با توجه به آخرین توییتی که راس یانگ، مدیرعامل شرکت Display Supply Chain Consultants، در صفحه رسمی خود منتشر کرد، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد فناوری LTPO را به نمایشگر گلکسی نوت ۲۰ بیاورد.

قبل از پرداختن به این موضوع، باید به این نکته اشاره کنیم که امسال قرار نیست شاهد عرضه نسخه اولترا گلکسی نوت ۲۰ باشیم و مانند سری قبل، تنها دو سری استاندارد و پلاس راهی بازار خواهند شد. نوت ۲۰ پلاس بزرگ‌ترین مدل است که از نسل قبل خود ۰.۷ اینچ بزرگ‌تر خواهد بود (۶.۸۷ اینچ). البته به نظر می‌رسد این بزرگ‌تر شدن نمایشگر، وضوح بالاتر آن را نیز به همراه داشت و اینبار شاهد وضوح ۱۴۴۴ × ۳۰۹۶ هستیم.

رفرش ریت ۱۲۰ هرتز امسال برای هر دو محصول در نظر گرفته خواهد شد که با توجه به توییت راس یانگ، به صورت متغیر عمل می‌کند و همین مسئله نیز باعث مصرف بهینه باتری می‌شود. دقیقا مشخص نشده و نمی‌دانیم رفرش ریت متغیر چه تفاوتی با سوییچ خودکار در سری اس ۲۰ دارد که تحت شرایطی خاص رفرش ریت را به ۶۰ هرتز کاهش می‌دهد.

به گلکسی نوت ۲۰ که می‌رسیم، اندازه نمایشگر به ۶.۴۲ اینچ کاهش می‌یابد که البته باز هم به نسبت قبل اندکی بزرگ‌تر است. به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد وضوح +۱۰۸۰P را برای این محصول نیز حفظ کند که خب برای کاهش هزینه حرکت هوشمندانه‌ای است. خوشبختانه رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مانند سری اس ۲۰ به این مدل هم خواهد آمد و محدود به مدل بالارده نیست.

اما نکته قابل توجه، فناوری LTPO است که در توییت راس یانگ به آن اشاره شده:

نمایشگر نوت ۲۰ پلاس از ۶.۸ اینچ به ۶.۸۷ اینچ و وضوح آن نیز به ۱۴۴۴ × ۳۰۹۶ پیکسل ارتقا خواهد یافت. تراکم پیکسل در آن به ۴۹۷ می‌رسد و نسبت تصویر ۱۹.۳:۹ است. پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز به همراه فناوری LTPO و رفرش متغیر، کمترین مصرف انرژی را در پی خواهد داشت.

ظاهرا سامسونگ قصد دارد پنل‌های OLED خود را با فناوری LTPO طراحی کند که هم باعث کاهش ضخامت گوشی می‌شود و هم از نظر مصرف انرژی ۵ الی ۱۵ درصد بهتر از LTPS عمل می‌کند. در ابتدا چنین فناوری را در اپل واچ سری ۴ اپل دیدیم که بعدها سامسونگ آن را در ساعت هوشمند گلکسی واچ اکتیو ۲ بکار برد و حالا می بینیم که به گوشی‌های این شرکت نیز راه خواهد یافت.

هنوز مشخص نیست سامسونگ در گلکسی فولد ۲ از چه فناوری برای ساخت نمایشگر استفاده می‌کند و بنابراین باید منتظر ماند و دید در آینده چه خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر می‌شود.

