معرفی پیکسل ۴a احتمالا به ماه آینده موکول شده است

اگر بحران کرونا اتفاق نیفتاده بود، در هفته جاری کنفرانس گوگل I/O 2020 برگزار می‌شد. سال گذشته در جریان این کنفرانس گوگل، گوشی پیکسل ۳a معرفی شد و بر اساس گزارش‌ها امسال هم قرار بوده چنین کاری تکرار شود. در هر صورت، در ابتدا به نظر می‌رسید در هفته جاری پیکسل ۴a در یک رویداد آنلاین معرفی خواهد شد.

با این حال، طبق گزارش یکی از سایت‌های معتبر آلمانی، به نظر می‌رسد در ماه جاری نباید انتظار معرفی این گوشی را داشته باشیم و در عوض رونمایی از آن به ماه آینده یعنی ژوئن موکول شده است. مدتی قبل، همین سایت آلمانی گزارش داده بود که گوشی مذکور از تاریخ ۲۲ مه روانه‌ی فروشگاه‌های اروپا می‌شود.

اما حالا بر اساس اسناد فاش شده اپراتور مخابراتی Vodaphone، تاریخ ارائه این گوشی ۵ ژوئن تعیین شده است. این تاریخ جدید با تاریخ مربوط به مراسم رونمایی از اندروید ۱۱ همخوانی دارد که قرار است در تاریخ ۳ ژوئن رسما معرفی شود. با توجه به تیزری که گوگل که برای این رویداد منتشر کرده، انتظار می‌رود گوگل از محصولات سخت‌افزاری هم رونمایی کند که به احتمال زیاد یکی از آن‌ها پیکسل ۳a خواهد بود.

در هر صورت از آنجایی که نسل قبلی این گوشی فروش بسیار خوبی داشته، باید ببینیم پیکسل ۴a می‌تواند این موفقیت را تکرار کند یا نه. همچنین باید به نسل جدید آیفون SE هم اشاره کنیم که رقیب مستقیم پیکسل ۴a محسوب می‌شود و به همین خاطر امسال گوگل کار سخت‌تری در پیش خواهد داشت.

