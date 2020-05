در این مطلب به مقایسه سرعت شارژ آیفون SE 2020 با شارژرهای ۵ و ۱۸ واتی می‌پردازیم تا ببینیم آیا تفاوت فاحشی بین این دو وجود دارد یا خیر.

آیفون SE 2020 در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده موجود بین گوشی‌های هوشمند را در کوچک‌ترین کالبد و البته قیمت داراست. اما هرچه که در بخش قدرت و عملکرد عالی است، در بخش شارژر، روی کاغذ ناامید کننده ظاهر شد. البته اپل پشتیبانی از شارژر ۱۸ واتی را برای این محصول فراهم کرده ولی درون جعبه تنها آداپتور ۵ واتی را در اختیار خواهید داشت. بنابراین اولین چیزی که احتمالا بعد از خرید آیفون SE 2020 به تعویض آن نیاز خواهید داشت همین آداپتور است.

اما قبل از اینکه حکم نهایی را در رابطه با این دو شارژر صادر کنیم بهتر است نگاهی بیندازیم به عملکرد آن‌ها تا ببینیم آیا بین ۵ و ۱۸ وات واقعا تفاوت زیاد و توجیه کننده‌ای وجود دارد یا خیر. در ابتدا می‌پردازیم به نتیجه‌ای که با شارژر ۵ واتی رقم خورد. لازم به ذکر است باتری آیفون SE 2020 حدودا ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت دارد.

سرعت شارژ آیفون SE 2020 با شارژر ۵ واتی

در ۱۵ دقیقه: ۱۴ درصد

در ۳۰ دقیقه: ۲۴ درصد

در ۴۵ دقیقه: ۴۳ درصد

در ۱ ساعت: ۵۷ درصد

در ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه: ۷۰ درصد

در ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه: ۸۱ درصد

در ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه: ۱۰۰ درصد

همانطور که مشاهده کردید، تصور اینکه بخواهیم یک باتری ۱۸۲۱ میلی‌آمپر ساعتی را در ۲ ساعت و نیم شارژ کنیم واقعا آزار دهنده است و اینکه می‌بینیم اپل آداپتور ۱۸ واتی را به صورت جداگانه و با مبلغ نه چندان ارزانی به فروش می‌رساند کمی توی ذوق می‌زند. نکته منفی اما در رابطه با شارژر ۵ واتی، مدت زمان طولانی برای پر کردن گوشی نیست، بلکه در حقیقت با ۳۰ دقیقه شارژ کردن شما تنها ۲۸ درصد از باتری را در اختیار خواهید داشت که این مسئله در گوشی‌هایی با باتری بیش از ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت نیز به چشم نمی‌خورد. بنابراین همیشه قبل از مسافرت یا رفتن به مکان‌هایی که ممکن است دسترسی به شارژر سخت باشد باید یا پاوربانک به همراه داشته باشید یا گوشی را از قبل ۱۰۰ درصد شارژ کنید.

سرعت شارژ آیفون SE با شارژر ۱۸ واتی

در ۱۵ دقیقه: ۳۰ درصد

در ۳۰ دقیقه: ۵۵ درصد

در ۴۵ دقیقه: ۷۳ درصد

در ۱ ساعت: ۸۳ درصد

در ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه: ۹۲ درصد

در ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه: ۹۶ درصد

در ۲ ساعت: ۱۰۰ درصد

همانطور که می‌بینید، در زمان شارژ کامل تنها نیم ساعت تفاوت وجود دارد اما نکته ارزشمند و بسیار حیاتی این است که تنها با ۳۰ دقیقه شارژ کردن گوشی می‌توانید نصف باتری را احیا کنید. جالب تر اینکه فقط به ۱۵ دقیقه زمان بیشتر نیاز خواهید داشت تا تقریبا دو سوم توان کامل باتری در اختیارتان قرار گیرد.

با در نظر گرفتن این که آیفون SE 2020 از نظر باتری، عملکرد نه چندان خوبی را در محدوده قیمتی خود به نمایش گذاشت، بنابراین اگر هزینه یک شارژر ۱۸ واتی را تقبل کنید، قطعا یک تجربه کم‌نظیر از قدرتمندترین گوشی ۴.۷ اینچی حال حاضر خواهید داشت.

شما عزیزان می‌توانید نمودار مصرف باتری آیفون SE را نیز در زیر مشاهده کنید.

این تست، سبک‌ترین تستی بود که وب‌سایت Phonearena روی عضو کوچک خانواده آیفون‌ها انجام داد که اکثر گوشی‌ها می‌توانند در آن حدودا ۱۰ ساعت یا بیشتر دوام بیاورند. آیفون SE شاید نتوانسته باشد به میزان متوسط دست پیدا کند و در مقایسه با گوشی‌های هم‌رده با خود (در این تست حضور ندارند) مدت زمان کمتری دوام آورد اما با این حال آن را رضایت بخش ارزیابی می‌کنیم.

در این تست همانطور که از نامش پیداست، گوشی حین استریم ویدئو از یوتیوب مورد بررسی قرار می‌گیرد که اندکی فشار بیشتر روی باتری وارد می‌کند. در این بررسی هر سه دقیقه یک درصد از شارژ باتری آیفون کم شد تا اینکه در نهایت در مدت زمان ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه به پایان رسید. در این مقایسه نه تنها این گوشی به حد متوسط حتی نزدیک هم نشد بلکه از بسیاری گوشی‌های دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشت.

در نهایت می‌رسیم به انجام بازی سه بعدی روی گوشی نظیر Call of Duty، ماینکرفت، PUBG و … که مصرف گرافیک و پردازنده را به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه توان باتری بالایی را می‌طلبد. انتظار نداشتیم آیفون SE 2020 در این بخش عالی عمل کند و در حالی که بازی‌ها روی بالاترین تنظیمات نیز اجرا نشدند، این محصول توانست تنها ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه دوام بیاورد.

اینکه اپل در این گوشی نتوانسته از باتری بزرگ‌تر استفاده کند جای دفاع دارد اما یک سری موارد مانند نمایشگر وجود داشت که اگر از LCD به LED تغییر می‌کرد شاید وضعیت اندکی بهتر می‌شد. به هرحال اپل در طراحی این گوشی نوآوری چندانی به خرج نداد و به نظر می‌رسید اگر بخش‌هایی از گوشی در عین ثابت ماندن قیمت ارتقا می‌یافتند، شرایط کمی به نفع کاربران می‌شد.

phonearena

