روز گذشته شرکت HMD دو عضو بسیار ساده را تحت نام‌های نوکیا ۱۲۵ و نوکیا ۱۵۰ با قیمت بسیار عالی به جمع گوشی‌های غیر هوشمند خود افزود.

هر دو گوشی جدید از نمایشگر ۲.۴ اینچی QVGA بهره می‌برند و جنس مواد بکار رفته در بدنه آن‌ها نیز از پلی‌کربنات است. جز دوربین، فلش و نام نوکیا که معمولا پشت سر گوشی‌های نوکیا به چشم می‌خورد، هیچ چیز اضافی دیگری در پنل پشتی وجود ندارد تا این محصولات کاملا ساده به نظر بیایند. اینطور که به نظر می‌رسد، نوکیا ۱۲۵ و نوکیا ۱۵۰ با هدف ارائه طول عمر بالای باتری تولید شده‌اند چون یک باتری ۱۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی عهده دار تغذیه نمایشگر کوچک آن‌هاست.

هر دو گوشی جدید نوکیا مبتنی بر پلتفرم معروف +Series 30 هستند که معمولا در گوشی‌های این شرکت فنلاندی آن‌ها را مشاهده می‌کنیم. همچنین پشتیبانی از دو سیم‌کارت، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، بلوتوث و رادیو FM هم از دیگر مشخصات این محصولات به حساب می‌آیند.

اما به تفاوت بین این دو گوشی که برسیم می‌بینیم نوکیا ۱۵۰ از یک پخش کننده موسیقی پیش فرض، یک دوربین VGA به همراه فلش و پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا ۳۲ گیگابایت بهره می‌برد. ظرفیت باتری در هر دو محصول به ۱۰۲۰ میلی‌آمپر ساعت می‌رسد که طبق ادعای نوکیا می‌تواند ۱۹.۴ ساعت در حالت مکالمه مداوم و بیش از ۲۳ روز در حالت آماده بکار، آن‌ها را روشن نگه دارد.

نوکیا ۱۲۵ در رنگ‌های مشکی و سفید و با قیمت تنها ۲۴ دلار/۲۲ پوند راهی بازار خواهد شد. نوکیا ۱۵۰ اما به جای رنگ سفید، از رنگ قرمز و یشمی در کنار رنگ مشکی برخوردار است و بدیهی است در این صورت ظاهر جذاب‌تری نیز خواهد داشت. این گوشی ۲۹ دلار/۲۷ پوند قیمت گذاری شده.

نظر شما در رابطه با این محصولات به ظاهر نوستالژی و جالب چیست؟ فکر می‌کنید در این سال‌ها باز هم نیاز به چنین گوشی‌هایی حس می‌شود؟

بیشتر بخوانید: لیست تمام گوشی‌های نوکیا که در سال ۲۰۲۰ به اندروید ۱۰ بروزرسانی می‌شوند

منبع: gsmarena

The post از دو گوشی ساده نوکیا ۱۲۵ و نوکیا ۱۵۰ رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala