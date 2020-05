پوکو F2 پرو با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ و نمایشگر AMOLED معرفی شد

شرکت پوکو یکی از زیر مجموعه‌های شیائومی است که امروز سومین گوشی تاریخ خود را معرفی کرد. اولین محصول این شرکت یعنی پوکو F1 یکی از محبوب‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۱۸ بود و به دلیل مشخصات سخت‌افزاری عالی و قیمت کمی که داشت، به آن لقب «قاتل پرچمداران» داده بودند. حالا پس از تقریبا دو سال، پوکو F2 پرو از راه رسیده تا جایگزین آن محصول شود.

اما این وسط یک چیزی شبیه به آن پوکویی نیست که در سال ۲۰۱۸ دیدیم و آن طراحی و خود محصول است. برخلاف پوکو F1 که یک محصول کاملا جدید بود، پوکو F2 پرو همان گوشی ردمی K30 پرو است که حالا با برند پوکو به بازار عرضه خواهد شد. گوشی قبلی پوکو یعنی Poco X2 هم درواقع نسخه معمولی ردمی K30 بود که با برند Poco عرضه شد.

ردمی K30 پرو را که از این معادله کنار بگذاریم، گوشی جدید پوکو F2 پرو بهبود‌های زیادی نسبت به نسل قبلی داشته است. اولین مورد استفاده از بهترین چیپست کوالکام در حال حاضر، یعنی اسنپدراگن ۸۶۵ است. در مراسم معرفی پوکو F2 Pro صحبت‌های زیادی در مورد سیستم خنک‌کننده این گوشی شنیدیم که پوکو به آن LiquidCool 2.0 می‌گوید.

سیستم خنک‌کننده جدید دارای سه لایه شامل گرافیت، گرافین و لایه سومی به نام Super VC است. به طور کل صفحه تشکیل شده از این سه لایه، بزرگ‌تر از بسیاری از گوشی‌های بازار است که پوکو می‌گوید باعث می‌شود تا گوشی F2 Pro بتواند خنک‌تر و بهتر از رقبای مشابه خود عمل کند. در این مراسم حتی Poco F2 Pro با گوشی‌هایی مثل وان پلاس ۸ پرو و گلکسی اس ۲۰ پلاس مقایسه و گفته شد که چقدر پوکو F2 Pro می‌تواند خنک‌تر باشد و در مصرف انرژی صرفه‌جویی داشته باشد.

پوکو F2 پرو با اندروید ۱۰ همراه خواهد بود که روی آن Poco Launcher 2.0 نصب شده است. دارک مود، ویژگی جدید رابط کاربری این گوشی است تا نمایشگر AMOLED دستگاه بتواند به بهترین شکل آن را اجرا کند.

حافظه داخلی این گوشی حالا در مدل پایه ۱۲۸ گیگابایتی است که دو برابر نسل قبلی به حساب می‌آید. همچنین امکان خرید این گوشی در حافظه ۲۵۶ گیگابایتی هم وجود دارد. همچنین حافظه داخلی این گوشی از نوع UFS 3.1 است که نسبت به UFS 2.1 در نسل قبلی، بسیار سریع‌تر خواهد بود. سریع‌تر شدن حافظه و افزایش میزان آن، اهمیت زیادی دارد چراکه دیگر این گوشی فاقد جایگاه کارت حافظه microSD است.

جدا از چیپست و مشخصات جدید، دوربین‌های پوکو F2 پرو احتمالا دلیل خوبی برای هواداران این برند است تا سراغ این گوشی بروند. دوربین اصلی حالا سنسوری در اندازه بزرگ ۱/۱.۷۲ اینچی با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل دارد که با ویژگی Pixel Binning، عکس‌هایی ۱۶ مگاپیکسلی ذخیره می‌کند. البته امکان عکاسی در حالت ۶۴ مگاپیکسلی هم وجود خواهد داشت.

دوربین بعدی که پوکو به آن Tele Macro می‌گوید، سنسور ۵ مگاپیکسلی همراه با لنز ۵۰ میلی‌متری دارد تا زوم ۲ برابر را امکان‌پذیر کند. همچنین این دوربین می‌تواند در حالت ماکرو، بین فاصله ۳ تا ۷ سانتی‌متری فوکوس کند تا عکاسی ماکرو هم امکان پذیر باشد. دیگر دوربین‌ها شامل یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اولترا واید و یک دوربین دو مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان می‌شود.

آخرین دوربین این گوشی درون بدنه و در فریم بالایی مخفی شده که یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی دارد و به صورت پاپ‌آپ باز می‌شود تا کاربر با آن سلفی بگیرد. این یعنی نمایشگر ۶.۶۷ اینچی و AMOLED این گوشی، فاقد هرگونه ناچ یا بریدگی است. این پنل که از HDR+ هم پشتیبانی می‌کند، تنها شاید یک نقطه ضعف داشته باشد و آن نرخ تجدید ۶۰ هرتزی است. همچنین به دلیل اینکه حالا نمایشگر AMOLED داریم، سنسور اثر انگشت هم به زیر نمایشگر نقل مکان کرده است.

در حالی که شیائومی قید جایگاه کارت حافظه در این گوشی را زده و مثل نسل قبل امکان افزایش حافظه وجود ندارد اما پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون دست نخورده باقی مانده است. اگر هم به این پورت اهمیت نمی‌دهید، پوکو F2 Pro از بلوتوث ۵.۱ و فناوری aptX HD پشتیبانی می‌کند.

در نهایت، وقت آن رسیده تا سراغ باتری پوکو F2 پرو برویم. باتری این گوشی ظرفیت ۴۷۰۰ میلی‌آمپری دارد که ۷۰۰ میلی‌آمپر نسبت به نسل قبلی بیشتر است. همچنین سرعت شارژر این گوشی نیز به ۳۰ وات رسیده که نسبت به شارژر ۱۸ واتی پوکو F1، بهبود قابل توجهی است.

پوکو F2 پرو با قیمت ۵۰۰ دلار برای مدل پایه با رم ۶ گیگابایتی و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی همراه است. مدل رده‌بالاتر با رم ۸ و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی نیز ۶۰۰ دلار قیمت خواهد داشت. همچنین همانطور که اشاره کردیم، پوکو در بخش‌های زیادی از مراسم خود، گوشی پوکو F2 Pro را با گلکسی اس ۲۰ پلاس و وان پلاس ۸ پرو مقایسه کرد و در تصویر زیر می‌توانید نتیجه آن مقایسه را هم ببینید.

منبع: GSMArena

The post پوکو F2 پرو با پردازنده اسنپدراگن ۸۶۵ و نمایشگر AMOLED معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala