر آن‌ها هم متفاوت بود. گوشی نوت ۱۰ با نمایشگر FHD+ معرفی شد ولی کاربران نوت ۱۰ پلاس می‌توانستند از نمایشگر QHD+ بهره ببرند. سامسونگ برای سری گلکسی اس ۲۰ رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرد. اگرچه اندازه نمایشگر این گوشی‌ها متفاوت بود، ولی در عوض رزولوشن تمام آن‌ها یکسان محسوب می‌شود. امیدواریم سامسونگ با تکرار این رویکرد برای سری گلکسی نوت ۲۰، ارزان‌ترین عضو این خانواده را با نمایشگر QHD+ معرفی کند.

نمایشگر ۱۲۰ هرتز با پشتیبانی رزولوشن QHD+

با توجه به روند فعلی گوشی‌های پرچم‌دار و البته مشخصات خانواده اس ۲۰، به احتمال زیاد سری گلکسی نوت ۲۰ هم از نمایشگر ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. اما اولین گام سامسونگ در ارائه‌ی نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا چندان ایدئال نبوده است. زیرا گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ هنگام استفاده از رفرش ۱۲۰ هرتز نمی‌توانند از رزولوشن QHD+ بهره ببرند و با توجه به اینکه ظاهرا این مشکل به سخت‌افزار گوشی‌های موردنظر برمی‌گردد، این احتمال وجود دارد که چنین قابلیتی هیچوقت برای آن‌ها ارائه نشود. در هر صورت امیدواریم گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ چنین مشکلی را نداشته باشند و بتوانند رفرش ریت ۱۲۰ هرتز با رزولوشن QHD+ را برای کاربران خود به ارمغان بیاورند.

توجه بیشتر به ارائه اپلیکیشن‌های مبتنی بر قلم S Pen

در بین اپلیکیشن‌هایی که سامسونگ با در نظر گرفتن قلم S Pen ارائه کرده، موارد نه‌چندان مفیدی دیده می‌شود. برخی از اپلیکیشن‌ها جذابیت بیشتری دارند ولی برخی دیگر به نظر می‌رسند در مراحل ابتدایی توسعه باقی مانده‌اند. این دسته از اپلیکیشن‌ها، مانند Live Message، از جانب بسیاری از کاربران گلکسی نوت فراموش شده‌اند.

اگر سامسونگ نمی‌تواند امکانات تمام این اپلیکیشن‌ها را بهبود ببخشد، می‌تواند در زمینه‌ی تجربه کاربری کلیت آن‌ها اقداماتی را انجام دهد. به‌عنوان مثال، این شرکت با کاهش تعداد این اپلیکیشن‌ها می‌تواند تمرکز خود را معطوف به اپلیکیشن‌های کمتری کند تا بتواند برای همان چند مورد مفید تجربه کاربری بهتری به ارمغان بیاورد.

فرمان‌های حرکتی بهتر

قلم S Pen گلکسی نوت ۱۰ از ژیروسکوپ بهره می‌برد و همین مشخصه به کمک قابلیت نرم‌افزاری Air Actions به کاربران این امکان را می‌دهد که با استفاده از قلم، فرمان‌های حرکتی مختلفی را اجرا کنند. اما سامسونگ نتوانسته این قابلیت را به خوبی عملی کند. گلکسی نوت ۲۰ هم نباید این مشخصه را کنار بگذارد و در عوض سامسونگ باید فرمان‌های حرکتی خلاقانه‌تری را برای این قابلیت معرفی کند و با این کار شاید مورد استقبال بیشتری قرار بگیرد.

زوم در حد گلکسی اس ۲۰ اولترا

گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ به احتمال زیاد از دوربین‌های دقیقا مشابه خانواده گلکسی اس ۲۰ بهره نمی‌برند. با این حال، یکی از قابلیت‌های جذاب اس ۲۰ اولترا که امیدواریم به گران‌ترین مدل نوت ۲۰ راه پیدا کند، زوم بسیار جذاب آن است. به همین خاطر، بهره‌گیری از زوم ۱۰۰ برابری به همراه قلم S Pen که می‌تواند به عنوان دکمه شاتر انجام وظیفه کند، جذابیت گلکسی نوت ۲۰ را افزایش می‌دهد.

عدم عرضه مدل اگزینوس

بین تراشه‌های پرچم‌دار اسنپ‌دراگون و اگزینوس همواره تفاوت‌هایی دیده می‌شود اما در مورد خانواده گلکسی اس ۲۰ این تفاوت‌ها سروصدای زیادی به راه انداختند و حتی سهام‌داران سامسونگ هم به این موضوع اعتراض کردند. اگرچه سامسونگ برای تراشه پرچم‌دار اگزینوس مربوط به سال آینده دیگر از هسته‌های سفارشی استفاده نخواهد کرد، اما به احتمال زیاد گلکسی نوت ۲۰ در برخی کشورها با تراشه اگزینوس روانه‌ی بازار خواهد شد.

در این میان طبق برخی گزارش‌ها، به جای اگزینوس ۹۹۰ که در گوشی‌های اس ۲۰ مورد استفاده قرار گرفته‌اند، شاید سامسونگ از مدل بهبود یافته آن موسوم به اگزینوس ۹۹۲ استفاده کند. اگرچه عدم عرضه مدل اگزینوس گلکسی نوت ۲۰ بسیار بعید به نظر می‌رسد، ولی در هر صورت امیدواریم سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ را فقط با تراشه‌ی پرچم‌دار اسنپ‌دراگون روانه‌ی بازار کند.

عدم کاهش ظرفیت حافظه پایه

عدم پشتیبانی مدل پایه گلکسی نوت ۱۰ از کارت حافظه microSD مشکل مهمی محسوب نمی‌شود زیرا این گوشی با حافظه پایه ۲۵۶ گیگابایتی روانه‌ی بازار شده است. گلکسی نوت ۲۰ بدون شک از بخشی از ویژگی‌های خانواده اس ۲۰ بهره می‌برد ولی در این میان کاهش حافظه داخلی نباید جزو این مشخصه‌ها باشد. در این رابطه، گزارش‌هایی در مورد احتمال کاهش حافظه پایه گلکسی نوت ۲۰ به ۱۲۸ گیگابایت منتشر شده که امیدواریم صحت نداشته باشد و این گوشی مانند نسل قبلی با حافظه پایه ۲۵۶ گیگابایتی به دست کاربران برسد.

بهبود دقت حسگر اثر انگشت یا افزایش وسعت آن

تکنولوژی حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر با وجود تمام جذابیت‌هایی که دارد، اما در زمینه‌ی سرعت و دقت همچنان ضعف‌های متعددی دارد. حسگر اثر انگشت گلکسی نوت ۱۰ هم از این قاعده مستثنا نبود. اگرچه با هر بار استفاده دقت آن افزایش پیدا می‌کند، اما همچنان کاربران با خطاهای زیادی روبرو می‌شوند که در مورد حسگرهای مرسوم چنین مشکلاتی وجود ندارد. از آنجایی که گلکسی نوت ۲۰ هم مانند بسیاری از پرچم‌داران جدید به احتمال زیاد با چنین حسگری عرضه می‌شود، امیدواریم حداقل از حسگر بزرگ‌تری استفاده کند زیرا به نظر می‌رسد هنوز در زمینه‌ی افزایش دقت این تکنولوژی پیشرفت‌های قابل توجهی صورت نگرفته است.

شما از گوشی‌های گلکسی‌ نوت ۲۰ سامسونگ چه انتظاراتی دارید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

