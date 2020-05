اپل برای ساخت ایرپاد صدها گوش را اسکن کرده است

اپل برای اینکه از سازگاری بدنه ایرپاد با گوش‌های متعدد اطمینان حاصل کند، مهندسان این شرکت با دانشگاه استنفورد همکاری کرده‌اند تا پایگاه داده عظیمی از اطلاعات مربوط به ابعاد و شکل گوش‌های مختلف ایجاد کنند. در این رابطه، به تازگی در سایت Wired مقاله‌ای منتشر شده که «گرگ جاسویک» (Greg Joswiak)، نائب رییس بازاریابی محصولات اپل، در مورد این پروژه اظهارنظر کرده است.

او می‌گوید: «ما با دانشگاه استنفورد همکاری کردیم تا بتوانیم از صدها گوش با شکل و شمایل‌های مختلف اسکن سه‌بعدی دقیقی تهیه کنیم. برای ایرپاد پرو، ما این تحقیق را گسترده‌تر انجام دادیم و گوش‌های بیشتری مورد بررسی قرار گرفت. این اقدام باعث شد که طرح سازگار با بخش وسیعی از افراد خلق کنیم.»

این مقام ارشد جزییات بیشتری در مورد این پروژه مانند تعداد دقیق گوش‌های مورد بررسی قرار گرفته را فاش نکرده است. اما در هر صورت، این پروژه نشان می‌دهد که اپل برای طراحی محصولات خود تا چه حد وسواس به خرج می‌دهد. آقای «جاسویک» همچنین گفته که رویای اپل برای ایرپاد های بی‌سیم با غرور معمول اپل کلید خورده است؛ اینکه اپل نمی‌خواسته طراحی زیبای آیفون را با هدفون‌های سیمی خراب کند.

در هر صورت این وسواس عجیب اپل نتیجه داده و ایرپاد محصول بسیار موفقی بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، انتظار می‌رود در سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیون ایرپاد به فروش برسد. ایرپاد روی هم رفته به یکی از نمادین‌ترین طرح‌های اپل طی سال‌های اخیر تبدیل شده و «جاسویک» هم گفته که موفقیت این محصول فراتر از انتظارات آن‌ها بوده است.

