اطلاعات جدیدی از آیفون ۱۲ فاش شد

یکی از افشاگران مشهور دنیای تکنولوژی به نام Max Weinbach به تازگی با همکاری کانال یوتیوب EverythingApplePro ویدیویی منتشر کرده که در آن جزییات مختلفی از گوشی‌های آیفون ۱۲ فاش شده است.

بر اساس اطلاعات فاش شده در این ویدیو، حداقل برای دو مدل آیفون ۱۲ پرو یعنی گوشی‌های مبتنی بر نمایشگرهای ۶.۱ و ۶.۷ اینچی می‌توانیم انتظار پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را داشته باشیم. ظاهرا نمایشگر موردنظر برای افزایش عمر باتری به‌صورت خودکار می‌تواند یکی از رفرش ریت‌های ۶۰ هرتز یا ۱۲۰ هرتز را در شرایط مختلف انتخاب کند. این مشابه همان سیستمی است که در چند سال گذشته برای نمایشگر آیپد پرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که افزایش رفرش ریت نمایشگر منجر به افزایش مصرف باتری می‌شود، به نظر می‌رسد می‌توانیم انتظار تعبیه باتری‌های بزرگ‌تری را داشته باشیم.

جدیدترین اطلاعات مطرح شده حاکی از آن است که بزرگ‌ترین آیفون جدید یعنی آیفون ۶.۷ اینچی که از آن تحت عنوان آیفون ۱۲ پرو مکس هم یاد می‌شود، با باتری بیش از ظرفیت ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی روانه‌ی بازار خواهد شد. اپل سال گذشته در مورد خانواده آیفون ۱۱ توجه زیادی به عمر باتری این گوشی‌ها نشان داد. از آنجایی که نسل بعدی آن‌ها قرار است از فناوری ۵G بهره ببرند و نمایشگر مبتنی بر رزولوشن بالا را ارائه کنند، پس موضوع عمر باتری برای این گجت‌ها اهمیت دوچندانی دارد.

در خانواده آیفون ۱۲ به غیر از موضوع کاهش اندازه بریدگی نمایشگر، باید منتظر بهبود سیستم فیس آی‌دی هم باشیم. ظاهرا در نسل جدید آیفون‌ها، این سیستم از زاویه دید وسیع‌تری برای تشخیص چهره پشتیبانی می‌کند. در رابطه با دوربین هم می‌توانیم به بهبود عکس‌برداری در محیط‌های کم‌نور با فوکوس خودکار سریع‌تر و بهبود لرزشگیر تصویر اشاره کنیم. همچنین بهبود قابلیت Smart HDR هم منجر به کاهش نویز تصاویر در محیط‌های تاریک می‌شود.

سنسور LiDAR هم به غیر از وظایف اصلی خود، برای بهبود سرعت فوکوس خودکار و افزایش دقت حالت بوکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین طبق این ویدیو منتشر شده، دوربین تله‌فوتو به جای زوم ۲ برابری، حالا از زوم اپتیکال ۳ برابری پشتیبانی می‌کند.

بر اساس گزارش‌های مختلف، خانواده آیفون ۱۲ شامل ۴ گوشی است که کوچک‌ترین عوض این خانواده از نمایشگر ۵.۴ اینچی بهره می‌برد و در کنار آن باید به دو مدل ۶.۱ اینچی و یک مدل ۶.۷ اینچی هم اشاره کنیم. به نظر می‌رسد این آیفون‌ها از لبه‌های خمیده، بریدگی نمایشگر کوچک‌تر بهره می‌برند و از فناوری ۵G هم پشتیبانی می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های مشترک بین آن‌ها هم می‌توان به بهره‌گیری از تراشه A14 اشاره کرد.

