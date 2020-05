جزئیات جدیدی در رابطه با گوشی پوکو F2 پرو منتشر شد

اینطور که به نظر می‌رسد تا ساعاتی دیگر قرار است شاهد رونمایی از گوشی پوکو F2 پرو باشیم. اما یکی از افشاگران حوزه فناوری با نام Ishan Agrawal قبل از رونمایی رسمی از این محصول، رندرهایی از آن را در صفحه رسمی خود در توییتر منتشر کرد که در کنار آن شاهد مشخص شدن رنگ و حافظه داخلی نیز هستیم.

با توجه به اخبار جدید، پوکو F2 پرو قرار است از یک نمایشگر تمام صفحه بهره ببرد؛ درست مانند ردمی K30 پرو که البته پیش‌تر از این گوشی به عنوان پوکو پرو ۲ یاد می‌شد. همچنین این محصول قرار است در رنگ‌های خاکستری، آبی، بنفش و سفید و با حافظه ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایتی راهی بازار شود.

پیش‌تر ویدئوی تبلیغاتی زیادی از این گوشی منتشر شد. ظاهرا این گوشی قرار است ردمی K30 پرو تحت عنوان برند دیگری باشد و شایعه شده چیزی بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ پوند نیز قیمت دارد. البته در برخی از بازارها که از اینترنت ۵G بهره نمی‌برند ممکن است قیمت اندکی تغییر پیدا کند.

با توجه به قیمتی که برای این گوشی در نظر گرفته شده ظاهرا به زودی شاهد یک پرچم‌دار مقرون به صرفه خواهیم بود که این بار به معنای واقعی کلمه قدرتمند و ارزان قیمت است. حال باید دید چه قابلیت‌ها و امکانات جذابی با این محصول همراه خواهد شد.

در دوره‌ای که بیشتر شرکت‌ها از طراحی گوشی‌های قدرتمند اما مقرون به صرفه که از آن‌ها به عنوان پرچم‌دار کش یاد می‌شد صرف نظر کردند، شیائومی‌ می‌تواند همچنان با عرضه چنین محصولاتی به پیشرفت خود در بازار گوشی‌های هوشمند ادامه دهد. شنیده می‌شود پوکو F2 پرو قرار است با پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ و ۶/۸ گیگابایت رم راهی بازار شود.

نظر شما در رابطه با پرچم‌دار کش جدید شیائومی چیست؟ آیا این محصول می‌تواند فروش خوبی را در بین گوشی‌های هوشمند موجود در بازار تجربه کند؟

منبع: gsmarena

