بار دیگر شاهد انتشار جزئیاتی از گوشی مورد انتظار شیائومی ردمی ۹ هستیم که این اطلاعات همزمان با انتشار گواهی‌نامه این محصول توسط FCC (کمیسیون فدرال ارتباطات) به دستمان رسید.

اینطور که به نظر می‌رسد، ردمی ۹ قرار است با یک باتری حجیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و رابط کاربری MIUI 11 راهی بازار شود و این به احتمال بسیار زیاد یعنی اندروید ۱۰، سیستم عامل پیش فرض این گوشی خواهد بود.

با نگاهی به این جزئیات می‌بینیم باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نیز در بین مشخصات فنی این گوشی دیده می‌شود اما متاسفانه در رابطه با شارژر آن چیزی نمی‌دانیم. اخیرا شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه شارژر این محصول ۱۰ واتی خواهد بود که به نسبت مدل ۱۸ واتی نسل گذشته یک عقب‌گرد محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: ردمی K30 Racing Edition معرفی شد؛ اولین گوشی دارای تراشه اسنپدراگون ۷۶۸G

با توجه به خبرهایی که در گذشته پیرامون شیائومی ردمی ۹ منتشر شده بود، می‌دانیم این محصول از نمایشگری ۶.۶ اینچی بهره می‌برد که به نسبت نمایشگر ۶.۲ اینچی ردمی ۸، اندکی بزرگ‌تر است. به نظر می‌رسد هنوز برای این سری از گوشی‌های ردمی زود باشد که به اینترنت ۵G مجهز شوند. در عوض این محصول از وای‌فای ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند و می‌تواند سرعت بالایی را در این زمینه ارائه دهد.

حال که گواهی‌نامه ردمی ۹ منتشر شده، کاملا بستگی به شیائومی دارد که چه زمانی این محصول را راهی بازار می‌کند. شایعات حاکی از آن است ردمی ۹ با دوربین چهارگانه در دسترس قرار می‌گیرد که در این بین سنسور اصلی ۱۳ مگاپیکسل، فوق عریض ۸ مگاپیکسل، ماکرو ۵ مگاپیکسل و سنجش عمق نیز ۲ مگاپیکسل بزرگی خواهند داشت. گفته می‌شود قلب تپنده این محصول را پردازنده هلیو G70 مدیاتک تشکیل می‌دهد؛ پردازنده‌ای میان‌رده که از دو هسته قدرتمند Cortex-A75 و ۶ هسته کم مصرف Cortex-A55 بهره می‌برد. این مشخصات فنی پیشرفت ردمی ۹ به نسبت ردمی ۸ را به خوبی نشان می‌دهد و از آن جایی که ردمی در قیمت‌گذاری محصولات خود همیشه منصفانه عمل می‌کرده، به نظر می‌رسد این گوشی یکی از پرفروش‌ترین‌های این شرکت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: لیست کامل قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی

منبع: gsmarena

The post شیائومی ردمی ۹ به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala