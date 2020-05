بعد از چند سال درگیری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، تلگرام توسعه پروژه بلاک چین خود موسوم به TON را متوقف کرد. پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام، در کانال رسمی خود نوشته: «فعالیت تلگرام در زمینه‌ی توسعه پروژه TON به پایان راه خود رسیده است. احتمالا در آینده استفاده از نام من، تلگرام یا TON را برای تبلیغ پروژه‌هایی ببینید که نباید به آن‌ها اعتماد کنید و پول و داده‌های خود را در اختیار این افراد قرار ندهید.»

TON به صورت خلاصه پروژه بلاک چین تلگرام به حساب می‌آمد که هدف اصلی توسعه آن، ارائه رمزارز برای تمام افراد دارای گوشی‌های هوشمند بود؛ این پروژه به نوعی مشابه پروژه Libra فیسبوک محسوب می‌شود که آن هم با حاشیه‌های زیادی همراه شده است.

این خبر تعجب کاربران زیادی را به همراه داشته است زیرا ماه گذشته تلگرام به کاربران اطمینان داده بود که تا آوریل ۲۰۲۱ پروژه TON راه‌اندازی می‌شود. حتی به سرمایه‌گذاران پیشنهاد داده شد که می‌توانند ۱.۲ میلیارد دلار یعنی بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری انجام شده را پس بگیرند یا اینکه یکسال بعد از راه‌اندازی این پروژه، ۱۱۰ درصد از سرمایه اولیه آن‌ها پرداخت خواهد شد. طبق اعلام دوروف، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند فروش رمزارزهای تلگرام حتی در خارج از مرزهای این کشور هم امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا شهروندان آمریکایی می‌توانند راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت پیدا کنند.

تلگرام برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ موضوع پروژه بلاک چین TON را مطرح کرد. به مرور زمان، تلگرام موفق شد از طرف افراد و شرکت‌های مختلف عمدتا روسی ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کند.

در پایان این پست پاول دوروف آمده: «من می‌خواهم این پست را با آرزوی موفقیت برای تمام کسانی که در زمینه تمرکززدایی، تعادل و برابری تلاش می‌کنند به پایان برسانم. شما مشغول مبارزه در نبرد درستی هستید، نبردی که ممکن است مهم‌ترین نبرد نسل ما باشد. امیدواریم در جایی که ما شکست خوردیم، شما موفق شوید.»

