پیش از هر چیز، می‌دانم که روز گذشته هم پستی با عنوان مشابه داشتیم اما هرچه باشد، آیفون‌های جدید، هر سال بدون شک مهم‌ترین محصول هستند و هرچه به زمان معرفی آن هم نزدیک‌تر می‌شویم، اخبار و حاشیه‌های بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. روز گذشته از اطلاعاتی که Max Weinbach منتشر کرده بود صحبت کردیم و امروز، اطلاعاتی که کانال یوتیوب Jon Prosser منتشر کرده را پوشش می‌دهیم. Jon Prosser را می‌توانیم جدیدترین فردی بنامیم که به جرگه لودهندگان اطلاعات اپلی پیوسته و در یکی دو ماه اخیر هرچیزی که منتشر کرده بود، به حقیقت پیوسته است. حالا بی‌هیچ مقدمه دیگری، برویم سراغ نامگذاری و مشخصات چهار آیفون ۱۲ که امسال معرفی می‌شوند.

آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مکس

اسم این دو گوشی در اطلاعاتی که روز گذشته منتشر شده بود، تصور می‌شد آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ پلاس باشد اما گویا آن اطلاعات اشتباه بودند و اپل تصمیم گرفته از پسوند «مکس» در نسخه ۶.۱ اینچی از آیفون ۱۲ اشاره کند تا نام‌گذاری این خانواده همخوانی داشته باشد.

اندازه نمایشگر همانطور که تقریبا از ماه‌ها پیش می‌دانیم، ۵.۴ اینچ در مدل کوچک‌تر و ۶.۱ اینچ در مدل بزرگ‌تر خواهد بود. هردوی این نمایشگرها هم تکنولوژی OLED دارند تا به این ترتیب امسال اولین سالی باشد که آیفون‌های سال دیگر نمایشگر LCD ندارند. اما نکته حائز اهمیت این است که این نمایشگرها توسط شرکت BOE Displays چین ساخته خواهد شد. دلیل انتخاب BOE به عنوان تامین‌کننده این نمایشگرها، احتمالا ارزان تمام شدن هزینه نهایی است.

یک سوالی که از همین حالا وجود دارد این است که آیا پنل‌های BOE می‌توانند کیفیتی در حد و اندازه پنل‌های گران‌قیمت سامسونگ داشته باشند؟ همچنین جدا از این موضوع، این نمایشگرها حداکثر سرعت نرخ تجدید ۶۰ هرتزی خواهند داشت.

جدا از نمایشگر، مطابق انتظارات این دو گوشی به پردازنده جدید اپل یعنی A14 مجهز خواهند شد. حافظه رم در این دو مدل هم ۴ گیگابایت تعیین شده که با سه مدل آیفون ۱۱ یکسان است و شاهد افزایش حافظه رم نیستیم. فریم دور بدنه این گوشی‌ها از جنس آلومینیوم خواهد بود و در بخش پشتی هم دارای دو دوربین هستند که آن‌ها به احتمال بسیار زیاد، شامل دوربین اولترا واید و دوربین معمولی می‌شوند. پشتیبانی از ۵G نیز نکته مهم دیگری است که امسال تمام چهار مدل آیفون ۱۲ از جمله این دو مدل، آن را دارا هستند.

در نهایت نکته مهم دیگری که درباره این گوشی‌ها لو رفته، قیمت و حافظه‌هایی است که iPhone 12 و iPhone 12 Max در آن‌ها عرضه می‌شوند. مدل پایه این گوشی‌ها برخلاف مدل‌های آیفون ۱۱، دیگر حافظه ۶۴ گیگابایتی ندارد و به حافظه ۱۲۸ گیگابایتی ارتقا پیدا کرده‌اند. این ترندی است که امسال اپل در تمامی کامپیوترها و محصولات دیگر خود پیش گرفته و تقریبا میزان حافظه را در تمامی محصولات جدید خود، به جز آیفون SE جدید، دو برابر کرده است.

همچنین این دو گوشی تنها در دو نسخه ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می‌شوند که مدل کوچک‌تر به ترتیب قیمت‌های ۶۴۹ و ۷۴۹ دلاری دارد و مدل بزرگ‌تر، به ترتیب قیمت‌های ۷۴۹ و ۸۴۹ دلار خواهد داشت.

آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس

نام این دو گوشی نیز مطابق با مدل‌های رده بالای آیفون ۱۱ است با این تفاوت که عدد ۱۱ با ۱۲ جایگزین شده. اندازه نمایشگر در این دو گوشی هم مثل شایعات قبلی، ۶.۱ و ۶.۷ اینچی خواهد بود اما با پنل‌های بسیار بهتری نسبت به دو مدل پایه از این گوشی روبرو هستیم.

اول از هرچیز، این پنل‌ها ساخت سامسونگ هستند و اپل هم نام Super Retina XDR را برای آن‌ها انتخاب کرده است. نکته بعدی، پشتیبانی از رنگ‌های بیشتر یا به صورت دقیق‌تر، رنگ‌های ۱۰ بیتی است. مهم‌ترین ویژگی اما ProMotion خواهد بود که این یعنی این پنل‌ها از سرعت نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی پشتیبانی می‌کنند.

البته مثل گوشی‌های اندرویدی، قرار نیست دکمه‌ای در ستینگ گوشی قرار بگیرد که با آن بتوان بین سرعت‌های مختلف نرخ تجدید جابه‌جا شد تا مثلا عمر باتری بهتری داشت بلکه در عوض، خود گوشی این کار را به صورت هوشمندانه انجام می‌دهد. این ویژگی اگر دقیقا مثل آیپد پرو باشد، نرخ تجدید متغیر است؛ به این معنی که اگر مثلا در حال تماشای یک ویدیو با سرعت ۲۴ فریم در ثانیه باشید، نرخ تجدید نمایشگر هم ۲۴ هرتزی می‌شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

تا اینجا همه چیز خوب به نظر می‌رسد اما آنطور که Jon Prosser به نقل از منبع خودش می‌گوید، اپل هنوز نتوانسته به شکل بهینه پشتیبانی از پروموشن را در این دو گوشی نهایی کند تا به شارژدهی گوشی هم صدمه‌ای وارد نشود. درواقع شارژدهی باتری در حال حاضر بزرگترین چالش پیش روی پروموشن است و شاید اگر اپل از نتیجه راضی نباشد، ProMotion را در این گوشی‌ها نبینیم با وجود آنکه پنل نمایشگر گوشی از این ویژگی پشتیبانی می‌کند!

جدا از این اطلاعات، دو مدل آیفون ۱۲ پرو هم مثل مدل‌های معمولی، دارای پردازنده A14 هستند. البته میزان حافظه رم آن‌ها به ۶ گیگابایت افزایش خواهد یافت و گفته شده پشتیبانی از ۵G نیز در این دو مدل سریع‌تر خواهد بود. دوربین‌های پشتی در این گوشی نیز سه تایی هستند که احتمالا دوربین تله‌فوتو در این بین دارای زوم سه برابری اپتیکال می‌شود. در کنار این سه دوربین هم دوربین LiDAR قرار می‌گیرد که پیش‌تر آن را در آیپد پرو جدید دیده‌ایم. فریم بدنه در این گوشی‌ها نیز از جنس استیل ضد زنگ خواهد بود تا رده‌بالا بودن آن در ظاهر هم مشخص باشد.

در نهایت، این گوشی در سه حافظه ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتی عرضه خواهد شد که از نظر قیمتی، تفاوتی با دو مدل آیفون ۱۱ پرو ندارد و قیمت‌های آن را در عکس زیر می‌توانید ببینید.

در پایان، لو رفتن این اطلاعات یعنی توسعه این گوشی مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد اما به دلیل پاندمی ویروس کرونا و محدودیت‌های به وجود آمده، عرضه این گوشی احتمالا با یک تا دوماه تاخیر نسبت به نسل قبلی مواجه خواهد بود. ممکن است همچنان اپل مراسمی در ماه سپتامبر برای معرفی این گوشی‌ها برگزار کند اما بعید به نظر می‌رسد که در ماه سپتامبر شاهد عرضه چهار مدل آیفون ۱۲ باشیم. شما درباره این گوشی‌ها و مشخصات آن‌ها چه فکر می‌کنید؟

