در این مطلب قصد داریم به مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا بپردازیم تا ببینیم کدام یک از این دو می‌توانند انتخاب بهتری برای کاربران در سال ۲۰۲۰ باشند.

این دو گوشی از لحاظ قدرت سخت‌افزاری تا حد زیادی با یکدیگر شباهت دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به دوربین اشاره کرد. سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی که در هر دو محصول به عنوان دوربین اصلی فعالیت می‌کند ساخت سامسونگ است اما با توجه به بررسی‌های وب‌سایت DxOMark دیدیم که نماینده شیائومی با دو امتیاز بیشتر، سه پله بالاتر از کهکشانی سامسونگ قرار گرفت.

اما به بحث قیمت که برسیم می‌بینیم هر دو محصول گران قیمت هستند اما می ۱۰ پرو بسیار بیشتر از آنچه که انتظار داشتیم از گلکسی اس ۲۰ اولترا ارزان‌تر است. در واقع نماینده سامسونگ را می‌توان گران‌ترین گلکسی تولید شده تاکنون دانست که این موضوع تا حدودی به خاطر میزان رم، دوربین و نمایشگری است که در آن بکار رفته است.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو و گلکسی اس ۲۰ اولترا در چند بخش صورت می‌گیرد؛ مشخصات فنی، طراحی، نمایشگر، عملکرد، باتری، دوربین، کیفیت صدا و در نهایت نتیجه‌گیری. اما قبل از پرداختن به جزئیات، بهتر است ابتدا به نگاهی به جدول زیر، با مشخصات روی کاغذ این دو آشنا شویم تا ببینیم بیشترین تفاوت در کدام بخش‌ها خلاصه می‌شوند.

نام گوشی شیائومی می ۱۰ پرو سامسونگ گلکسی اس ۲۰ اولترا نمایشگر ۶.۶۷ اینچ +FHD، سوپر امولد با رفرش ریت ۹۰ هرتز ۶.۹ اینچ +WQHD، داینامیک امولد با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز (محدود به وضوح +FHD) وضوح تصویر ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ اسنپدراگون ۸۶۵ (اگزینوس ۹۹۰ در ایران و کشورهایی جز آمریکا و کره جنوبی) حافظه رم ۸/۱۲ گیگابایت ۱۲/۱۶ گیگابایت حافظه داخلی ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت بدون امکان افزایش با کارت حافظه جانبی ۱۲۸/۵۱۲ گیگابایت با امکان افزایش از طریق کارت حافظه جانبی تا ۱ ترابایت دوربین پشتی ۱۰۸ مگاپیکسل دوربین اصلی با گشودگی دیافراگم f/1.7، اندازه سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۸ میکرومتر.

۱۲ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.0 و لنز ۵۰ میلی‌متری. اندازه سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۴ میکرومتر. قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری.

۸ مگاپیکسل دوربین تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.0. اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳.۷ برابری اپتیکال و ۵ برابری هیبریدی.

۲۰ مگاپیکسل دوربین فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و لنز ۱۳ میلی‌متری. اندازه سنسور ۱/۲.۸ اینچ و اندازه پیکسل ۱.۰ میکرومتر ۱۰۸ مگاپیکسل دوربین اصلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و لنز ۲۶ میلی‌متری با زاویه ۷۹ درجه، اندازه سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۸ میکرومتر.

۴۸ مگاپیکسل دوربین پریسکوپی با گشودگی دیافراگم f/3.5 و لنز ۱۰۳ میلی‌متری با زاویه ۲۴ درجه، اندازه سنسور ۱/۲.۰ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۸ میکرومتر. بزرگ‌نمایی اپتیکال ۴ برابری، هیبریدی اپتیکال ۱۰ برابری.

۱۲ مگاپیکسل دوربین فوق عریض با گشودگی دیافراگم f/2.2 و لنز ۱۳ میلی‌متری با زاویه ۱۲۰ درجه. اندازه پیکسل ۱.۴ میکرومتر. قابلیت لرزشگیر اپتیکال در فیلم‌برداری

سنسور سنجش عمق (مدت پرواز) ۰.۳ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.0 دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور ۱/۳ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۹ میکرومتر. فیلم‌برداری در وضوح ۱۰۸۰p@30fps, 720p@120fps ۴۰ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/2.2، لنز ۲۶ میلی‌متری با اندازه پیکسل ۱.۴ میکرومتر. فیلم‌برداری در وضوح ۴۳۲۰p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت، غیرقابل تعویض، شارژر سریع ۵۰ واتی، شارژر سریع بی‌سیم ۳۰ واتی، شارژر معکوس ۵ واتی ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت، غیرقابل تعویض، شارژر سریع ۴۵ واتی، شارژر سریع بی‌سیم ۱۵ واتی، شارژر معکوس ۹ واتی ابعاد گوشی ۹ × ۷۴.۸ × ۱۶۲.۶ میلی‌متر ۸.۸ × ۷۶ × ۱۶۷ میلی‌متر وزن ۲۰۸ گرم ۲۲۱ گرم اتصالات LTE ،NFC، بلوتوث ۵.۱، USB Type-C و اینترنت ۵G LTE ،NFC، بلوتوث ۵.۰، USB Type-C و اینترنت ۵G امنیت و بایومتریک حسگر اثر انگشت اپتیکال درون نمایشگر حسگر اثر انگشت اولتراسونیک درون نمایشگر سیستم عامل اندروید ۱۰ مبتنی بر رابط کاربری MIUI 11 اندروید ۱۰ مبتنی بر رابط کاربری One UI 2.0 قیمت ۹۵۰ دلار ۱۴۰۰ دلار

حال می‌پردازیم به مقایسه این دو محصول با جزئیات بیشتر تا ببینیم این اختلاف قیمت عجیب در چه زمینه‌ای/زمینه‌هایی توجیه می‌شود.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ طراحی

هر دو محصول از نظر طراحی بسیار زیبا و چشم‌نواز هستند. جنس مواد بکار رفته در آن‌ها شیشه و فلز بوده که تنها تفاوت به فریم دور آن‌ها بر می‌گردد. جایی که اس ۲۰ اولترا از فولاد ضد زنگ و می ۱۰ پرو نیز از آلومینیوم بهره می‌برند. این مسئله باعث شده گلکسی اس ۲۰ اولترا فریم مقاوم‌تری داشته باشد اما وزن آن نیز بیشتر شود. البته نمی‌توان این دو گوشی را از نظر وزن آنقدرها سبک دانست. اگرچه نماینده شیائومی ۱۳ گرم سبک‌تر است اما هر دو گوشی در دسته پرچم‌دارهای بیشتر از ۲۰۰ گرم قرار می‌گیرند که با اندازه ۶.۷ (می ۱۰ پرو) و ۶.۹ اینچی (اس ۲۰ اولترا) می‌توان تا حدودی آن را توجیه کرد.

هر دو گوشی تا حد زیادی روی دست سر می‌خورند و به خاطر اندازه بزرگی که دارند به سادگی نمی‌توان با یک دست با آن‌ها کار کرد. حتی ضخامت آن‌ها هم آنقدرها کم نیست که وزن زیاد و اندازه بزرگ آن‌ها را جبران کند. البته می ۱۰ پرو اندکی باریک‌تر است (۷۴.۸ در مقابل ۷۶ میلی‌متر) اما این تفاوت آنقدر زیاد نیست که حس شود.

اگرچه نسبت تصویر در این دو گوشی برابر است اما سامسونگ در محصول خود از نمایشگر بزرگ‌تری استفاده کرده. نمایشگر هر دو گوشی تا حدودی به سمت بیرون خمیدگی دارد تا از این طریق حاشیه‌های کناری به حداقل برسد. البته به طور کلی می‌توان این دو را بدون حاشیه در نظر گرفت چون واقعا در این زمینه عالی عمل کردند و همین مسئله باعث شده سهم بزرگی از پنل روبرو به نمایشگر تعلق گیرد.

