در دسامبر سال گذشته میلادی، کوالکام در کنار تراشه پرچم‌دار خود از تراشه‌های اسنپدراگون ۷۶۵ و مدل بهبود یافته آن موسوم به ۷۶۵G رونمایی کرد که هر دو از مودم ۵G یکپارچه بهره می‌برند. ساعاتی قبل، کمپانی کوالکام از تراشه اسنپدراگون ۷۶۸G رونمایی کرد که مدل اورکلاک شده ۷۶۵G به حساب می‌آید. هسته اصلی پردازنده این تراشه می‌تواند حداکثر سرعت ۲.۸ گیگاهرتز را به ارمغان بیاورد و همچنین پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۲۰ هم سرعت ۷۲۵ مگاهرتز را ارائه می‌کند. در ادامه می‌توانید جدول مشخصات اسنپدراگون ۷۶۸G و نسل قبلی آن را مشاهده کنید.

اسنپ‌دراگون ۷۶۸G اسنپ‌دراگون ۷۶۵G پردازنده ۱ هسته کایرو ۴۷۵ با سرعت ۲.۸ گیگاهرتز

۱ هسته کایرو ۴۷۵ با سرعت ۲.۲ گیگاهرتز

۶ هسته کایرو ۴۷۵ با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز ۱ هسته کایرو ۴۷۵ با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز

۱ هسته کایرو ۴۷۵ با سرعت ۲.۲ گیگاهرتز

۶ هسته کایرو ۴۷۵ با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۲۰ با سرعت ۷۲۵ مگاهرتز آدرنو ۶۲۰ با سرعت ۶۲۵ مگاهرتز ۵G حداکثر سرعت دانلود: ۳.۷ گیگابیت بر ثانیه

حداکثر سرعت آپلود: ۱.۶ گیگابیت بر ثانیه حداکثر سرعت دانلود: ۳.۷ گیگابیت بر ثانیه

حداکثر سرعت آپلود: ۱.۶ گیگابیت بر ثانیه فناوری شارژ سریع Quick Charge 4 plus Quick Charge 4 plus دیگر امکانات Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Bluetooth 5.0, USB-C 3.1

از دیگر مشخصه‌های مهم این تراشه باید امکان آپدیت نرم‌افزاری درایورهای مربوط به پردازنده گرافیکی اشاره کنیم که برای اولین بار یکی از تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپدراگون چنین قابلیتی را دریافت می‌کند. همچنین نباید پشتیبانی از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز را از قلم بیندازیم. مودم X52 این تراشه هم مانند نسل قبلی است و مانند آن می‌تواند از اینترنت ۵G مبتنی بر امواج میلی‌متری و فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی کند.

اولین گوشی دارای این تراشه ردمی K30 Racing Edition است که ساعاتی قبل توسط شیائومی معرفی شد و به زودی گوشی‌های بیشتری همراه با این تراشه میانرده قدرتمند معرفی خواهند شد.

منبع: GSM Arena

