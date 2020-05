بر اساس اعلام یکی از افشاگران حوزه تکنولوژی به نام Max Weinbach، سامسونگ مشغول توسعه چند مدل گوشی تاشو جدید است. در همین رابطه، یکی دیگر از افشاگران اطلاعات بیشتری در مورد آن‌ها مطرح کرده است. به گفته Max Weinbach، سامسونگ به غیر از گلکسی فولد ۲ قصد دارد از گلکسی فولد E هم رونمایی کند که ظاهرا مدل مقرون‌به‌صرفه این خانواده خواهد بود. به گفته او، گوشی تاشو مذکور با قیمت حدود ۱۱۰۰ دلار روانه‌ی بازار خواهد شد و روی هم رفته در مقایسه با گلکسی فولد ۲ بسیار ارزان‌تر محسوب می‌شود.

این افشاگر مدعی شده که سامسونگ در کل مشغول ساخت سه گوشی تاشو جدید است که دو مدل از آن‌ها از نمایشگرهای پلاستیکی بهره می‌برند و یکی از آن‌ها مجهز به نمایشگر دارای پوشش شیشه‌ای UTG خواهد بود. این تقریبا تمام اطلاعاتی است که آقای Weinbach فاش کرده ولی در ادامه افشاگر دیگری با نام کاربری Mauri QHD در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است.

او می‌گوید بر اساس اطلاعات موجود، گلکسی فولد E در حقیقت گلکسی فولد لایت نام دارد. همچنین او خاطرنشان کرده گوشی موردنظر حدود ۹۰۰ دلار قیمت دارد و در ضمن احتمالا فقط در بخش داخلی دارای نمایشگر خواهد بود.

انتظار می‌رود گلکسی فولد ۲ همراه با گلکسی نوت ۲۰ در ماه آگوست معرفی شود. بر اساس گزارش‌های مختلف، برای این گوشی تاشو می‌توانیم انتظار پشتیبانی از قلم S Pen را داشته باشیم. در رابطه با طراحی جدیدترین گوشی تاشو پرچم‌دار سامسونگ یعنی گلکسی فولد ۲ فعلا نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم ولی به نظر می‌رسد ترکیبی از طراحی گلکسی فولد و گلکسی Z Flip خواهد بود.

این یعنی مانند گلکسی فولد به صورت عمودی باز و بسته می‌شود ولی مشابه Z Flip نمایشگر انعطاف‌پذیر آن دارای پوشش شیشه‌ای است. همچنین باید انتظار بهره‌گیری از نمایشگر حفره‌دار در بخش داخلی و بیرونی را داشته باشیم. در مورد فولد ۲ هم همچنین باید بگوییم که ظاهرا حاشیه‌های نمایشگر بیرونی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. دوربین‌های اصلی گلکسی فولد ۲ هم به احتمال زیاد مشابه گلکسی اس ۲۰ پلاس خواهند بود. در پایان باید خاطرنشان کنیم که با نزدیک‌تر شدن به زمان عرضه جدیدترین گوشی تاشو پرچم‌دار سامسونگ، اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر خواهد شد.

