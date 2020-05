در مارس ۲۰۱۳، سامسونگ از گلکسی اس ۴ رونمایی کرد. پس از موفقیت نسل قبلی، سامسونگ امید زیادی به فروش بالای پرچم‌دار جدید خود داشت. اما در کمال تعجب، نه‌تنها گلکسی اس ۴ به پرفروش‌ترین گوشی تاریخ سامسونگ بدل شد، بلکه توانست مقام اول پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی تاریخ را هم با فروش بیش از ۸۰ میلیون واحد به دست آورد. اما در مورد گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ شاهد چه وضعیتی در زمینه‌ی فروش هستیم؟

قبل از مطرح کردن این موضوع، باید یادآوری کنیم که گلکسی اس ۴ دوران اوج این گوشی‌ها محسوب می‌شود و بعد از آن فروش دیگر مدل‌ها نتوانسته‌اند به پای اس ۴ برسند. برای مقایسه، حدود ۴۰ میلیون واحد از اس ۵ به فروش رسیده و برای اس ۹ و اس ۱۰ هم شاهد فروش ۳۲ میلیونی و ۳۶ میلیونی بوده‌ایم.

با این حال، گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ در مقایسه با نسل‌های قبلی خود اصلا وضعیت فروش مساعدی ندارند. بر اساس آمارهای منتشر شده، فروش این گوشی‌ها تنها معادل ۸۰ درصد فروش گوشی‌های اس ۱۰ در مدت زمان مشابه است. تخمین زده می‌شود این گوشی‌ها به‌خصوص در بازار آمریکا اصلا فروش قابل توجهی ندارند و ظاهرا فروش این مجموعه در این کشور به حدود ۱ میلیون واحد می‌رسد. اگرچه بخشی از این کاهش فروش به بحران کرونا برمی‌گردد، ولی در هر صورت در مقایسه با بسیاری از گوشی‌های رقیب، آمار فروش گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ افت بیشتری داشته است.

بدون هیچ اغراقی می‌توانیم بگوییم گوشی‌های سری گلکسی اس، گل سرسبد دنیای اندروید محسوب می‌شوند. در این زمینه، کاربران زیادی وجود دارند که از تمام گوشی‌های اندرویدی، فارغ از شرکت سازنده، تحت عنوان گوشی‌های گلکسی یاد می‌کنند. حالا با توجه به اینکه شواهد موجود حاکی از آن است که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ فروش قابل توجهی نخواهند داشت، این موضوع می‌تواند یک خبر خوب باشد. البته مشخص است که چنین خبری برای سامسونگ به هیچ‌عنوان خبر خوبی محسوب نمی‌شود، اما در هر صورت شاید حالا زمان مناسبی برای تغییر است.

غروب ستاره بخت گوشی‌های گلکسی اس

ما می‌توانیم در مورد بهتر یا بدتر بودن گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ نسبت به اس ۱۰ ساعت‌ها بحث‌وجدل کنیم. در حقیقت، شاید بسیاری از خواننده‌های این نوشته این نظر را داشته باشند که گلکسی اس ۵ بهترین گوشی تاریخ سامسونگ محسوب می‌شود یا اینکه گلکسی نوت ۹ از تمام گوشی‌های سری اس بهتر است.

اما در این میان، نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد که گوشی‌های سری گلکسی اس دیگر مانند گذشته در بازار سروصدا راه نمی‌اندازند. آمار فروش این گوشی‌ها نشان می‌دهد که مردم نسبت به سال‌های قبل کمتر این گوشی‌ها را خریداری می‌کنند. همچنین باید به افزایش سهم بازار شرکت‌هایی مانند شیائومی، وان‌پلاس و ریلمی اشاره کنیم و در این میان سهم بازار گوشی‌های سامسونگ رو به کاهش است.

در نهایت، گوشی‌های سری گلکسی اس سامسونگ نشان‌دهنده‌ی رویکردی قدیمی در قبال گوشی‌های اندرویدی هستند. بسیاری از کاربران گوشی‌های اندرویدی دیگر رویکرد گوشی‌های گلکسی اس سامسونگ را نمی‌پسندند؛ گوشی‌هایی که از انواع و اقسام امکانات بهره می‌برند و سامسونگ برای آن‌ها قیمت‌های نجومی طلب می‌کند. امروزه، به نظر می‌رسد کاربران به دنبال گوشی‌های قدرتمندی هستند که وظایف اصلی را به خوبی انجام می‌دهند، در زمینه‌ی موارد خاصی برتری دارند و قیمت نجومی ندارند. در این زمینه مثلا می‌توانیم به موفقیت گوشی‌های گیمینگ و پیکسل ۳a اشاره کنیم.

فروش فوق‌العاده گلکسی اس ۴ حدود ۷ سال قبل صورت گرفته که در دنیای گوشی‌های هوشمند، آن زمان دورانی کاملا متفاوت محسوب می‌شود. گوشی‌های سری گلکسی اس نمی‌توانند با تکرار فرمول یک گوشی ۷ ساله به موفقیت برسند ولی به نظر می‌رسد این رویکرد، استراتژی اصلی سامسونگ است. سامسونگ باید آینده را در نظر بگیرد نه اینکه همواره به گذشته نگاه کند.

با این حال باید خاطرنشان کنیم که سامسونگ کماکان بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند در جهان است؛ این یعنی اگرچه چنین خبرهایی به معنای بروز مشکل برای این شرکت هستند، ولی در هر صورت سامسونگ به این راحتی‌ها از رقابت کنار گذاشته نمی‌شود.

برای نتیجه‌گیری خیلی زود است

هدف اصلی این مقاله، متقاعد کردن افراد برای قبول شکست سامسونگ نیست. همچنین باید بگوییم که گوشی‌های گلکسی اس از جمله گلکسی اس ۲۰ همچنان گوشی‌های فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آیند. روی هم رفته، هدف اصلی این نوشته، مطرح کردن بحثی در مورد چالش‌های پادشاه فعلی دنیای اندروید و معنای آن برای کاربران اندروید است.

می‌توان گفت این چالش‌ها می‌تواند نتایج مثبتی به بار بیاورد. طی سال‌های گذشته، گوشی‌های گلکسی اس به‌عنوان گل سر سبد دنیای اندروید عملکرد خیلی خوبی داشته‌اند اما در هر صورت هیچ محصولی برای همیشه نمی‌تواند در مقام اول قرار بگیرد.

همان‌طور که پیش از این گفتیم، بدون شک این موضوع یک خبر بسیار بد برای سامسونگ است. اما نباید فراموش کنیم که سامسونگ در زمینه‌ی گوشی‌های تاشو سرمایه‌گذاری زیادی انجام داده و به خصوص گوشی گلکسی Z Flip موفق شده در مقایسه با دیگر گوشی‌های تاشو، فروش قابل توجهی برای این شرکت به ارمغان بیاورد. همچنین نباید عرضه گوشی‌های جذاب سری گلکسی A را از قلم بیندازیم که به نظر می‌رسد اکوسیستم اندروید در حال حرکت به چنین سمت و سویی است. به همین خاطر اگر سری گلکسی اس به طور کامل شکست بخورند و از بازار حذف شوند، سامسونگ دچار مشکل اساسی نخواهد شد.

در نهایت با توجه به فروش پایین‌تر از حد انتظار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ باید ببینیم آیا سامسونگ با متحول کردن این سری می‌تواند دوباره آن‌ها را به اوج برگرداند یا اینکه گوشی‌های دیگری در بازارهای مهمی مانند آمریکا جایگزین گوشی‌های گلکسی اس خواهند شد.

