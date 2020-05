ایلان ماسک قوانین قرنطینه را زیر پا گذاشت؛ بازگشایی کارخانه تسلا

ایلان ماسک، مدیرعامل کمپانی تسلا، بازگشایی کارخانه خودروسازی این شرکت در کالیفرنیا را تایید کرده و در این حالی است که چنین اقدامی نقض قوانین محلی مربوط به قرنطینه محسوب می‌شود. ایلان ماسک گفته که در هفته جاری در خط تولید این شرکت حضور دارد و همچنین نوشته: «اگر قرار است کسی دستگیر شود، آن فرد باید من باشم.»

آقای ماسک طی روزهای گذشته تلاش کرد که علیه قوانین محدودکننده وضع شده از جانب مقامات بخش آلامدا ایالت کالیفرنیا مبارزه کند که این قوانین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا شده‌اند. بر اساس این قوانین، تمام کسب‌وکارهای غیرضروری فقط مجاز به انجام کارهای بسیار ساده مانند بررسی پرداخت کارکنان هستند. ایلان ماسک هم در ابتدا به این فرمان اعتراض کرد ولی کارخانه خودروسازی این شرکت به ناچار از تاریخ ۲۳ مارس تعطیل شده است.

ایلان ماسک هم در روزهای گذشته سخت مشغول تلاش بوده تا بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن خط تولید کارخانه موردنظر را بازگشایی کند. در همین رابطه، سرپرست بخش آلامدا به روزنامه نیویورک تایمز گفته که آن‌ها با شرکت تسلا به توافق‌های اولیه دست پیدا کرده‌اند تا این کارخانه در تاریخ ۱۸ مه کار خود را آغاز کند. اما این اظهارنظر، قبل از ثبت شکایت ایلان ماسک از مقامات موردنظر به منظور اعتراض به این قوانین بوده است.

در هر صورت حالا خط تولید کارخانه خودروسازی تسلا فعالیت خود را آغاز کرده و به کارکنان هم گفته شده اگر احساس ناراحتی می‌کنند می‌توانند در خانه بمانند اما برای انجام این کار باید مرخصی بدون حقوق بگیرند. در همین رابطه می‌توانیم به دیگر خودروسازان آمریکایی مانند فورد و جنرال موتوروز اشاره کنیم که قرار است در اواخر ماه جاری فعالیت خود را از سر بگیرند. برخی از این شرکت‌ها می‌خواستند زودتر فعالیت خود را آغاز کنند ولی با مقاومت اتحادیه کارگران شرکت‌های اتومبیل‌سازی مواجه شدند.

با وجود اینکه کارخانه خودروسازی خط تولید خود را بازگشایی کرده، بخش آلامدا در این زمینه بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن آمده که مقامات از تسلا انتظار دارند برنامه‌ی این شرکت را برای بازگشایی دریافت و آن را بررسی کنند تا بر سر یک زمانبندی مشخص برای بازگشایی به توافق برسند. در بیانیه موردنظر آمده که آن‌ها تا زمانی که برنامه تسلا را برای بازگشایی تایید نکنند، این شرکت نمی‌تواند به غیر از کارهای بسیار ساده اقدامات دیگری را انجام دهد.

منبع: The Verge

