اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت HMD قصد دارد در سال جاری پرچم‌دار قدرتمندی را تحت عنوان نوکیا ۹.۳ PureView راهی بازار کند و درست مانند نسل قبل، در این گوشی نیز ظاهرا تمرکز اصلی فقط روی دوربین منعطف شده.

در گذشته معمولا گوشی‌های نوکیا در کنار بهره‌مندی از کیفیت ساخت بالا از دوربین‌های قدرتمند نیز بهره می‌بردند. این میراث حتی در گوشی‌های لومیا نیز حفظ شد تا جایی که لومیا ۱۰۲۰ با یک دوربین قدرتمند ۴۰ مگاپیکسلی راهی بازار شد. نوکیا ۹ PureView هم که پرچم‌دار کنونی این شرکت محسوب می‌شود از ۵ دوربین با چینش عجیب در پنل پشتی بهره می‌برد. اما به نظر می‌رسد نوکیا باز هم قصد ندارد از عرضه محصولاتی قدرتمند در این زمینه دست بکشد چرا که پرچم‌دار بعدی هم قرار است از یک دوربین فوق‌العاده برخوردار باشد.

پیش‌تر شنیده بودیم نوکیا ۹.۳ PureView به یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز خواهد شد. اکنون اما با توجه به گزارش Nokia Power User، ظاهرا کاربران می‌توانند با وضوح ۸K و با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه هم با این دوربین به فیلم‌برداری بپردازند که اگر این اتفاق رخ دهد یعنی پرچم‌دار نوکیا حتی از گلکسی اس ۲۰ اولترا نیز در این زمینه بهتر عمل می‌کند (نماینده سامسونگ در وضوح یاد شده با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری می‌کند).

البته این نتایج زمانی حاصل می‌شود که نوکیا به ایده‌آل خود برسد بنابراین مهندسین این شرکت باید سخت تلاش کنند تا الگوریتم‌های پردازش تصاویر را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانند. بدیهی است نقش اول در زمینه فیلم‌برداری ۸K را چیپ توانای اسنپدراگون ۸۶ ایفا می‌کند. پردازنده‌ای که اخیرا شنیدیم به جای مدل ۸۵۵ در پرچم‌دار بعدی نوکیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. همانطور که می‌دانید در ابتدا قرار بود نوکیا ۹.۳ PureView با پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ و نامی دیگر راهی بازار شود اما به خاطر تاخیرهای زیاد، نوکیا تصمیم گرفت این گوشی زمانی عرضه شود که بتواند از پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ به عنوان قلب تپنده خود بهره ببرد.

بیشتر بخوانید: نوکیا ۹.۳ PureView احتمالا به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز می‌شود

برای عکاسی، تیم طراحی HMD در حال حاضر تمرکز اصلی خود را روی حالت شب و حالت Pro گذاشته. در حالت پرو هدف اصلی اصلاح و بهبود الگوریتم‌های پردازش تصویر و کنترل دستی رنگ‌هاست. حالت شب هم به لطف بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال و پیکسل‌های بزرگ‌تر (احتمالا به خاطر ترکیب پیکسل‌ها)، تصاویر بسیار خوبی ثبت خواهد کرد.

شرکت ZEISS که احتمالا همه شما آن را می‌شناسید، در بخش دوربین قرار است با قابلیتی تحت عنوان «ZEISS Effects» همکاری کاملا انحصاری با HMD داشته باشد. در اینجا اشاره به کلمه انحصاری مهم بود چرا که پیش‌تر شنیده بودیم سونی هم قرار است با همکاری این شرکت معروف، یک گوشی هوشمند راهی بازار کند.

با همه این جزئیاتی که از پرچم‌دار بعدی نوکیا منتشر شده، موارد بسیار کمی مانده تا قبل از رونمایی رسمی از آن‌ها آگاه شویم. اخیرا حتی Juho Sarvikas، مدیر ارشد محصولات نوکیا، اشاره بسیار جزئی به رنگ‌بندی احتمالی نوکیا ۹.۳ PureView داشت. او در توییت خود اینگونه نوشت:

نمی‌دانم در اینجا چه می‌گذرد (طبق معمول). من به شخصه رنگ Polar Night (شب قطبی) و یک چیز جدید و چشم‌نواز را ترجیح می‌دهم؛ شبیه به آن رنگ مسی روشن که پیش‌تر طراحی کرده بودیم.

خبرهای بیشتر پیرامون این محصول به زودی منتشر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نوکیا ۹.۳ و نوکیا ۷.۳ احتمالا در ماه آگوست یا سپتامبر معرفی می‌شوند

منبع: gsmarena

The post نوکیا ۹.۳ PureView از قابلیت فیلم‌برداری ۸K پشتیبانی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala