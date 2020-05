ردمی K30 Speed Edition معرفی شد؛ اولین گوشی دارای تراشه اسنپدراگون ۷۶۸G

دقایقی قبل جدیدترین گوشی شیائومی به نام ردمی K30 Speed Edition معرفی شد که مهم‌ترین ویژگی آن بهره‌گیری از تراشه تازه‌نفس اسنپدراگون ۷۶۸G است. این تراشه در مقایسه با اسنپدراگون ۷۶۵G در زمینه‌ی سرعت حرف بیشتری برای گفتن دارد و حداکثر سرعت پردازنده آن از ۲.۴ گیگاهرتز نسل قبلی به ۲.۸ گیگاهرتز رسیده است. همچنین باید به بهبود ۱۵ درصدی عملکرد پردازنده گرافیکی Adreno 620 هم اشاره کنیم.

در ضمن ردمی K30 Speed Edition به لطف بهره‌گیری از این تراشه که دارای مودم ۵G یکپارچه است، می‌تواند از فناوری ۵G هم پشتیبانی کند. از دیگر ویژگی‌های این گوشی نباید ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را از قلم بیندازیم. به غیر از تراشه تازه‌نفس، این گوشی تفاوت خاصی با ردمی K30 ندارد. به همین خاطر، همچنان شاهد نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و رزولوشن FHD+ هستیم.





در پنل پشتی این گوشی، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. این یعنی به غیر رزولوشن دوربین ماکرو، تفاوتی در ماژول دوربین این دو گوشی دیده نمی‌شود. در بالای نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است که در حفره‌ای در سمت راست بخش فوقانی نمایشگر قرار گرفته‌اند.

این گوشی دارای جک هدفون است و برای شارژ هم کاربران باید از پورت USB-C بهره ببرند. دکمه‌های تنظیم صدا در لبه‌ی سمت راست قرار دارند و دکمه پاور به‌عنوان حسگر اثر انگشت هم انجام وظیفه می‌کند. انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود سرعت شارژ آن هم ۳۰ وات است. طبق اعلام شیائومی، این گوشی در کشور چین با قیمت ۱۹۹۹ یوان (۲۸۲ دلار) روانه‌ی بازار می‌شود.