دوربین سلفی بکار رفته درون این دو گوشی روی نمایشگر قرار دارد که البته مکان آن‌ها در اس ۲۰ و می ۱۰ پرو به ترتیب در مرکز و سمت چپ است. ماژول دوربین این دو گوشی درست در یک نقطه روی پنل پشتی تعبیه شده اما تفاوت اصلی به اندازه ماژول بکار رفته در اس ۲۰ اولترا بر می‌گردد. در واقع این ماژول به قدری بزرگ است گه وقتی گوشی را به پشت روی سطح صاف قرار دهید، کاملا شیب ایجاد شده را حس می‌کنید. در می ۱۰ پرو اما این دوربین‌ها به صورت عمودی تعبیه شده و ظاهر زیبایی دارند. با این اوصاف دقیقا نمی‌توان تصمیم گرفت کدام یک زیبا‌تر است چون این مسئله کاملا به سلیقه خود کاربر بستگی دارد.

به طور کلی در این بخش هر دو محصول زیبا، با کیفیت و چشم‌نواز طراحی شده‌اند.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ نمایشگر

هر دو گوشی از نمایشگری با فناوری امولد بهره برده و در دسته نمایشگر‌هایی با رفرش ریت بالا قرار می‌گیرند. البته وقتی وارد جزئیات می‌شویم می‌بینیم این بخش دقیقا محل تفاوت این دوست. از فناوری بکار رفته در نمایشگر شروع می‌کنیم. گلکسی اس ۲۰ اولترا از فناوری داینامیک امولد استفاده می‌کند و وضوح تصویر آن نیز ۱۴۴۰ × ۳۲۰۰ است. این نمایشگر ۶.۹ اینچی که از استاندارد +HDR10 پشتیبانی می‌کند توسط یک محافظ صفحه گوریلا گلس ۶ محافظت شده و چگالی تصویر در آن به ۵۱۱ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد. رفرش ریت این گوشی ۱۲۰ هرتز است اما زمانی که فعال شود وضوح تصویر به صورت خودکار از +WQHD به +FHD تغییر می‌کند.

در طرف مقابل اما می ۱۰ پرو از نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با فناوری سوپر امولد بهره می‌برد. نمایشگری ۹۰ هرتزی با وضوح +FHD که توسط یک برچسب گوریلا گلس ۵ محافظت می‌شود. مانند گلکسی، می ۱۰ پرو نیز از فناوری +HDR10 پشتیبانی می‌کند ولی چگالی تصویر در آن تنها به ۳۸۶ پیکسل بر هر اینچ می‌رسد.

حال می‌رسیم به این سوال که آیا تفاوت بین رفرش ریت ۹۰ و ۱۲۰ هرتز محسوس است؟ در پاسخ باید بگوییم بله. اگر بخواهیم دقت کنیم قطعا تفاوت بین این دو رفرش ریت محسوس است اما هر دوی آن‌ها فوق‌العاده هستند و به همین خاطر بهتر است آنقدرها روی این بخش مانور ندهیم. چون به هر حال هر دو نقطه قوت و ضعف خود را دارند. مثلا رفرش ریت ۱۲۰ هرتز باعث مصرف بالای باتری می‌شود، این در حالی است که ۹۰ هرتز مصرف کمتری دارد. با همه این تفاسیر، عملکرد عالی هر دو را نمی‌توان انکار کرد ولی این مسئله باعث نمی‌شود این بخش برنده‌ای نداشته باشد.

تصاویر در نماینده سامسونگ شارپ‌تر، درخشان‌تر و زیباتر به نمایش در می‌آیند و هرچند این تفاوت کم اما محسوس است. به این مورد رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را هم اضافه می‌کنیم تا اس ۲۰ اولترا بدون شک برنده نبرد نمایشگرها باشد.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ عملکرد سخت‌افزاری

مشخصات سخت‌افزاری در این گوشی‌ها به شدت بالاست! طوری که واقعا تا چندین سال می‌توان روی قدرت بسیار بالای آن‌ها حساب کرد. البته در بالاترین مدل خود، اس ۲۰ اولترا از ۱۶ گیگابایت رم بهره می‌برد که از بسیاری از لپ تاپ‌های کنونی نیز بیشتر است. حداکثر میزان رم در می ۱۰ پرو به ۱۲ و حداقل به ۸ می‌رسد اما اس ۲۰ اولترا از حداقل ۱۲ و حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. هر دو رم از نوع LPDDR5 هستند که سرعت بسیار بالایی دارد.

نرم‌افزار در هر دو محصول به خوبی بهینه شده و با سخت‌افزار هماهنگ است. One UI 2.0 و MIUI 11 اگرچه تا رابط کاربری استوک اندروید فاصله زیادی دارند اما در نوع خود فوق‌العاده هستند و می‌توانند پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند. اسنپدراگون ۸۶۵ در هر دو محصول استفاده شده اما اگر بخواهیم با شرایط کنونی خود آن‌ها را مقایسه کنیم، می ۱۰ پرو یک برتری محسوس دارد و آن هم این است که در هر نقطه‌ای از جهان با همین پردازنده عرضه می‌شود اما اس ۲۰ اولترا در کشور ما و بسیاری از بازارهای دیگر (جز آمریکا و کره جنوبی) با اگزینوس ۹۹۰ در دسترس قرار گرفت.

هر مدلی از این دو را با هر مقدار حافظه رم خریداری کنید، تجربه کاربری شما بی‌نظیر خواهد بود. هیچ لگ یا کندی در انجام فرامین حس نمی‌شود و انجام بازی‌ها نیز با بالاترین سرعت و کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. حال این سرعت در کنار رفرش ریت ۹۰ و ۱۲۰ هرتزی می‌تواند تجربه واقعی و لذت بخش کار با اندروید را برایتان به ارمغان بیاورد.

اگر بخواهیم گلکسی اس ۲۰ اولترا با ۱۶ گیگابایت رم و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ را در نظر بگیریم قطعا سامسونگ برنده این بخش است اما تفاوت قیمتی عجیب باعث می‌شود باز هم نتوان برنده‌ای بین آن‌ها انتخاب کرد. اما اگر بخواهیم در رابطه با کشور خود صحبت کنیم، قطعا می ۱۰ پرو انتخاب بهتر و البته مقرون به صرفه‌تری خواهد بود. پس می‌توان می ۱۰ پرو را با در نظر گرفتن ارزش خرید، محصول بهتری در این بخش دانست.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ باتری

اگر بابت طول عمر باتری گوشی پرچم‌دار خود نگران هستید، باید بگوییم می ۱۰ پرو و گلکسی اس ۲۰ اولترا در این بخش کم نظیرند. باتری‌های ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مقادیری نیست که در هر محصولی یافت شود و لذا با توجه به پردازنده کم مصرفی که دارند، می‌توانند به راحتی تا ۱ روز با انجام کارهای معمولی پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشند. البته اینترنت ۵G و رفرش ریت بالا شاید برای بسیاری از کاربران در مصرف باتری مشکل ساز شود و به همین خاطر این موضوع کاملا به استفاده شخصی بر می‌گردد.

با بررسی‌های صورت گرفته، اگر هر دو محصول را روی رفرش ریت عادی خودشان یعنی ۹۰ و ۱۲۰ هرتز تنظیم کنیم (در این صورت وضوح تصویر برابر می‌شود)، به نتیجه زیر می‌رسیم.

رفرش ریت ۶۰ هرتز گلکسی اس ۲۰ اولترا: ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

رفرش ریت ۶۰ هرتز شیائومی می ۱۰ پرو: ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه

رفرش ریت ۱۲۰ هرتز گلکسی اس ۲۰ اولترا: ۱۰ ساعت

رفرش ریت ۹۰ هرتز شیائومی می ۱۰ پرو: ۱۲ ساعت و ۳۱ دقیقه

(این میزان می‌تواند بسته به کاری که انجام می‌دهید بیشتر یا کمتر شود)

نکته مثبت اما بعد از خالی شدن باتری است. جایی که می‌توانید با شارژرهای فوق سریع ۵۰ و ۴۵ واتی، به ترتیب می ۱۰ پرو و اس ۲۰ اولترا را در مدت زمان کوتاهی شارژ کنید. البته اس ۲۰ اولترا با شارژر ۲۵ واتی درون جعبه عرضه می‌شود که شاید این را بتوان یک نقطه ضعف در نظر گرفت اما با این حال اگر از شارژر ۲۵ واتی استفاده کنید می‌توانید در عرض ۱ ساعت، باتری حجیم اس ۲۰ اولترا را پر کنید ولی می ۱۰ پرو می‌تواند این مدت زمان را به لطف باتری ضعیف‌تر و شارژر سریع‌تر به ۴۷ دقیقه کاهش دهد. شما عزیزان می‌توانید تفاوت سرعت شارژ در این دو گوشی را در زیر مشاهده کنید.

گلکسی اس ۲۰ اولترا با شارژر ۲۵ واتی

در عرض ۱۵ دقیقه: ۳۲ درصد

در عرض ۳۰ دقیقه: ۶۲ درصد

در عرض ۵۹ دقیقه: ۱۰۰ درصد

گلکسی اس ۲۰ اولترا با شارژر ۴۵ واتی

در عرض ۱۵ دقیقه: ۳۷ درصد

در عرض ۳۰ دقیقه: ۷۰ درصد

در عرض ۵۹ دقیقه: ۱۰۰ درصد

شیائومی می ۱۰ پرو با شارژر ۵۰ واتی

در عرض ۱۵ دقیقه: ۴۴ درصد

در عرض ۳۰ دقیقه: ۷۸ درصد

در عرض ۴۷ دقیقه: ۱۰۰ درصد

همانطور که مشاهده می‌کنید، شارژر سریع‌تر صرفا در دقایق اولیه کاربرد خود را نشان می‌دهد و در نهایت در مدت زمان مشابهی به نسبت نسخه ۲۵ واتی، اس ۲۰ اولترا را شارژ می‌کند. هر دو گوشی به میزان کافی شارژ نگه می‌دارند و هر دو نیز به سرعت شارژ می‌شوند. برای استفاده در طول روز هم هر دو پاسخ‌گوی نیاز کاربران خواهند بود اما به طور کلی می ۱۰ پرو در این بخش با عملکرد بهتر برنده است.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ دوربین

هیجان ‌انگیز‌ترین بخش مقایسه دقیقا در این بخش است. جایی که دوربین اصلی بکار رفته در هر دو محصول ساخت سامسونگ بوده و بزرگی آن به عدد عجیب ۱۰۸ مگاپیکسل می‌رسد. دیگر دوربین‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند؛ خصوصا دوربین پریسکوپی نماینده سامسونگ که می‌تواند ۴ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال و ۱۰ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال-هیبریدی را ارائه دهد. بزرگ‌نمایی نهایی در این محصول هم به عدد شگفت انگیز ۱۰۰ می‌رسد! البته اگر بخواهیم به قابل مشاهده بودن تصاویر راي دهیم، باز هم سامسونگ برنده خواهد بود اما نه به خاطر بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری بلکه به خاطر توانایی بالا در بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری که ترکیبی از اپتیکال و هیبریدی است.

وب‌سایت DxOMark نماینده سامسونگ را با ۱۲۲ امتیاز در رده ۷ قرار داد. این در حالی است که نماینده شیائومی با ۱۲۴ امتیاز در رتبه ۴ قرار دارد. می ۱۰ پرو بزرگ‌نمایی اپتیکال ۳.۷ برابری و دیجیتال ۵ برابری دارد که اصلا با نماینده سامسونگ قابل قیاس نیست. متاسفانه نمونه تصویر یکسانی از این دو محصول در اختیار نداریم و لذا باید به نتیجه‌گیری وب‌سایت معروف DxOMark در این زمینه بسنده کنیم. طبق بررسی‌های این شرکت، گلکسی اس ۲۰ اولترا در بخش دوربین، نقاط قوت و ضعف زیر را داشت:

عکاسی

نقاط قوت

نمایش عالی رنگ‌ها

محدوده دینامیکی گسترده

کنترل عالی نویز در تصاویر

نوردهی فوق‌العاده و نمایش دقیق رنگ‌ها در عکاسی فوق عریض

نوردهی خوب و جزئیات بالا در عکاسی با استفاده از فلش

نقاط ضعف

عملکرد کند فوکوس خودکار در نور کم

عدم طبیعی بودن تصاویر درون و بیرون خانه (در مواردی بسیار کم)

ترکیب مصنوعی اجزای تصاویر در عکاسی با بزرگ‌نمایی

جزئیات کم، عدم توانایی در کنترل میزان روشنایی نقاط روشن و مصنوعی بودن تصاویر در عکاسی فوق عریض

نوردهی پایین و کاهش رنگ‌ها در حالت شب

فیلم‌برداری

نقاط قوت

نوردهی دقیق روی سوژه در نور کم

نویز بسیار کم تقریبا در همه شرایط

رنگ‌های شفاف و با طراوت در محیط بیرون از خانه

عملکرد بسیار خوب لرزشگیر

نقاط ضعف

گستره دینامیکی محدود در شرایط نوری با کنتراست بالا

جزئیات کم در نور کم

تغییر محسوس تن قرمز حین فیلم‌برداری از منابع مصنوعی نور (مثل لامپ)

تاثیر محسوس حرکت در فیلم‌برداری درون محیط خانه

در رابطه با گوشی می ۱۰ پرو هم نتیجه گیری وب‌سایت یاد شده به شرح زیر است:

عکاسی

نقاط قوت

جزئیات خوب با عملکرد عالی در ایجاد تعادل بین میزان نویز و بافت تصاویر به خصوص در شرایط نوری مساعد

عملکرد دقیق و نوردهی پایدار به همراه تعادل رنگ سفید

جزئیات مناسب در عکاسی با بزرگ‌نمایی متوسط و زیاد

سنجش دقیق عمق میدان و عملکرد خوب در بوکه کردن پس زمینه

جزئیات بالا در شرایط نوری مساعد حین عکاسی با دوربین فوق عریض

نقاط ضعف

عدم توانایی در فوکوس کردن روی صورت سوژه (در مواردی بسیار کم)

نمایش بی‌روح و سرد تن رنگ‌ها به خصوص قرمز (در مواردی بسیار کم)

وجود نویز محسوس در سایه

بازتاب مکرر نور در حالت HDR دوربین فوق عریض و عکاسی در حالت شب

فیلم‌برداری

نقاط قوت

نمایش خوب جزئیات حین فیلم‌برداری در شرایط نوری مساعد و فیلم‌برداری درون محیط خانه

فوکوس خودکار سریع در شرایط نوری مساعد و نامساعد

عملکرد بسیار خوب لرزشگیر

نقاط ضعف

گستره دینامیکی محدود که باعث عدم توانایی دوربین در کنترل نقاط روشن و تاریک می‌شود

نمایش مصنوعی تن قرمز (در برخی موارد)

ایجاد نویز حین فیلم‌برداری در نور کم (در برخی موارد)

حین فیلم‌برداری در نور زیاد یا کم، گاهی اوقات گوشه تصاویر نویز دار و مصنوعی می‌شود

به طور کلی هر دو دوربین عملکرد فوق‌العاده‌ای در عکاسی و فیلم‌برداری در نور روز دارند و حتی در نور شب هم کیفیت آن‌ها عالی است اما خب شاید نه آنقدری عالی که با توجه به آمار روی کاغذ از آن‌ها انظار داشتیم. به طور کلی گلکسی به لطف دوربین پریسکوپی خود که توانایی بزرگ‌نمایی زیادی دارد می‌تواند در این بخش برنده باشد اما نباید بررسی‌های DxOMark را هم نادیده گرفت.

مقایسه شیائومی می ۱۰ پرو با گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ صدا

در کیفیت صدا هر دو محصول عالی هستند. اگر بخواهید بسیار دقیق باشید مسلما تفاوت بین این دو را حس می‌کنید اما بسیاری‌ها اصلا متوجه نخواهند شد چون هر دو گوشی آنقدر شفاف و بلند صدا را تولید می‌کنند که نیازی به مقایسه نخواهد بود. بلندگوهای استریو در هر دو وجود دارد که یکی از آن‌ها در پایین و دیگری در بالای نمایشگر تعبیه شده است.

صدای خروجی از طریق هر دو بسیار خوب و دلنشین است. بلندگوهای اس ۲۰ اولترا توسط AKG تنظیم شده‌اند اما خب این مسئله نیز تفاوت خاصی بین دو گوشی ایجاد نمی‌کند. مادامی که صدا را تا درجه نهایی بالا نبرید، شفافیت و کیفیت در آن وجود دارد اما بدیهی است با افزایش بیش از حد آن نتوانید آنطور که باید لذت ببرید.

هیچ کدام از گوشی‌ها از جک ۳.۵ میلی‌متری بهره نمی‌برند و کاربر مجبور است برای اتصال هندزفری به پورت USB-C یا بلوتوث متوسل شود. با اتصال هندزفری به گوشی هم صدای بسیار عالی دریافت خواهید کرد و اصلا جای نگرانی وجود ندارد. در این بخش اصلا قضاوت نمی‌کنیم چون برخی‌ها از صدای گلکسی اس ۲۰ و برخی دیگر از صدای می ۱۰ پرو رضایت داشتند. به عنوان نمونه، یک بررسی از کیفیت بیشتر صدای گلکسی اس ۲۰ خبر داد در حالی که وب‌سایت DxOMark به می ۱۰ پرو در این بخش ۷۶ و به اس ۲۰ اولترا امتیاز ۶۹ را داد.

برنده در مجموع

نام گوشی شیائومی می ۱۰ پرو گلکسی اس ۲۰ اولترا نمایشگر * عملکرد سخت‌افزاری * (با مقایسه مدل‌های موجود در ایران) * (به طور کلی) باتری * دوربین * صدا * * ارزش خرید *

اینطور که به نظر می‌رسد هر دو محصول یک سری برتری نسبت به یکدیگر دارند اما آنقدر این برتری‌ها و اختلافات فاحش نیست که بخواهیم یکی را بر دیگری برتر بدانیم. ولی نکته بسیار مهمی که وجود دارد، ارزش خرید این محصولات است. شما می‌توانید از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز لذت ببرید اما قبل از آن باید از خود بپرسید تا چه حد حاضر به پرداخت هزینه برای آن هستید؟ تفاوت قیمت این دو محصول حداقل ۵۰۰ دلار است و با توجه به جدول بالا اصلا این تفاوت فاحش قابل توجیه نیست.

با این اوصاف اگر هر کدام از این دو محصول را خریداری کنید قطعا یک تجربه بی‌نقص از اندروید خواهید داشت ولی اگر ارزش خرید برایتان بسیار مهم است، می ۱۰ پرو می‌تواند جذاب‌ترین انتخابی باشد که در سبد خریدتان قرار می‌گیرد. محصولی که نه از نظر دوربین و نه سخت‌افزار و نرم‌افزار در مقایسه با برترین‌های بازار کم و کاستی ندارد و می‌تواند تا سال‌ها پاسخ‌گوی نیازهای متعدد کاربران باشد.

نظر شما در رابطه با این محصولات چیست؟ فکر می‌کنید با این تفاوت قیمت، باز هم خرید پرچم‌دار قدرتمند سامسونگ و یا ترجیح آن به پرچم‌دارهای ارزان قیمتِ موجود، منطقی است؟

