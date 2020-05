تست باتری وان پلاس ۸ پرو در رفرش ریت ۶۰ و ۱۲۰ هرتزی

در این مطلب به تست باتری وان پلاس ۸ پرو در رفرش‌ ریت‌های مختلف و در مقایسه با محصولات دیگر می‌پردازیم تا ببینیم آیا عملکرد این گوشی رضایت بخش هست یا خیر.

وان پلاس ۸ پرو بهترین محصولی است که شرکت وان پلاس تاکنون راهی بازار کرده و از قابلیت‌های زیادی نظیر نمایشگر فوق‌العاده با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، سخت‌افزار قدرتمند و دوربین‌های با کیفیت برخوردار است. به بخش باتری که می‌رسیم، باز هم توان آخر وان پلاس را می‌بینیم. به عبارتی این شرکت هرچه در چنته داشت در ساخت این محصول بکار برد و باتری ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز دقیقا یکی از همان موارد است.

اگرچه این باتری بزرگ‌ترین باتری است که تاکنون در یک گوشی وان پلاس قرار گرفته، اما به خاطر قدرت زیاد این محصول در بخش نمایشگر، نباید انتظار داشته باشیم مدت زمان زیادی گوشی را سر پا نگه دارد. وب‌سایت Phonearena برای مشخص شدن عملکرد وان پلاس ۸ پرو تصمیم گرفت آن را مورد تست‌های خود قرار دهد تا مطمئن شود در سال ۲۰۲۰، میزان باتری بکار رفته در پرچم‌دار پر سر و صدای وان پلاس رضایت بخش است.

مشخصات باتری وان پلاس ۸ پرو به شرح زیر است:

۴۱۵۰ میلی‌آمپر ساعت

شارژر ۳۰ واتی سریع

اولین گوشی وان پلاس با پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

تست باتری وان پلاس ۸ پرو در وب‌گردی

اولین تست مربوط به وب‌گردی است. در این جا وان پلاس ۸ پرو با رفرش ریت ۱۲۰ و ۶۰ هرتز مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت دیدیم تنها ۱۰ درصد باتری بیشتری در حالت ۱۲۰ هرتز مصرف شد. این خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به سرعت بالای نمایشگر خواهد بود چون ۱۰ درصد قطعا قابل چشم پوشی است. وان پلاس ۸ پرو در حالی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز تنها ۱۰ درصد مصرف بیشتری داشت که وقتی به گوشی‌های سامسونگ می‌رسیم می‌بینیم ۲۵ الی ۳۰ درصد تفاوت عملکرد بین دو رفرش ریت وجود دارد. جالب اینجاست سری اس ۲۰ وقتی روی رفرش ریت ۱۲۰ هرتز تنظیم شوند به صورت خودکار روی وضوح +FHD قرار می‌گیرند در حالی که این موضوع در وان پلاس ۸ پرو صدق نمی‌کند.

نکته جالب دیگر، عملکرد بهتر وان پلاس ۸ به نسبت مدل پرو بود. در حالی که این محصول باتری کوچک‌تری هم دارد. به طور کلی به نظر می‌رسد در وب‌گردی، نماینده وان پلاس اصلا شما را ناامید نخواهد کرد و شاید حتی فراتر از حد انتظارات شما نیز ظاهر شود.

تست باتری وان پلاس ۸ پرو در استریم ویدئو در یوتیوب

حال می‌پردازیم به مدت زمان دوام باتری وان پلاس ۸ پرو در حالتی که در یوتیوب به تماشایی ویدئو می‌پردازیم.

در اینجا اگرچه اس ۲۰ اولترا بهترین عملکرد را در بین گوشی‌های دیگر داشته، اما تفاوت عملکرد آنقدرها زیاد نیست. جالب است بدانید وان پلاس در گوشی جدید خود از قابلیتی نرم‌افزاری استفاده می‌کند که باعث می‌شود ویدئوها روان‌تر اجرا شوند که البته در این تست غیرفعال بود چون ممکن بود در عملکرد باتری تاثیر منفی داشته باشد.

تست باتری وان پلاس ۸ پرو در انجام بازی سه بعدی

در این بخش از مقایسه وان پلاس ۸ پرو با قدرت در صدر قرار گرفت. طول عمر باتری در این گوشی در انجام بازی سه بعدی فوق‌العاده بود و توانست به ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه برسد؛ یعنی اندکی کمتر از دو برابر آنچه که آیفون ۱۱ پرو به آن دست یافت. این خبر برای علاقه‌مندان به بازی بسیار خبر خوب و رضایت بخشی خواهد بود چون نه تنها می‌توانند از انجام برخی بازی‌ها در رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرند بلکه نگرانی از بابت باتری نیز آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

سخن پایانی

به طور کلی باتری وان پلاس ۸ پرو مانند دیگر رقبای خود به راحتی می‌تواند یک روز کامل گوشی را در اختیار شما قرار دهد و شاید اگر استفاده بسیار زیادی از آن نداشته باشید بعد از دو روز نیاز به شارژ داشته باشد. خوشبختانه رفرش ریت ۱۲۰ هرتز آنقدرها روی باتری تاثیر نمی‌گذارد و همین مسئله باعث شده بتوان این محصول را از این جهت برتر از نمونه‌های هم‌رده بدانیم.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا خرید وان پلاس ۸ پرو را به عنوان یک پرچم‌دار قدرتمند اما گران قیمت در سال ۲۰۲۰ منطقی می‌دانید؟

منبع: phonearena

