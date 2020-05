دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس رتبه دهم DxOMark را کسب کرد

سامسونگ برای گلکسی اس ۲۰ اولترا توجه ویژه‌ای به دوربین آن نشان داد و به‌عنوان مثال می‌توانیم به دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو با زوم ۴ برابری اشاره کنیم. اما در بررسی سایت تخصصی DxOMark دوربین این گوشی نتوانست در بین ۵ دوربین برتر قرار بگیرد و حالا این سایت دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس را بررسی کرده که در ادامه به نتایج این بررسی می‌پردازیم.

طبق این بررسی، دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس توانسته امتیاز ۱۱۸ را دریافت کند و به همین خاطر در رتبه‌ی دهم قرار گرفته است. روی هم رفته، دوربین این گوشی ۳ امتیاز کمتر از شیائومی می نوت ۱۰ پرو و هواوی میت ۳۰ پرو دریافت کرده است. اما در این میان، موفق شده نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و هواوی P30 پرو در جایگاه بهتری قرار بگیرد.

دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس از لحاظ عکاسی موفق به اخذ امتیاز ۱۲۷ شده و DxOMark از ویژگی‌های مختلف آن تعریف و تمجید کرده است. از جمله امکانات مورد تمجید قرار گرفته می‌توانیم به کیفیت بالای دوربین اولترا واید، نوردهی دقیق، محدوده دینامیکی گسترده، رنگ‌های زنده و ثبت جزییات مناسب در فضای بیرونی اشاره کنیم. در این میان، این دوربین به دلیل نویزهای بالا و روشنایی نه‌چندان مناسب تصاویر در محیط‌های کم‌نور مورد انتقاد قرار گرفته است.

سامسونگ در مورد این گوشی اگرچه به وجود قابلیت زوم ۳ برابری اشاره کرده، اما این زوم در حقیقت به صورت هیبریدی است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، دوربین ۶۴ مگاپیکسلی گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس در حقیقت از زوم اپتیکال ۱.۰۶ برابری پشتیبانی می‌کنند. سایت DxOMark اعلام کرده زوم دوربین این گوشی در محیط‌های روشن در حد فواصل کوتاه مناسب است و حتی در چنین شرایطی تا حد زوم ۵ برابری هم می‌تواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

در زمینه‌ی فیلم‌برداری، دوربین گلکسی اس ۲۰ پلاس امتیاز ۱۰۰ را دریافت کرده است. از جمله نقاط قوت فیلم‌برداری این گوشی می‌توان به نوردهی دقیق در بیشتر شرایط، رنگ‌های زنده در محیط‌های بیرونی و رندر مناسب بافت‌ها اشاره کرد. همچنین فوکوس خودکار آن هم مورد تمجید قرار گرفته و حتی گفته شده تا حد اندکی عملکرد فوکوس خودکار آن بهتر از گلکسی اس ۲۰ اولترا محسوب می‌شود.

اما DxOMark از نویز زیاد در محیط‌های کم‌نور، محدوده دینامیکی نسبتا محدود و لرزش گیر نه‌چندان ایدئال انتقاد کرده است. در پایان، این سایت اعلام کرده که دوربین این گوشی مستحق قرارگیری در بین ۱۰ گوشی برتر است اما روی هم رفته دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی آن نسبت به دوربین‌های برتر حرف بیشتری برای گفتن ندارد و دوربین ۶۴ مگاپیکسلی هم در اصل زوم دیجیتالی را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

