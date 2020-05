به گزارش The Korea Herald، در سه ماه اول سال ۲۰۲۰، سامسونگ به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده گوشی‌های ۵G در تمامی بازارها شناخته شد و جالب این جاست در جمع ۵ فروشنده برتر این محصولات، فقط سامسونگ شرکتی غیر چینی بود.

در فصل اول امسال، ۲۴.۱ میلیون گوشی هوشمند ۵G فروخته شد که در این بین، ۸.۳ میلیون سهم سامسونگ بود؛ یعنی ۳۴.۱ درصد درصد از سهم بازار. سایه به سایه سامسونگ، هواوی حرکت می‌کند که سهم آن از ۱۵.۸ میلیون باقی مانده ۸ میلیون بود (۳۳.۲ درصد). جالب اینجاست سال قبل، تقریبا با همین نسبت، سامسونگ پشت سر هواوی قرار داشت. غول چینی توانست در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ حدودا ۶.۹ میلیون گوشی ۵G به فروش برساند و سامسونگ هم در مدت زمان مشابه ۶.۷ میلیون از این محصولات فروخته بود.

در رده بعدی ویوو و شیائومی قرار گرفته‌اند که به ترتیب ۲.۹ و ۲.۵ میلیون گوشی ۵G به فروش رساندند. در نهایت هم به اوپو می‌رسیم که ۱.۲ میلیون فروش داشت و با ۵ درصد سهم از بازار، در رده پنجم قرار گرفت. دیگر شرکت‌ها نیز در مجموع، ۵ درصد از سهم کل بازار را در اختیار دارند.

بیشتر بخوانید: سامسونگ پشتیبانی از اینترنت ۵G را به گوشی‌های میان‌رده خود می‌آورد

جالب اینجاست هواوی در حالی به این پیشرفت‌ها دست پیدا می‌کند که توسط دولت آمریکا تحریم شده و اگر قرار باشد به موفقیت دست پیدا کند کاملا به بازار کشور چین وابسته است. سامسونگ هم از زمان معرفی گلکسی اس ۱۰ تاکنون تولید گوشی‌های ۵G را آغاز کرده و از آن جایی هم که در بخش گوشی‌های هوشمند شرایط ایده‌آلی ندارد، شاهد اختلاف فاحش آن با هواوی نیستیم.

در سال بعد و با معرفی گوشی‌های بیشتر با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G نظیر آیفون ۱۲، گلکسی نوت ۲۰ و …، قطعا این آمار دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد و ممکن است باز هم سامسونگ، اپل، شیائومی و هواوی را در صدر جدول ببینیم. این ۴ شرکت هم اکنون با این ترتیب، ۴ شرکت برتر فروشنده موبایل در جهان هستند.

بیشتر بخوانید: پوکو F2 پرو با پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و نمایشگر AMOLED معرفی شد

منبع: gsmarena

The post سامسونگ و هواوی در صدر فروش گوشی‌های ۵G در فصل اول سال جاری appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala