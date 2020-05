در سال‌های نه‌چندان دور و پیش از آن‌که گوشی‌های هوشمند با نمایشگرهای لمسی به عنوان استاندارد اصلی بازار در نظر گرفته شوند؛ بازار تلفن‌های همراه پر بود از محصولات مختلف برندهایی همچون نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ، موتورولا و … که هر یک از این شرکت‌ها در هر محصول از طراحی خاص و متفاوتی استفاده می‌کردند. اما اکنون تمام گوشی‌های هوشمند ظاهری مشابه، تکراری و خسته‌کننده دارند که شاید تنها تفاوت آن‌ها را بتوان در خمیده یا تاشو بودن نمایشگر خلاصه کرد. خوشبختانه، به‌نظر می‌رسد ال‌جی قصد دارد با معرفی محصولی جدید به نام ال‌جی Wing که از صفحه نمایش چرخان بهره می‌گیرد، از این روند تکراری فاصله بگیرد و محصولی متفاوت را به بازار عرضه کند.

در حالی‌که بسیاری از تولید کنندگان گوشی‌های هوشمند سعی دارند تا با ارائه ایده‌های جدید محصولات خود را از سایر رقبا متمایز کنند، ال‌جی هم دست به‌کار شده و با کنار گذاشتن برخی از محصولات قدیمی و ناموفق، تولید محصولاتی با مشخصات و نام‌های جذاب را آغاز کرده است. نقطه آغاز این تحول در بخش موبایل این کمپانی، معرفی ال‌جی Velvet بود که میان‌رده‌ای سطح بالا با طراحی جدید و زیبا محسوب می‌شود و از شبکه ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. اما در چند روز گذشته کمپانی کره‌ای باز هم نگاه‌ها را به خود جلب کرده و این بار صحبت از نسل جدیدی از خانواده گوشی‌های این شرکت با نام ال‌جی Wing به میان آمده است.

نام Wing به معنی بال، چندان هم با طراحی متفاوت و عجیب این محصول بی‌ربط نیست. صفحه نمایش اصلی ال‌جی Wing به‌گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان آن را به‌صورت افقی نیز چرخاند. در این حالت، در زیر نمایشگر اصلی یک نمایشگر ثانویه ظاهر خواهد شد و این دستگاه که اکنون به حرف T شباهت دارد؛ می‌تواند به یک ابزار کاربردی برای محتوای چندرسانه‌ای تبدیل شود.

البته گوشی‌های مجهز به صفحه نمایش چرخان در دوران پیش از اسمارت‌فون‌ها نیز وجود داشتند و اگر دهه اول قرن ۲۱ را به‌خاطر داشته باشید؛ احتمالا محصولاتی مانند نوکیا N93، نوکیا ۶۲۶۰، سامسونگ SGH-Z130 و سامسونگ Anycall SCH-V600 را هم به یاد دارید.

هنوز زود است که بخواهیم درباره ویژگی‌های اختصاصی نمایشگر چرخان ال‌جی Wing نظر دهیم و باید صبر کرد و دید کره‌ای‌ها چه محتوا و کاربردهایی را برای آن در نظر گرفته‌اند. در واقع، اکنون سوال اصلی این است که آیا این شرکت تا کنون تلاشی جدی برای تبدیل این طرح به یک محصول واقعی داشته است؟ طبق آنچه Herald، غول رسانه‌ای کره جنوبی، در روزهای گذشته فاش کرده است، ال‌جی قصد دارد در نیمه دوم سال از Wing رونمایی کند و قیمت این محصول نیز مبلغ یک میلیون وون کره جنوبی (تقریبا ۸۰۰ دلار آمریکا) خواهد بود.

امروز ETNews نیز در گزارشی به مشخصات ال‌جی Wing پرداخته و مدعی شده است که این گوشی به نمایشگر چرخان ۶.۸ اینچی و نمایشگر ثانویه ۴ اینچی مجهز خواهد بود. این رسانه به مشخصات دیگری مانند استفاده از چیپست‌های ۵G اسنپ دراگون سری ۷ و دوربین سه‌گانه با لنز اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هم اشاره کرده است. استفاده از چیپست‌های سری ۷ اسنپ دراگون به این معنی است که Wing نیز مانند Velvet از جمله میان‌رده‌های ۵G خواهد بود. ظاهرا ال‌جی تصمیم دارد با معرفی محصولات جدید و قدرتمند خود سهمی از بازار میان‌رده‌ها تصاحب کند، همان بازاری که چند سالی است رقبای قدرتمندی مانند سامسونگ، هواوی و شیائومی در آن حکمرانی می‌کنند.

منبع: Phone Arena – Android Authority

The post مشخصات و تصاویر جدیدی از میان‌رده ال‌جی Wing با نمایشگر چرخان فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala